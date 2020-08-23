Çinli üretici Nio, batarya kiralama opsiyonuyla elektrikli araçların fiyatını düşürmeyi hedefliyor

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Elektrikli araç pazarında rekabet arttıkça yeni uygulamalar devreye giriyor. Üreticiler hem rakiplerinden sıyrılmak hem de elektrikli araçların yayılma hızını artırmak için fiyat kırmanın yollarını arıyor.

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Çinli elektrikli araç üreticisi Nio da bu konuda farklı bir adım atan markalardan. Şirket “battery as a service” adını verdiği yeni bir satış stratejisini devreye almaya hazırlanıyor. Buna göre, elektrikli araç satın almak isteyen müşterilere bataryayı kiralama opsiyonu sunulacak. Araç sahibi bataryayı aylık abonelik şeklinde kullanabilecek. Söz konusu abonelik ücretinin de aylık 150 dolar olacağı belirtildi.

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Elektrikli araçların en pahalı parçalarından biri olan bataryanın kiralanmasıyla birlikte bu araçların başlangıç fiyatı yüzde 20 civarında düşecek. Örneğin; bataryayla birlikte satış fiyatı 50 bin dolar civarında olan Nio ES6 SUV modelinin batarya kiralama seçeneğiyle tercih edildiğinde 40 bin dolara satın alınabileceği belirtiliyor. Bu da Tesla Model 3’ün satış fiyatına oldukça yakın bir değer.

Nio, Çin’in 64 farklı şehrinde toplam 143 batarya değişim istasyonuna sahip. Yapılan açıklamaya göre, bu istasyonlarda şimdiye dek 800 binin üzerinde batarya değişimi yapıldı. Nio, sahip oldukları batarya değişim uygulamasını kiralama hizmetiyle desteklediklerinde çok daha fazla müşteri çekeceklerine ve elektrikli araçların yayılma hızını artıracaklarına inanıyor.

https://www.businessinsider.com/nio-china-tesla-rival-lease-batteries-separate-from-car-sales-2020-8

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