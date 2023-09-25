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    Dünyanın en büyük elektrikli otomobil şarj istasyonu açıldı: 258 şarj noktası var

    Shell ile BYD, Çin'de 258 halka açık hızlı şarj noktası bulunan dünya genelindeki en büyük elektrikli araç şarj istasyonunu açtı. Tesis aynı anda 258 aracı şarj edebilme kapasitesine sahip.
    Dünyanın en büyük elektrikli otomobil şarj istasyonu açıldı Tam Boyutta Gör
    Akaryakıt şirketi Shell ve Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, elektrikli araçlar için dünyanın en büyük şarj istasyonunu açtıklarını duyurdu. Söz konusu şarj istasyonu aynı anda tam 258 aracı şarj edebilme kapasitesine sahip.

    BYD'nin merkezinin bulunduğu Çin'in Shenzhen kentinde açılan istasyon, havaalanı yakınlarında bulunuyor. Tesiste şarj noktalarının yanı sıra elektrikli araç sahiplerinin yararlanabileceği mağazalar, kafeler, otomatlar ve dinlenme salonları da mevcut.

    Shell'e göre, istasyon deneme işletmesi aşamasında günde 3.300'den fazla elektrikli araca hizmet veriyordu. Gelecekte istasyonun kapasitesinin artırılması da mümkün olacak.

    Dünyanın en büyük elektrikli otomobil şarj istasyonu açıldı Tam Boyutta Gör

    Yenilenebilir enerji üretiyor

    Shell Recharge, yerel elektrik şebekesi üzerindeki yükü artırmamak için kendi başına elektrik üretebilecek şekilde donatıldı. İstasyonun çatısına kurulan güneş panelleri yılda 300.000 kWh'ye kadar yenilenebilir enerji üretebilecek ve bu elektrik müşterilerin araçlarını şarj etmek için kullanılacak.

    Shell şu anda dünya genelinde 40.000'den fazla halka açık şarj noktasına sahip ve bunların yaklaşık 25.000'i Çin'de bulunuyor. Akaryakıt şirketinin hedefi 2030 yılına kadar bu sayıyı 200.000'e çıkarmak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 3 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 3 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 4 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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