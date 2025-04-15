2025 Geely Panda Mini, Çin'de 6850 dolara satışa sunuldu

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Tam Boyutta Gör 2025 model Geely Panda Mini elektrikli şehir otomobili Çin'de satışa sunuldu. Yaklaşık 6.850 dolar başlangıç fiyatına sahip olan minik elektrikli, yenilenmiş dış ve iç tasarımıyla dikkat çekiyor. Yeni Panda Mini, CLTC ölçüm döngüsüne göre 210 kilometre menzil sunuyor.

Geely Panda Mini ilk olarak Şubat 2023’te Çin’de tanıtıldı ve segmentinin en popüler modeli olan Wuling Hongguang Mini EV’ye doğrudan rakip olarak geliştirildi. Geely Panda Mini, Şubat 2023 ile Mart 2025 arasında 284 bin adetten fazla satıldı. Geely, bu yüksek satış rakamlarını koruyabilmek adına bu sevimli araçta bazı güncellemeler yaptı.

Tam Boyutta Gör 2025 Geely Panda Mini’de dış tasarım güncellendi. Araç, ön kısmı boydan boya geçen siyah bir şerit, oval detaylara sahip yeni bir ön tampon ve tavan spoyleri gibi yeniliklerle geliyor. Yenilenen araç, üç kollu 13 inç jantlara sahip. Panda Mini'de bej, pembe, beyaz ve mavi olmak üzere dört farklı gövde rengi seçeneği bulunuyor.

İç mekânda ise pembe, siyah ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği mevcut. Orta konsol hafifçe yeniden tasarlanmış. Fiziksel klima kontrol paneli küçültülmüş ve birçok fonksiyon merkezi ekrana taşınmış. Yeni oval şekilli hava menfezleri ve LCD gösterge paneli de iç tasarımdaki yenilikler arasında. Ön yolcu tarafında bulunan raf kaldırılarak hava yastığı için yer açılmış.

Tam Boyutta Gör Yeni Panda Mini’de döner vites seçici, 8 inçlik LCD gösterge paneli ve 9,2 inçlik merkezi bilgi ekranı bulunuyor. Ayrıca çok işlevli direksiyon simidi, telefon tutucu ve çanta askısı gibi pratik özellikler karşımıza çıkıyor. Güvenlik donanımları arasında geri görüş kamerası, arka park sensörleri, iki hava yastığı ve ESP sistemi yer alıyor. 69 litrelik bagaj hacmi sunan araç, sadece 4 metrelik bir dönüş çapına sahip.

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2025 Geely Panda Mini, Gotion tarafından üretilen 17 kWsa kapasiteli LFP batarya ile çalışıyor. Bu batarya, arka aksa yerleştirilen 30 kW (40 hp) gücündeki elektrik motorunu besliyor. Araç, maksimum 100 km/s hıza ulaşabiliyor. CLTC standartlarına göre tek şarjla 210 km menzil sunan batarya, 22 kW şarj desteği sayesinde %30’dan %80’e yalnızca 30 dakikada şarj olabiliyor.

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2025 Geely Panda Mini, Çin'de 6850 dolara satışa sunuldu