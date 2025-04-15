Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2025 Geely Panda Mini, Çin'de 6850 dolara satışa sunuldu

    İç ve dış tasarımı güncellenen ve teknolojileri yenilenen Geely Panda Mini, CLTC'ye göre 210 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor.                          
    2025 Geely Panda Mini, Çin'de 6850 dolara satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    2025 model Geely Panda Mini elektrikli şehir otomobili Çin'de satışa sunuldu. Yaklaşık 6.850 dolar başlangıç fiyatına sahip olan minik elektrikli, yenilenmiş dış ve iç tasarımıyla dikkat çekiyor. Yeni Panda Mini, CLTC ölçüm döngüsüne göre 210 kilometre menzil sunuyor.

    Geely Panda Mini ilk olarak Şubat 2023’te Çin’de tanıtıldı ve segmentinin en popüler modeli olan Wuling Hongguang Mini EV’ye doğrudan rakip olarak geliştirildi. Geely Panda Mini, Şubat 2023 ile Mart 2025 arasında 284 bin adetten fazla satıldı. Geely, bu yüksek satış rakamlarını koruyabilmek adına bu sevimli araçta bazı güncellemeler yaptı. 

    2025 Geely Panda Mini, Çin'de 6850 dolara satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    2025 Geely Panda Mini’de dış tasarım güncellendi. Araç, ön kısmı boydan boya geçen siyah bir şerit, oval detaylara sahip yeni bir ön tampon ve tavan spoyleri gibi yeniliklerle geliyor. Yenilenen araç, üç kollu 13 inç jantlara sahip. Panda Mini'de bej, pembe, beyaz ve mavi olmak üzere dört farklı gövde rengi seçeneği bulunuyor.

    İç mekânda ise pembe, siyah ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği mevcut. Orta konsol hafifçe yeniden tasarlanmış. Fiziksel klima kontrol paneli küçültülmüş ve birçok fonksiyon merkezi ekrana taşınmış. Yeni oval şekilli hava menfezleri ve LCD gösterge paneli de iç tasarımdaki yenilikler arasında. Ön yolcu tarafında bulunan raf kaldırılarak hava yastığı için yer açılmış.

    2025 Geely Panda Mini, Çin'de 6850 dolara satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Yeni Panda Mini’de döner vites seçici, 8 inçlik LCD gösterge paneli ve 9,2 inçlik merkezi bilgi ekranı bulunuyor. Ayrıca çok işlevli direksiyon simidi, telefon tutucu ve çanta askısı gibi pratik özellikler karşımıza çıkıyor. Güvenlik donanımları arasında geri görüş kamerası, arka park sensörleri, iki hava yastığı ve ESP sistemi yer alıyor. 69 litrelik bagaj hacmi sunan araç, sadece 4 metrelik bir dönüş çapına sahip.

    2025 Geely Panda Mini, Gotion tarafından üretilen 17 kWsa kapasiteli LFP batarya ile çalışıyor. Bu batarya, arka aksa yerleştirilen 30 kW (40 hp) gücündeki elektrik motorunu besliyor. Araç, maksimum 100 km/s hıza ulaşabiliyor. CLTC standartlarına göre tek şarjla 210 km menzil sunan batarya, 22 kW şarj desteği sayesinde %30’dan %80’e yalnızca 30 dakikada şarj olabiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 4 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 6 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    0.75 miyop nasıl görür komik dini sorular anycast baglanmiyor kuş pisliği yanığı nasıl geçer aks arızası titreme yaparmı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Pro
    Apple iPhone 16 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron
    Dell Inspiron
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum