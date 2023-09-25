Dünyanın en büyük elektrikli otomobil şarj istasyonu açıldı: 258 şarj noktası var

Tam Boyutta Gör Akaryakıt şirketi Shell ve Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, elektrikli araçlar için dünyanın en büyük şarj istasyonunu açtıklarını duyurdu. Söz konusu şarj istasyonu aynı anda tam 258 aracı şarj edebilme kapasitesine sahip.

Norveç ordusu ilk kez bir F-35A savaş uçağını otoyola indirdi 1 gün önce eklendi

BYD'nin merkezinin bulunduğu Çin'in Shenzhen kentinde açılan istasyon, havaalanı yakınlarında bulunuyor. Tesiste şarj noktalarının yanı sıra elektrikli araç sahiplerinin yararlanabileceği mağazalar, kafeler, otomatlar ve dinlenme salonları da mevcut.

Shell'e göre, istasyon deneme işletmesi aşamasında günde 3.300'den fazla elektrikli araca hizmet veriyordu. Gelecekte istasyonun kapasitesinin artırılması da mümkün olacak.

Tam Boyutta Gör

Yenilenebilir enerji üretiyor

Shell Recharge, yerel elektrik şebekesi üzerindeki yükü artırmamak için kendi başına elektrik üretebilecek şekilde donatıldı. İstasyonun çatısına kurulan güneş panelleri yılda 300.000 kWh'ye kadar yenilenebilir enerji üretebilecek ve bu elektrik müşterilerin araçlarını şarj etmek için kullanılacak.

Shell şu anda dünya genelinde 40.000'den fazla halka açık şarj noktasına sahip ve bunların yaklaşık 25.000'i Çin'de bulunuyor. Akaryakıt şirketinin hedefi 2030 yılına kadar bu sayıyı 200.000'e çıkarmak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil şarj istasyonu açıldı