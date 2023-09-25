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    Voyah, Çinli teknoloji devi Tencent ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladı

    İki şirketin geliştireceği dijital pazarlama, navigasyon haritaları, bulut hizmetleri, akıllı üretim, ağ güvenliği gibi alanlardaki projelerle Voyah'ın iç pazardaki konumunun güçlenmesi hedefleniyor.
    Çinli Voyah ve Tencent, stratejik iş birliği anlaşması imzaladı Tam Boyutta Gör
    Dongfeng çatısı altında yer alan ve Marcar Otomotiv tarafından Free modeliyle ülkemizde yollara çıkan Çinli premium elektrikli otomobil markası Voyah, teknoloji devi Tencent ile stratejik iş birliği anlaşmasına imza attı.

    23 Eylül'de imzalanan anlaşmaya ile Voyah'ın yeni ürün ve hizmetlerine entegre edilecek akıllı kokpit geliştirilecek. Voyah Free, kokpitindeki aşağı-yukarı hareket edebilen ekranlarıyla şu anda bile büyük ilgi çekiyor. Tencent iş birliğiyle geliştirilecek yeni kokpit ile kullanıcı deneyimi, arayüz, pratik kullanım ve tepki hızı gibi konularda daha da ilerleme kaydedilebilir.

    Çinli Voyah ve Tencent, stratejik iş birliği anlaşması imzaladı Tam Boyutta Gör
    Tencent, Voyah'ın otonom sürüş teknolojisini iyileştirecek akıllı bir navigasyon sistemi geliştirmesine de yardımcı olacak. Ayrıca bu otonom sürüş teknolojisi, bulut hizmetleriyle de güçlendirilecek. Tencent'e göre bulut, otonom sürüş için gereken büyük ölçekli veri depolama için yeterli bilgi işlem gücüne sahip.

    Tencent, ayrıca, kendi endüstriyel ağını kullanarak Voyah'ın akıllı üretim tekniğini de geliştirmeye çalışacak. Tüm bunlara ek olarak, iki şirket, araç güvenliği, akıllı alanlar ve akıllı park sistemleri de geliştirecek. Bu ortaklık, Tencent ve Voyah'ın denizaşırı pazarlara açılması için de besleyici güç olacak. Şu anda Norveç, İsrail ve Türkiye'de satış yapan ve kısa süre önce Hollanda'da da satışa başlayan Voyah, gelecekte Danimarka, İsveç gibi ülkelere de açılmayı planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 3 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 3 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 4 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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