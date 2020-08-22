Lucid Air, Tesla'yı gölgede bırakma yolunda: 1 dakikalık şarjla 32 km menzil

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Elektrikli otomobil pazarının yeni oyuncusu Lucid Motors, hızlı şarj konusunda hayli iddialı geliyor. Şirketin 2016 yılında tanıttığı Lucid Air, 1 dakikalık şarjla 32 km kilometre yol yapabilecek. Yani bu yönüyle doğrudan rakip olarak gösterildiği Tesla Model S'i gölgede bırakacak gibi görünüyor.

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Lüks elektrikli sedanın prömiyeri önümüzdeki ay Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak. Birçok kişi otomobilin üretim bandına çıkacağına inanmıyordu ancak bu beklentiler boşa çıktı zira araç çok yakında asfalta inecek.

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Sektör tarihinin en hızlı şarjı

Lucid Motors, elektrikli otomobilini "sektör tarihinin en hızlı şarj olan elektrikli aracı" olarak tanımlıyor. Vadedilen şarj hızı gerçekten etkileyici. Lucid Air'ın 1 dakikalık şarjla tam 32 kilometre yol yapabileceği belirtiliyor.

Tabi bu hız sadece 900 V voltaj ve 300 kW'ın üzerinde güce sahip özel şarj istasyonlarında mümkün olabilecek. Buna karşın Tesla'nın V3 Supercharger istasyonları 250 kW güce sahip ve 1 dakika şarjla 24 kilometre menzil sağlayabiliyor.

https://www.financialexpress.com/auto/electric-vehicles/lucid-air-charging-rate-of-32-km-per-minute-electric-car-fastest-charging-ev-ever-tesla-rival/2060522

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