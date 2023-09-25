Voyah, Çinli teknoloji devi Tencent ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladı

Tam Boyutta Gör Dongfeng çatısı altında yer alan ve Marcar Otomotiv tarafından Free modeliyle ülkemizde yollara çıkan Çinli premium elektrikli otomobil markası Voyah, teknoloji devi Tencent ile stratejik iş birliği anlaşmasına imza attı.

23 Eylül'de imzalanan anlaşmaya ile Voyah'ın yeni ürün ve hizmetlerine entegre edilecek akıllı kokpit geliştirilecek. Voyah Free, kokpitindeki aşağı-yukarı hareket edebilen ekranlarıyla şu anda bile büyük ilgi çekiyor. Tencent iş birliğiyle geliştirilecek yeni kokpit ile kullanıcı deneyimi, arayüz, pratik kullanım ve tepki hızı gibi konularda daha da ilerleme kaydedilebilir.

Tam Boyutta Gör Tencent, Voyah'ın otonom sürüş teknolojisini iyileştirecek akıllı bir navigasyon sistemi geliştirmesine de yardımcı olacak. Ayrıca bu otonom sürüş teknolojisi, bulut hizmetleriyle de güçlendirilecek. Tencent'e göre bulut, otonom sürüş için gereken büyük ölçekli veri depolama için yeterli bilgi işlem gücüne sahip.

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Tencent, ayrıca, kendi endüstriyel ağını kullanarak Voyah'ın akıllı üretim tekniğini de geliştirmeye çalışacak. Tüm bunlara ek olarak, iki şirket, araç güvenliği, akıllı alanlar ve akıllı park sistemleri de geliştirecek. Bu ortaklık, Tencent ve Voyah'ın denizaşırı pazarlara açılması için de besleyici güç olacak. Şu anda Norveç, İsrail ve Türkiye'de satış yapan ve kısa süre önce Hollanda'da da satışa başlayan Voyah, gelecekte Danimarka, İsveç gibi ülkelere de açılmayı planlıyor.

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Çinli Voyah ve Tencent, stratejik iş birliği anlaşması imzaladı