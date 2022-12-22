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    Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio, yeni modeliyle ilgili bir ipucu paylaştı

    Nio, 24 Aralık'ta düzenlenecek Nio Day 2022 etkinliğinde tanıtacağı yeni modelinin arka bölümünü gösteren kısa bir video paylaştı. Bu modelin coupe-SUV tasarıma sahip yeni Nio EC7 olduğu düşünülüyor.
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    Çinli üretici Nio, yeni modeliyle ilgili bir ipucu paylaştı Tam Boyutta Gör
    Nio ismini daha önce duymamış olabilirsiniz ancak Çinli şirket, elektrikli araç pazarının en önemli oyuncularından bir tanesi ve üstelik kendi ülkesi dışında Avrupa'da da büyümeyi sürdürüyor. Nio, şu sıralar 24 Aralık'ta düzenlenecek olan Nio Day 2022 etkinliğine hazırlanıyor. Çinli şirket bu etkinlikte yeni modellerini görücüye çıkaracak.

    Gelen bilgiye göre Nio'nun etkinlikte tanıtacağı modeller yeni EC7 SUV ve yenilenen Nio ES8 olacak. Nio Day 2022 etkinliğine sayılı günler kala şirketten kısa bir ipucu videosu geldi. Bu videoda, tanıtılacak otomobillerden birinin arka bölümünden, özellikle aktif arka spoylerinden kısa bir kesit görmekteyiz. Daha önce çekilen kamuflajlı görüntülerden yola çıkarak bu otomobilin yeni Nio EC7 olduğunu söylemek mümkün.

    Şirketin yedinci modeli olarak piyasaya sürülecek olan yeni Nio EC7, aktif arka spoyler gibi detayları ve coupe-SUV tarzı silüetiyle sportif bir otomobil olarak karşımıza çıkacak. Nio EC6 modelinin üzerinde konumlandırılacak olan araç, diğer yeni Nio modelleri gibi NT2.0 platformu üzerine inşa edilecek. Bu da otomobilde son nesil Nio otonom sürüş teknolojisi gibi gelişmiş özelliklerin bulunacağı anlamına geliyor.

    Çinli üretici Nio, yeni modeliyle ilgili bir ipucu paylaştı Tam Boyutta Gör
    Motor ve batarya seçenekleri ise CarnewsChina'nın belirttiğine göre benzer olacak. Çift motor düzeniyle 650 hp güç ve 850 Nm tork sunacak olan modelde 75 kWsa veya 100 kWsa batarya seçenekleriyle 620 kilometreye kadar sürüş menzili kullanıcıları bekliyor olacak. Nio, ES7 modeli özelinde 150 kWsa'lik büyük batarya üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Heniz verilen bir tarih yok ancak batarya kullanıma hazır olduğunda yeni EC7 dahil diğer modellerde de yerini alacaktır.

    Nio, 24 Aralık'ta düzenleyeceği etkinlikte yeni modellerinin yanı sıra üçüncü nesil batarya değişim istasyonunu da tanıtacak. Bu yeni istasyonun 22 adet batarya depolayabileceği ve 800V şarj desteği sunacağı belirtiliyor. Bilmeyenler için Nio, Çin'de elektrikli araç bataryalarının sadece 3 dakika gibi kısa sürede değiştirilebildiği binden fazla istasyona sahip. Üstelik şirket, henüz yeni yeni büyüdüğü Avrupa'da da batarya değişim istasyonlarının sayısını artırmaya devam ediyor.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 8 saat önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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