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    Lucid Air, Tesla'yı gölgede bırakma yolunda: 1 dakikalık şarjla 32 km menzil

    Lucid Motors, lüks elektrikli sedan otomobilinin üretim versiyonunu gelecek ay tanıtacak. Model S'e rakip olarak gösterilen Lucid Air, hızlı şarj olma konusunda sektöre damga vurmaya hazırlanıyor.
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    Otomobi...
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Lucid Air, Tesla'yı gölgede bırakma yolunda: 1 dakikalık şarjla 32 km menzil
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    Elektrikli otomobil pazarının yeni oyuncusu Lucid Motors, hızlı şarj konusunda hayli iddialı geliyor. Şirketin 2016 yılında tanıttığı Lucid Air, 1 dakikalık şarjla 32 km kilometre yol yapabilecek. Yani bu yönüyle doğrudan rakip olarak gösterildiği Tesla Model S'i gölgede bırakacak gibi görünüyor.

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    Lüks elektrikli sedanın prömiyeri önümüzdeki ay Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak. Birçok kişi otomobilin üretim bandına çıkacağına inanmıyordu ancak bu beklentiler boşa çıktı zira araç çok yakında asfalta inecek.

    Lucid Air, Tesla'yı gölgede bırakma yolunda: 1 dakikalık şarjla 32 km menzil
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    Sektör tarihinin en hızlı şarjı

    Lucid Motors, elektrikli otomobilini "sektör tarihinin en hızlı şarj olan elektrikli aracı" olarak tanımlıyor. Vadedilen şarj hızı gerçekten etkileyici. Lucid Air'ın 1 dakikalık şarjla tam 32 kilometre yol yapabileceği belirtiliyor.

    Tabi bu hız sadece 900 V voltaj ve 300 kW'ın üzerinde güce sahip özel şarj istasyonlarında mümkün olabilecek. Buna karşın Tesla'nın V3 Supercharger istasyonları 250 kW güce sahip ve 1 dakika şarjla 24 kilometre menzil sağlayabiliyor.



    https://www.financialexpress.com/auto/electric-vehicles/lucid-air-charging-rate-of-32-km-per-minute-electric-car-fastest-charging-ev-ever-tesla-rival/2060522 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    ertug15 (Ertuğ YÜRÜK) 2 sa.
    Ülkemizde batarya konusunda büyük işler başaran Aspilsan bu konuya el attı. Lityum iyon piller üretmek için büyük yatırım yaptıkları yeni fabrika 2021 de tamamlanacak. Zaten Aspilsan dışında bu girişimi başarıyla sonuçlandırabilecek başka kurum da bilmiyorum açıkçası.
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    darkaura 4 sa.
    tesla'nin gelisim surecinden gordugum zor olan arabayi yapmak degil, zor olan milyonlarca arabayi ve ona gereken bataryalari uretecek fabrikayi yapmak. tesla uzun yillardir bunun icin calisiyor, yatirim yapiyor. onumuzdeki yillarda bunun cok ekmegini yiyecek. keza rakiplerinin ayni kapsiteye ulasmalari uzun yillar alacak.
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    gun (Gün Oksay) 3 sa. darkaura
    Esas batarya teknolojisi şu anda herkesin derdi. Volkwagen ve diğer firmalar üretemedikleri için bu kadar geri kaldılar.



    Bizim yerli araçta bataryayı üretecek ama motoru hazır alacak. Elektrik motoru zaten ilerlemiş bir teknoloji batarya halen gelişen bir alan.
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