Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio, yeni modeliyle ilgili bir ipucu paylaştı

Gelen bilgiye göre Nio'nun etkinlikte tanıtacağı modeller yeni EC7 SUV ve yenilenen Nio ES8 olacak. Nio Day 2022 etkinliğine sayılı günler kala şirketten kısa bir ipucu videosu geldi. Bu videoda, tanıtılacak otomobillerden birinin arka bölümünden, özellikle aktif arka spoylerinden kısa bir kesit görmekteyiz. Daha önce çekilen kamuflajlı görüntülerden yola çıkarak bu otomobilin yeni Nio EC7 olduğunu söylemek mümkün.
Şirketin yedinci modeli olarak piyasaya sürülecek olan yeni Nio EC7, aktif arka spoyler gibi detayları ve coupe-SUV tarzı silüetiyle sportif bir otomobil olarak karşımıza çıkacak. Nio EC6 modelinin üzerinde konumlandırılacak olan araç, diğer yeni Nio modelleri gibi NT2.0 platformu üzerine inşa edilecek. Bu da otomobilde son nesil Nio otonom sürüş teknolojisi gibi gelişmiş özelliklerin bulunacağı anlamına geliyor.
Nio, 24 Aralık'ta düzenleyeceği etkinlikte yeni modellerinin yanı sıra üçüncü nesil batarya değişim istasyonunu da tanıtacak. Bu yeni istasyonun 22 adet batarya depolayabileceği ve 800V şarj desteği sunacağı belirtiliyor. Bilmeyenler için Nio, Çin'de elektrikli araç bataryalarının sadece 3 dakika gibi kısa sürede değiştirilebildiği binden fazla istasyona sahip. Üstelik şirket, henüz yeni yeni büyüdüğü Avrupa'da da batarya değişim istasyonlarının sayısını artırmaya devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d