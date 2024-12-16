Çinli Nio, 60 milyon batarya değişimine imza attı

Nio’nun Çin genelinde 2.785 batarya değişim istasyonu bulunuyor ve bu istasyonların 909’u otoyollar boyunca konumlanmış durumda. Firma Avrupa'da ise şu an 51 değişim istasyonuyla hizmet veriyor. Firmanın ayrıca 4.600’den fazla şarj istasyonu da bulunuyor.
Her saniye değişim yapıldı
Paylaşılan verilere göre Aralık ayının başından bu yana, Nio'nun değişim istasyonlarında günlük ortalama 80.000 batarya değişimi gerçekleştiriliyor. Bu, her 1,08 saniyede bir aracın batarya değişimi için bir istasyona geldiği anlamına geliyor. Ağustos ayında 50 milyon batarya değişimi sınırını aşan Nio, sadece 5 ay gibi kısa bir sürede bu rakama 10 milyon daha eklemiş oldu.
Batarya değişimindeki bu artış, Nio’nun Onvo markasına ait Onvo L60 SUV modelinin satışlarına bağlanıyor. Kasım ayında Onvo L60 modelinden 5.082 adet teslim edilirken, Nio’nun toplam teslimat sayısı 20.575 aracı buldu. Şu anda Nio’nun 644 adet Onvo uyumlu değişim istasyonu bulunuyor ve bu sayının 2025 yılına kadar 2.500’e çıkarılması hedefleniyor.
Nio, Çin anakarasının yanı sıra Norveç, İsveç, Danimarka, Almanya, Hollanda ve Belçika’da da değişim istasyonları işletiyor. Şirket, yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyüme adımları attı. Kasım ayında Abu Dabi'de bir amiral gemisi merkezi açan Nio, 2025 yılına kadar ülkedeki ilk batarya değişim istasyonunu devreye almayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor