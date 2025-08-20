Türkiye'de üretilecek Hyundai Ioniq 2, önümüzdeki ay Münih'te tanıtılacak

İzmit'te üretilecek olan Hyundai Ioniq 2, şirketin Türkiye'de üreteceği ilk elektrikli otomobil olacak.Renault 5, Peugeot e-208 ve VW ID.2 gibi modellere doğrudan rakip olması beklenen araç, 2026'nın üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak.
Hyundai Ioniq 2, Inster ile Kona Electric Arasında Konumlandırılacak
Hyundai Ioniq 2, kardeş marka Kia’nın EV2 modeli ile platform kardeşi olacak ve Hyundai’nin ürün gamında Inster ile Kona Electric arasındaki boşluğu dolduracak. Kısa süre önce test sırasında görüntülenen aracın boyutları, içten yanmalı Bayon’a oldukça yakın.
Yeni Hyundai Ioniq 2, Kia EV2 gibi Hyundai Grubu’nun ölçeklenebilir E-GMP platformu üzerine inşa edilecek. Teknik özellikler henüz netlik kazanmamış olsa da Kia EV3'teki küçük seçenek olan 58.3 kWsa'lik batarya ile 400 kilometrenin üzerinde menzil sunmasını bekleyebiliriz.
Yeni modelin iç mekânında Hyundai için önemli bir kullanıcı deneyimi sıçraması hedefleniyor. Yeni bilgi-eğlence sistemi sayesinde sürüş moduna veya seçilen stile göre ortam aydınlatması ve ses deneyimi değiştirilebilecek. Ayrıca, EV2’de olduğu gibi gösterge paneliyle bilgi-eğlence ekranı tek bir büyük ekran olarak kokpitin yaklaşık yarısını kaplayacak.
IAA Mobility 2025, 9-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Hyundai Ioniq 2'yi de bu tarihler arasında görmeyi bekleyebiliriz.
