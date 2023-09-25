Voyah, Çinli teknoloji devi Tencent ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladı

23 Eylül'de imzalanan anlaşmaya ile Voyah'ın yeni ürün ve hizmetlerine entegre edilecek akıllı kokpit geliştirilecek. Voyah Free, kokpitindeki aşağı-yukarı hareket edebilen ekranlarıyla şu anda bile büyük ilgi çekiyor. Tencent iş birliğiyle geliştirilecek yeni kokpit ile kullanıcı deneyimi, arayüz, pratik kullanım ve tepki hızı gibi konularda daha da ilerleme kaydedilebilir.
Tencent, ayrıca, kendi endüstriyel ağını kullanarak Voyah'ın akıllı üretim tekniğini de geliştirmeye çalışacak. Tüm bunlara ek olarak, iki şirket, araç güvenliği, akıllı alanlar ve akıllı park sistemleri de geliştirecek. Bu ortaklık, Tencent ve Voyah'ın denizaşırı pazarlara açılması için de besleyici güç olacak. Şu anda Norveç, İsrail ve Türkiye'de satış yapan ve kısa süre önce Hollanda'da da satışa başlayan Voyah, gelecekte Danimarka, İsveç gibi ülkelere de açılmayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.