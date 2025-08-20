Giriş
    Türkiye'de üretilecek Hyundai Ioniq 2, önümüzdeki ay Münih'te tanıtılacak

    Hyundai, bir süredir gündemde olan kompakt elektrikli otomobili Hyundai Ioniq 2'yi önümüzdeki ay Münih'te gerçekleşecek IAA Mobility fuarında tanıtacak. Araın üretimi ise İzmit'te yapılacak.

    Hyundai Ioniq 2 Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bilgiler, Hyundai'nin kompakt elektrikli otomobillerine çok yakında bir yenisini daha ekleyeceğini, bu aracın üretiminin ise Türkiye'de gerçekleşeceğini ortaya çıkarmıştı. Artık bu aracın ne zaman tanıtılacağını da biliyoruz. Çünkü gelen son bilgiler, Hyundai'nin Ioniq 2 adını taşıyan yeni aracını, önümüzdeki ay Münih'te düzenlenecek IAA Mobility fuarında sergileyeceğini ortaya çıkardı.

    İzmit'te üretilecek olan Hyundai Ioniq 2, şirketin Türkiye'de üreteceği ilk elektrikli otomobil olacak.Renault 5, Peugeot e-208 ve VW ID.2 gibi modellere doğrudan rakip olması beklenen araç, 2026'nın üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak.

    Hyundai Ioniq 2, Inster ile Kona Electric Arasında Konumlandırılacak

    Hyundai Ioniq 2, kardeş marka Kia’nın EV2 modeli ile platform kardeşi olacak ve Hyundai’nin ürün gamında Inster ile Kona Electric arasındaki boşluğu dolduracak. Kısa süre önce test sırasında görüntülenen aracın boyutları, içten yanmalı Bayon’a oldukça yakın.

    Yeni Hyundai Ioniq 2, Kia EV2 gibi Hyundai Grubu’nun ölçeklenebilir E-GMP platformu üzerine inşa edilecek. Teknik özellikler henüz netlik kazanmamış olsa da Kia EV3'teki küçük seçenek olan 58.3 kWsa'lik batarya ile 400 kilometrenin üzerinde menzil sunmasını bekleyebiliriz. 

    Yeni modelin iç mekânında Hyundai için önemli bir kullanıcı deneyimi sıçraması hedefleniyor. Yeni bilgi-eğlence sistemi sayesinde sürüş moduna veya seçilen stile göre ortam aydınlatması ve ses deneyimi değiştirilebilecek. Ayrıca, EV2’de olduğu gibi gösterge paneliyle bilgi-eğlence ekranı tek bir büyük ekran olarak kokpitin yaklaşık yarısını kaplayacak.

    IAA Mobility 2025, 9-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Hyundai Ioniq 2'yi de bu tarihler arasında görmeyi bekleyebiliriz.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bodrum'dan dünyada bir ilk: Yüzer su arıtma

    A
    Altaicwolves 47 dakika önce

    Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.

