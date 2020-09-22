Makyajlı 2020 Citroen C3 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Geçtiğimiz Şubat ayında örtüsü kaldırılan makyajlı Citroen C3 Türkiye yollarına çıkmaya hazır. Daha zengin kişiselleştirme seçeneğiyle dikkat çeken makyajlı Citroen C3 fiyatı 156.500 TL'den başlıyor.

Makyaj operasyonundan geçirilen 2020 Citroen C3'ün özellikle ön tarafında CXperience konseptinden esintiler görmek mümkün. Eskiye göre daha köşeli tasarlanan LED farlar ve X şekli oluşturacak biçimde farlara doğru uzatılan krom çıtalar bu alanda göze çarpan kozmetik dokunuşlardan.

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Tasarım alanında daha fazla kişiselleştirme seçeneğiyle karşımıza çıkan makyajlı Citroen C3'te daha önce kullanılan renklere (Siyah, Çelik Gri, Platin Gri, Kum Beji ve Beyaz) ek olarak İksiz Kırmızı ve Bahar Mavisi olmak üzere iki yeni gövde rengi mevcut. Bunun yanında Airbump ve sis farı çerçevesinin de dahil olduğu 4 farklı renk paketi, 4 farklı tavan rengi ve 3 farklı tavan dekoru da makyajlı Citroen C3'ün kişiselleştirme seçenekleri arasında.

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Zümrüt ve Techwood olmak üzere iki farklı iç ambiyansla tercih edilebilen makyajlı Citroen C3'te ahşap görünümlü kaplamalar ve merkezi kol dayama detayı dikkat çekiyor. Ayrıca, Citroen C5 ve C4 Cactus modellerinde karşımıza çıkan Advanced Comfort koltuklar da 2020 C3’ün iç mekanındaki yerini almış. Kabindeki varlığını sürdüren 7 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranında da Android Auto ve Apple CarPlay desteği söz konusu.

Makyajlı 2020 Citroen C3'ün teknolojilerine baktığımızda ön ve arka park sensörü, anahtarsız giriş ve çalıştırma, aktif güvenlik fren sistemi, yokuş kalkış desteği, sürücü dikkat uyarı sistemi, şerit takip sistemi, çarpışma uyarı sistemi, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, hız levhası tanıma sistemi ve kör nokta uyarı sistemi gibi pek çok güvenlik özelliğiyle karşılaşıyoruz.

Makyajlı 2020 Citroen C3 ilk etapta yalnızca benzinli motorlarla satın alınabilecek. 83 beygirlik 1.2 litre PureTech üç silindirli motor ve 5 ileri manuel şanzıman ikilisi yalnızca Feel donanım seviyesiyle tercih edilebilecek. Aynı motorun 110 beygirlik ve 6 ileri otomatik şanzımanla kombine edilmiş versiyonu ise Feel Bold ve Shine donanım seviyeleriyle satın alınabilecek. Söz konusu versiyonların fiyatları sırasıyla 156.500 TL, 184.500 TL ve 194.500 TL olarak açıklandı.

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