Dünyanın en büyük elektrikli otomobil şarj istasyonu açıldı: 258 şarj noktası var

BYD'nin merkezinin bulunduğu Çin'in Shenzhen kentinde açılan istasyon, havaalanı yakınlarında bulunuyor. Tesiste şarj noktalarının yanı sıra elektrikli araç sahiplerinin yararlanabileceği mağazalar, kafeler, otomatlar ve dinlenme salonları da mevcut.
Shell'e göre, istasyon deneme işletmesi aşamasında günde 3.300'den fazla elektrikli araca hizmet veriyordu. Gelecekte istasyonun kapasitesinin artırılması da mümkün olacak.
Yenilenebilir enerji üretiyor
Shell Recharge, yerel elektrik şebekesi üzerindeki yükü artırmamak için kendi başına elektrik üretebilecek şekilde donatıldı. İstasyonun çatısına kurulan güneş panelleri yılda 300.000 kWh'ye kadar yenilenebilir enerji üretebilecek ve bu elektrik müşterilerin araçlarını şarj etmek için kullanılacak.
Shell şu anda dünya genelinde 40.000'den fazla halka açık şarj noktasına sahip ve bunların yaklaşık 25.000'i Çin'de bulunuyor. Akaryakıt şirketinin hedefi 2030 yılına kadar bu sayıyı 200.000'e çıkarmak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.