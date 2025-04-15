2025 Geely Panda Mini, Çin'de 6850 dolara satışa sunuldu

Geely Panda Mini ilk olarak Şubat 2023’te Çin’de tanıtıldı ve segmentinin en popüler modeli olan Wuling Hongguang Mini EV’ye doğrudan rakip olarak geliştirildi. Geely Panda Mini, Şubat 2023 ile Mart 2025 arasında 284 bin adetten fazla satıldı. Geely, bu yüksek satış rakamlarını koruyabilmek adına bu sevimli araçta bazı güncellemeler yaptı.
İç mekânda ise pembe, siyah ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği mevcut. Orta konsol hafifçe yeniden tasarlanmış. Fiziksel klima kontrol paneli küçültülmüş ve birçok fonksiyon merkezi ekrana taşınmış. Yeni oval şekilli hava menfezleri ve LCD gösterge paneli de iç tasarımdaki yenilikler arasında. Ön yolcu tarafında bulunan raf kaldırılarak hava yastığı için yer açılmış.
2025 Geely Panda Mini, Gotion tarafından üretilen 17 kWsa kapasiteli LFP batarya ile çalışıyor. Bu batarya, arka aksa yerleştirilen 30 kW (40 hp) gücündeki elektrik motorunu besliyor. Araç, maksimum 100 km/s hıza ulaşabiliyor. CLTC standartlarına göre tek şarjla 210 km menzil sunan batarya, 22 kW şarj desteği sayesinde %30’dan %80’e yalnızca 30 dakikada şarj olabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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