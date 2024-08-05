Togg T10X için Ağustos ayında yüzde 0 faizli kredi kampanyası

Togg T10X için yüzde 0 faizli kredi
Togg T10X, 2024 yılı genelinde Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobil konumunda. Bu başarıda firmanın finansal destek programlarının de etkisi büyük. Firma tarafından yapılan duyuruya göre hem bireysel hem de kurumsal müşteriler 12 ay vadeli ve yüzde 0 faiz oranlı 400.000 TL kredi imkanında Ağustos ayı boyunca da yararlanabilecek. Bu kredinin aylık ödemesi ise 33.333 TL. Togg aynı zamanda 30 ay vadeli yüzde 2,99 faiz oranlı 800.000 TL’lik bir krediyi de müşterilere sunuyor. Bu kredi finansmandaki aylık ödeme ise 45.631 TL.
Togg ayrıca sabit fiyat garantisi de sunuyor. Firmanın web sitesine göre istediğiniz T10X konfigürasyonunu yaptıktan sonra 31 Ağustos 2024, saat 23:59’dan önce siparişinizi verirseniz fiyat sabitleniyor. Öte yandan Togg T10X için fiyatlar V1 RWD standart menzil için 1.432.600 TL’den başlıyor. V1 RWD uzun menzil için anahtar teslim fiyatı 1.673.00 TL ve V2 RWD uzun menzilli konfigürasyon için ise fiyat 1.823.000 TL seviyesinde bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.