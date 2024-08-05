Tam Boyutta Gör Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili Togg T10X için kampanyalar hız kesmeden sürüyor. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz ay başlatılan özel kredi kampanyası Ağustos ayında da geçerli olacak. Togg T10X, Temmuz ayında Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobil olmuştu. Bu kampanya ile Togg, satışları ve talebi güçlü tutmayı hedefliyor.

Togg T10X için yüzde 0 faizli kredi

Togg T10X, 2024 yılı genelinde Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobil konumunda. Bu başarıda firmanın finansal destek programlarının de etkisi büyük. Firma tarafından yapılan duyuruya göre hem bireysel hem de kurumsal müşteriler 12 ay vadeli ve yüzde 0 faiz oranlı 400.000 TL kredi imkanında Ağustos ayı boyunca da yararlanabilecek. Bu kredinin aylık ödemesi ise 33.333 TL. Togg aynı zamanda 30 ay vadeli yüzde 2,99 faiz oranlı 800.000 TL’lik bir krediyi de müşterilere sunuyor. Bu kredi finansmandaki aylık ödeme ise 45.631 TL.

Temmuz ayında en çok satılan otomobiller 3 gün önce eklendi

Togg ayrıca sabit fiyat garantisi de sunuyor. Firmanın web sitesine göre istediğiniz T10X konfigürasyonunu yaptıktan sonra 31 Ağustos 2024, saat 23:59’dan önce siparişinizi verirseniz fiyat sabitleniyor. Öte yandan Togg T10X için fiyatlar V1 RWD standart menzil için 1.432.600 TL’den başlıyor. V1 RWD uzun menzil için anahtar teslim fiyatı 1.673.00 TL ve V2 RWD uzun menzilli konfigürasyon için ise fiyat 1.823.000 TL seviyesinde bulunuyor.

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Togg T10X için Ağustos ayında yüzde 0 faizli kredi kampanyası