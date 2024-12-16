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    Çinli Nio, 60 milyon batarya değişimine imza attı

    Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio, batarya değişim hizmetinde dönüm noktasına ulaştı. Firma yaptığı açıklamada şimdiye kadar 60 milyondan fazla batarya değişimi yaptığını duyurdu.
    Çinli Nio, 60 milyon batarya değişimine imza attı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç üreticisi Nio, batarya değişim hizmetlerinde büyük bir dönüm noktasına ulaştı. Şirket, 13 Aralık itibarıyla toplamda 60 milyon batarya değişimi gerçekleştirdiğini duyurdu. Öte yandan şirket, Çin dışında genelindeki pazarlarda da değişim istasyonlarının sayısını artırmaya devam ediyor.

    Nio’nun Çin genelinde 2.785 batarya değişim istasyonu bulunuyor ve bu istasyonların 909’u otoyollar boyunca konumlanmış durumda. Firma Avrupa'da ise şu an 51 değişim istasyonuyla hizmet veriyor. Firmanın ayrıca 4.600’den fazla şarj istasyonu da bulunuyor.

    Her saniye değişim yapıldı

    Paylaşılan verilere göre Aralık ayının başından bu yana, Nio'nun değişim istasyonlarında günlük ortalama 80.000 batarya değişimi gerçekleştiriliyor. Bu, her 1,08 saniyede bir aracın batarya değişimi için bir istasyona geldiği anlamına geliyor. Ağustos ayında 50 milyon batarya değişimi sınırını aşan Nio, sadece 5 ay gibi kısa bir sürede bu rakama 10 milyon daha eklemiş oldu.

    Çinli Nio, 60 milyon batarya değişimine imza attı Tam Boyutta Gör
    Nio, ilk 10 milyon batarya değişim sınırını 20 Mayıs 2018'de Shenzhen'deki ilk değişimden dört yıl sonra, 2 Temmuz 2022'de aşmıştı. Ancak son iki buçuk yılda, 50 milyon daha değişim gerçekleştirerek büyüme hızını katladı. Şirketin CEO'su ve kurucusu Li Bin, Ağustos ayında düzenlenen Nio Power etkinliğinde, 2025 yılına kadar Çin genelindeki 1.200 ilçe düzeyindeki bölgede batarya değişim istasyonu kapsamını artırmayı hedeflediklerini açıkladı. Bu hedefin, aynı yılın Aralık ayına kadar 2.300 ilçeye ulaşması bekleniyor.

    Batarya değişimindeki bu artış, Nio’nun Onvo markasına ait Onvo L60 SUV modelinin satışlarına bağlanıyor. Kasım ayında Onvo L60 modelinden 5.082 adet teslim edilirken, Nio’nun toplam teslimat sayısı 20.575 aracı buldu. Şu anda Nio’nun 644 adet Onvo uyumlu değişim istasyonu bulunuyor ve bu sayının 2025 yılına kadar 2.500’e çıkarılması hedefleniyor.

    Nio, Çin anakarasının yanı sıra Norveç, İsveç, Danimarka, Almanya, Hollanda ve Belçika’da da değişim istasyonları işletiyor. Şirket, yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyüme adımları attı. Kasım ayında Abu Dabi'de bir amiral gemisi merkezi açan Nio, 2025 yılına kadar ülkedeki ilk batarya değişim istasyonunu devreye almayı planlıyor.

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

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    BOLDVIPER 2 gün önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

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    nickyazmakşartmı 3 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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