Çinli üretici Geely, küresel pazarda satışa sunacağı kompakt SUV modelini tanıttı

Tam Boyutta Gör

Son yıllarda oldukça agresif bir büyüme stratejisiyle hareket eden, bu kapsamda Alman otomotiv devi Daimler’in en büyük hissedarı konumuna gelen Çinli üretici Geely, küresel pazarda satışa sunmayı hedeflediği yeni kompakt SUV’un Icon’un ilk resmi görsellerini paylaştı.

Bu yılın başlarında patent fotoğraflarını görme şansı yakaladığımız Geely Icon, geçtiğimiz yıl sergilenen konseptten önemli ölçüde esintiler taşıyor. Çin’in Nankin şehrinde düzenlenen bir etkinlikte tanıtılan Icon, B-SUV sınıfının en dikkat çekici üyelerinden biri olacak gibi görünüyor. Aracın ön yüzünde bölünmüş far tasarımı ve ‘expanding cosmos’ adı verilen ızgara tasarımı görülüyor. Geely Icon’un yan tarafında kapı içine gizli kapı kolları ve çamurluk üzerindeki çizgiler dikkat çekerken, arkada sonsuzluk işaretine benzer grafiklere sahip LED stoplar göze çarpıyor.

Geely Icon’un kokpitinde iki büyük ekran bulunuyor: dijital gösterge paneli ve multimedya ekranı. Bu iki dokunmatik ekran sürücü ve yolcuların araçla etkileşim içinde olmasını sağlarken, GKUI Geely Smart Ecosystem vasıtasıyla da dünyayla iletişim kurmasına imkan sağlıyor. Merkezdeki multimedya ekranının altında klima ayarlarının yapıldığı dokunmatik düğmeler dikkat çekerken, orta bölümün geri kalanında kablosuz şarj ünitesi, USB girişleri, vites topuzu, sürüş modları için döner düğme ve elektronik park freni gibi detaylar bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "2020 BMW M2 CS, bolca karbon fiber ve 450 beygir güçle geldi"

Geely Icon, daha geleneksel tasarıma sahip Bin Yue modelinin ardından modüler BMA platformu üzerine inşa edilen ikinci SUV olarak karşımıza çıkıyor. Çinli üretici Icon’un kaputu altındaki motor seçeneklerini henüz açıklamadı. Fakat 1.5 litre turbo benzinli ünitenin seçeneklerden biri olması muhtemel görünüyor. Bunun yanı sıra hibrit veya plug-in hibrit motorlu versiyonlar da görebiliriz.

Geely Icon’un ölçüleri henüz açıklanmadı. Fakat aracın 4350 mm uzunluğa, 1810 mm genişliğe, 1615 mm yüksekliğe ve 2640 mm aks mesafesine sahip olacağı söyleniyor. Eğer bu ölçüler doğruysa, Geely Icon’un özellikle uzunluk, genişlik ve aks mesafesi bakımından Toyota C-HR’a oldukça yakın olacağını söyleyebiliriz.