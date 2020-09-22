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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çinli üretici BYD'den yepyeni SUV model: BYD Song Plus

    Çin'in en büyük elektrikli araç üreticisi konumundaki BYD, içten yanmalı motora sahip modelleri de ürün gamından eksik etmiyor. 182 beygirlik 1.5Ti benzinli motordan güç alan yeni SUV da bunlara dahil
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Çinli üretici BYD'den yepyeni SUV model: BYD Song Plus
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    Çin'in en büyük otomotiv şirketlerinden biri olan BYD auto, en yeni SUV modeli Song Plus'ı görücüye çıkardı. Tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken BYD Song Plus'ın başlangıç fiyatı RMB115,800 yani güncel kurla 17 bin 110 dolar olarak açıklandı.

    Markanın "yeni tasarım, ekstrem güç, benzersiz konfor" ifadeleriyle tanımladığı BYD Song Plus, iddiaya göre bazı ilkleri de beraberinde getiriyor. BYD'nin belirttiğine göre, ön yolcunun önünde bulunan akıllı etkileşim özelliğine sahip dijital panel ve ön koltuklardaki bütünleşik başlık tasarımı şu ana kadarki hiçbir seri üretim otomobilde bulunmuyor. Bunun yanı sıra, Song Plus'ın markanın yeni 1.5TI motorundan güç alan ilk otomobil olması da BYD özelindeki ilklerden.

    BYD Song Plus'ın boyutları 4705 mm uzunluk, 1890 mm genişlik ve 1680 mm yükseklik olarak açıklandı. Bu da onu sınıfının en geniş üyelerinden biri haline getiriyor. 2765 mm'lik aks mesafesi ise iç mekanda özellikle arka tarafta oturan yolcular için ferah ve konforlu bir alan yaratmak için oldukça yeterli. Tüm koltuklar aktifken 574 litre bagaj hacmi sunan BYD Song Plus'ın arka koltuklar katlandığında 1477 litre bagaj hacmine sahip olabildiğini de belirtelim.

    Çinli üretici BYD'den yepyeni SUV model: BYD Song Plus
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    BYD Song Plus'ın arkasındaki tasarım ekibi, kullandıkları tasarım felsefesini 'Dragon Soul' olarak adlandırıyor. Söz konusu felsefenin "sedanların zerafetiyle SUV'ların güçlü dinamizmini bir araya getirdiği" belirtiliyor. Ön tarafta antik Çin zırhlarını anımsatan detaylarla bezeli büyük bir ızgara dikkat çekiyor. Yan taraftaki belirgin omuz çizgisinden arkaya doğru uzandığımızda ise boydan boya uzanan LED stop grubu ve spoyler gibi detaylardan oluşan sportif bir hava hakim.

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    BYD Song Plus'ın siyah ve kahve tonlarının hakim olduğu iç mekanında yüksek kaliteli süet ve deri döşemeler kullanılmış. Sürücünün hemen önünde dijital gösterge ekranı, ortada ise yüzer ekran olarak tabir edilen oldukça büyük bir bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Hiçbir fiziksel düğmeye yer verilmeyen konsolun devamında da ön yolcu için çeşitli bilgilerin sunulduğu dijital panel mevcut. Arkadaki yolcuların konforunu düşünen BYD'nin 28 derecelik ideal sırt açısına sahip 'business class' koltuklara sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

    Çinli üretici BYD'den yepyeni SUV model: BYD Song Plus
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    BYD Song Plus, markanın yeni 1.5TI dört silindirli turbo benzinli motorundan güç alıyor. 182 beygir güç ve 288 Nm tork üreten motorun önceki nesile göre yüzde 20 oranında daha güçlü olduğu fakat yakıt tüketimini yüzde 15 civarında azalttığı belirtiliyor. Söz konusu motor, yeni 7 ileri ıslak çift kavramalı şanzımanla kombine edilmiş.

    Teknoloji tarafında baktığımızda BYD Song Plus'ın DiLink 3.0 akıllı ağ bağlantı sistemine sahip olduğunu görüyoruz. Söz konusu sistemde over-the-air yani aracı servise götürmeye gerek kalmadan uzaktan güncelleme desteği bulunuyor. Bunun yanı sıra NFC anahtar fonksiyonu ile akıllı telefonu anahtar gibi kullanmak ve mobil uygulamadan tek bir butona basılı tutarak aracın dar alanlara giriş çıkış yapabilmesini sağlamak mümkün.

    Son olarak BYD Song Plus'ta 20'den fazla fonksiyona sahip DiPilot akıllı sürücü asistan sistemi de bulunuyor. Söz konusu sistemin fonksiyonları arasında adaptif hız sabitleyici, şeritten ayrılma uyarı sistemi, 360 derece panoramik görüntüleme sistemi ve aracın alt bölümünü gösteren holografik görüntüleme sistemi gibi özellikler bulunuyor. BYD Song Plus'ın Çin'deki fiyatı RMB115,800 (17.110 dolar) ve RMB143,800 (21.250 dolar) arasında değişiyor.



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