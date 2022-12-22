1085 beygirlik İtalyan hiper otomobil Bertone GB110 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Şimdiye dek birçok süper otomobile şekil veren ünlü İtalyan karoser üreticisi Bertone, bu kez kendisi için tasarladığı bir modelle sahalara geri dönüyor. GB110 adı verilen 1085 beygirlik hiper otomobilden sadece 33 adet üretilecek. Fiyatı ise henüz belli değil.

GB110'un hangi şasiyi kullandığı henüz açıklanmadı. Bu konuda sadece, otomobildeki bileşenlerin bir Alman üreticiden alındığı ifade edildi. Aynı şekilde otomobilin kalbindeki motorun hacmi ve silindir sayısı da net olarak açıklanmadı. Öte yandan, 8400 devir çevirebilen motorun 1085 hp güç ve 1100 Nm tork ürettiğini, yedi ileri şanzımanla dört tekerleğe birden güç verdiğini biliyoruz. Söz konusu motor, plastik atıklardan elde edilen sentetik yakıtlarla çalışacak şekilde tasarlanmış.

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Performans verilerine baktığımızda GB110'un 0-100 km/s hızlanmasını 2.79 saniyede, 0-200 km/s hızlanmasını 6.79 saniyede tamamladığını ve 300 km/s hıza 14 saniyede ulaştığını görmekteyiz. Bu da onu, Bugatti Chiron'a göre biraz daha yavaş bir otomobil yapıyor. Bertone tarafından açıklanan son hız ise 380 km/s. 2630 mm'lik aks mesafesi Lambo Huracan'dan 10 mm daha kısa olan GB110'da çift salıncaklı bağımsız süspansiyon ve dört yönlü ayarlanabilir amortisörler görev yapıyor.

Tam Boyutta Gör Altyapısında Alman izleri olmasına rağmen kalbinde saf İtalyan bir otomobil olduğu belirtilen GB110'un tasarımında şirketin 1950'li ve 60'lı yıllarda tasarladığı otomobillerden esinlenilmiş. İki kişilik yaşam alanına sahip ortadan motorlu otomobilin kapıları yukarı doğru açılıyor. Önde 21 inçlik jantların kullanıldığı hiper otomobilin arka tarafında 335/25 lastiklerle çevrili 22 inçlik jantlar bulunuyor. Önde ve arkada ince aydınlatmalar, büyük ön kanat, krom detaylara sahip dörtlü egzoz çıkışı ve devasa arka difüzör, GB110'un dikkat çeken tasarım unsurları arasında.

Hiper otomobilin iç mekânına ilişkin net bir görsel yayınlanmadı. Ancak paylaşılan render görüntülerinden birinde kapı açık ve içerisi kısmen de olsa görünüyor. Bu görüntüyü referans alacak olursak içeride sürücü odaklı bir yerleşimin olduğunu söyleyebiliriz. Otomobilin diğer özellikleri şimdilik gizemini koruyor. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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1085 beygirlik İtalyan hiper otomobil tanıtıldı: Bertone GB110