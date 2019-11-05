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    Çinli üretici Geely, küresel pazarda satışa sunacağı kompakt SUV modelini tanıttı

    Çinli markanın 'expanding cosmos' adı verilen tasarım anlayışı ile modüler BMA platformu üzerine inşa edilen Geely Icon, küresel pazardaki B-SUV rekabetine ortak olmaya çalışacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Çinli üretici Geely, küresel pazarda satışa sunacağı kompakt SUV modelini tanıttı
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    Son yıllarda oldukça agresif bir büyüme stratejisiyle hareket eden, bu kapsamda Alman otomotiv devi Daimler’in en büyük hissedarı konumuna gelen Çinli üretici Geely, küresel pazarda satışa sunmayı hedeflediği yeni kompakt SUV’un Icon’un ilk resmi görsellerini paylaştı.

    Bu yılın başlarında patent fotoğraflarını görme şansı yakaladığımız Geely Icon, geçtiğimiz yıl sergilenen konseptten önemli ölçüde esintiler taşıyor. Çin’in Nankin şehrinde düzenlenen bir etkinlikte tanıtılan Icon, B-SUV sınıfının en dikkat çekici üyelerinden biri olacak gibi görünüyor. Aracın ön yüzünde bölünmüş far tasarımı ve ‘expanding cosmos’ adı verilen ızgara tasarımı görülüyor. Geely Icon’un yan tarafında kapı içine gizli kapı kolları ve çamurluk üzerindeki çizgiler dikkat çekerken, arkada sonsuzluk işaretine benzer grafiklere sahip LED stoplar göze çarpıyor.

    Geely Icon’un kokpitinde iki büyük ekran bulunuyor: dijital gösterge paneli ve multimedya ekranı. Bu iki dokunmatik ekran sürücü ve yolcuların araçla etkileşim içinde olmasını sağlarken, GKUI Geely Smart Ecosystem vasıtasıyla da dünyayla iletişim kurmasına imkan sağlıyor. Merkezdeki multimedya ekranının altında klima ayarlarının yapıldığı dokunmatik düğmeler dikkat çekerken, orta bölümün geri kalanında kablosuz şarj ünitesi, USB girişleri, vites topuzu, sürüş modları için döner düğme ve elektronik park freni gibi detaylar bulunuyor.

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    Geely Icon, daha geleneksel tasarıma sahip Bin Yue modelinin ardından modüler BMA platformu üzerine inşa edilen ikinci SUV olarak karşımıza çıkıyor. Çinli üretici Icon’un kaputu altındaki motor seçeneklerini henüz açıklamadı. Fakat 1.5 litre turbo benzinli ünitenin seçeneklerden biri olması muhtemel görünüyor. Bunun yanı sıra hibrit veya plug-in hibrit motorlu versiyonlar da görebiliriz.

    Geely Icon’un ölçüleri henüz açıklanmadı. Fakat aracın 4350 mm uzunluğa, 1810 mm genişliğe, 1615 mm yüksekliğe ve 2640 mm aks mesafesine sahip olacağı söyleniyor. Eğer bu ölçüler doğruysa, Geely Icon’un özellikle uzunluk, genişlik ve aks mesafesi bakımından Toyota C-HR’a oldukça yakın olacağını söyleyebiliriz.



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    Conams53 2 hf.
    Çok güzel. Adamlar çakma makma yaptılar.
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    Darknesia 2 hf.
    Geely'i küçümseyen çok var ama gelin bir de işin şu tarafına bakalım;

    Geely, Volvo ve Manganese Bronze Holdings'nin (Londra'da ki taksileri üreten firma) tamamını satın almış aynı zamanda Lotus'un %51 hissedarı olmakla kalmayıp Daimler AG'nin (Mercedes) en büyük iki hissedarından biridir. Şimdi işin bu tarafına bakınca bir oooo oluyor insan ama gel gör ki eski arabaları hep çöptü. Son zamanlarda büyük atılımlar yapıyorlar bunlarda göz ardı edilmeyecek cinsten değil açıkçası.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Land Rover çakması. Land Rover neden bu markaya dava açmaz merak ediyorum
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    DH Misafiri 2 hf.
    Çin’de bir hayalet dolaşıyor: Land Rover hayaleti ??
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    MS4343 2 hf.
    Geely'i kucumsemeyin.Şu anda Volvo'nun falan sahibi
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    nightbringer 2 hf.
    Kaç yıllık Toyota anca bu günler böyle hoş tasarımlı araç yapmaya başladı
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    taktaktakirdama 2 hf.
    uygun bir fiyatı olsa tutsa sosyete şahini olur kasa çok hoş
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    haberelectro 2 hf.
    Fena geliyyy
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    TruckTörMinator 2 hf.
    Avrupa da özel distrübörtür tarafından satılan

    Dongfeng ( DFM ) Glory 580 , 20k küsür Euro.

    Autobild tarafından test edilip olumlu puan alan aracın en büyük sıkıntısı 1.Motor ( Mitsubishi )/ otomatik şanzuman( Honda ) uyumu , onu beraberinde getiren yüksek yakıt tüketimi 2. Servis ağın çok az oluşu


    autoscout24.de/...
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    kubilay61 2 hf.
    Range rover çakması
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