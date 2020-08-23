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    Çinli üretici Nio, batarya kiralama opsiyonuyla elektrikli araçların fiyatını düşürmeyi hedefliyor

    Nio, elektrikli araç satın almak isteyen müşterilerine bataryayı araçla beraber satın alma veya kiralama opsiyonu sunacak. Kiralamayı seçen müşteriler, aracı yüzde 20 oranında daha ucuza alacak.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Çinli üretici Nio, batarya kiralama opsiyonuyla elektrikli araçların fiyatını düşürmeyi hedefliyor
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    Elektrikli araç pazarında rekabet arttıkça yeni uygulamalar devreye giriyor. Üreticiler hem rakiplerinden sıyrılmak hem de elektrikli araçların yayılma hızını artırmak için fiyat kırmanın yollarını arıyor.

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    Çinli elektrikli araç üreticisi Nio da bu konuda farklı bir adım atan markalardan. Şirket “battery as a service” adını verdiği yeni bir satış stratejisini devreye almaya hazırlanıyor. Buna göre, elektrikli araç satın almak isteyen müşterilere bataryayı kiralama opsiyonu sunulacak. Araç sahibi bataryayı aylık abonelik şeklinde kullanabilecek. Söz konusu abonelik ücretinin de aylık 150 dolar olacağı belirtildi.

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    Elektrikli araçların en pahalı parçalarından biri olan bataryanın kiralanmasıyla birlikte bu araçların başlangıç fiyatı yüzde 20 civarında düşecek. Örneğin; bataryayla birlikte satış fiyatı 50 bin dolar civarında olan Nio ES6 SUV modelinin batarya kiralama seçeneğiyle tercih edildiğinde 40 bin dolara satın alınabileceği belirtiliyor. Bu da Tesla Model 3’ün satış fiyatına oldukça yakın bir değer.

    Nio, Çin’in 64 farklı şehrinde toplam 143 batarya değişim istasyonuna sahip. Yapılan açıklamaya göre, bu istasyonlarda şimdiye dek 800 binin üzerinde batarya değişimi yapıldı. Nio, sahip oldukları batarya değişim uygulamasını kiralama hizmetiyle desteklediklerinde çok daha fazla müşteri çekeceklerine ve elektrikli araçların yayılma hızını artıracaklarına inanıyor.



    https://www.businessinsider.com/nio-china-tesla-rival-lease-batteries-separate-from-car-sales-2020-8 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    homebird (Bilen BİLİR) 3 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Renault, bir ara batarya kira bedeli işini denemiş başarılı olamamıştı.
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    taiping (Sertac Ozdemir) 2 gün
    Çinde yaşıyorum ve 1 ay once nio es6 (70kw) aldım. Zaten buna benzer bi uygulaması vardı. Şimdi BAAS sisteminin farkı, devletin destek vermesi ve araba ve batarya için ayrı fatura düzenlemesi. Batarya ve arabayı ayırdığı için arabaya daha ucuza gelmiş görünüyor. Bankadan araba kredisi alırsan daha az miktar üzerinden kredi çektiğin için biraz avantajı da oluyor.Çinde araba kredisi düşük olduğundan çoğu kişi krediyle arba alıyor.
    Bu arada nionun başka bir batarya kiralaması var. 70kw, 84kw ve 100kw (sene sonunda geliyor) bataryaları var ve hepsi aynı boyutta aynı zamanda bütün modellerinde kullanılabiliniyor. Eğer ben uzun yola gideceksem ve menzili dert etmemek için 100kwlık bataryasını kiralayabilirim.
    Nio dersine iyi çalışan bir şirket ve Çin istek ve ihtiyaçlarını bildiğinden ürünlerini ve iş modelini Çine göre çok iyi ayarlıyor.
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    DoğanGörünümlüToros 3 gün
    Reno zoe sen misin?
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    ercnm 3 gün yeni yorumcu
    yılda 1800 dolar batarya kira ücreti. bence çok yüksek. zaten bu bataryalar genelde 8 yıl garantili.
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    homebird (Bilen BİLİR) 3 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Renault, bir ara batarya kira bedeli işini denemiş başarılı olamamıştı.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Elektrikliarabasever 3 gün homebird
    Çünkü benzinli araba fiyatına geliyor insanların çoğu çevreci olduğu için değil hem yürütmesi daha ucuz hem de daha hızlı ve teknolojik olduğu için alıyor. Şahsen yurt dışında yaşasam benim alma nedenim o olurdu Alman hükümeti aldığında 10k euro geri veriyor Leaf 208-e Model 3 falan normal dizel parasına geliyor ki fosil yakıttan daha ucuz olduğu için doldurmak ve avrupa devletleri küçük olduğu için uzun yolculuklar daha kısa olduğu için ideal bence :)
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