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    Anlık Bildirim

    Togg T10X için Ağustos ayında yüzde 0 faizli kredi kampanyası

    Togg T10X, Temmuz ayında Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobil olmuştu. Şimdi ise yerli otomobil Togg T10X için yüzde 0 faizli 12 ay vadeli kredi kampanyası Ağustos ayı için uzatıldı.
    Togg T10X için Ağustos ayında yüzde 0 faizli kredi kampanyası Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili Togg T10X için kampanyalar hız kesmeden sürüyor. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz ay başlatılan özel kredi kampanyası Ağustos ayında da geçerli olacak. Togg T10X, Temmuz ayında Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobil olmuştu. Bu kampanya ile Togg, satışları ve talebi güçlü tutmayı hedefliyor.

    Togg T10X için yüzde 0 faizli kredi

    Togg T10X, 2024 yılı genelinde Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobil konumunda. Bu başarıda firmanın finansal destek programlarının de etkisi büyük. Firma tarafından yapılan duyuruya göre hem bireysel hem de kurumsal müşteriler 12 ay vadeli ve yüzde 0 faiz oranlı 400.000 TL kredi imkanında Ağustos ayı boyunca da yararlanabilecek. Bu kredinin aylık ödemesi ise 33.333 TL. Togg aynı zamanda 30 ay vadeli yüzde 2,99 faiz oranlı 800.000 TL’lik bir krediyi de müşterilere sunuyor. Bu kredi finansmandaki aylık ödeme ise 45.631 TL.

    Togg ayrıca sabit fiyat garantisi de sunuyor. Firmanın web sitesine göre istediğiniz T10X konfigürasyonunu yaptıktan sonra 31 Ağustos 2024, saat 23:59’dan önce siparişinizi verirseniz fiyat sabitleniyor. Öte yandan Togg T10X için fiyatlar V1 RWD standart menzil için 1.432.600 TL’den başlıyor. V1 RWD uzun menzil için anahtar teslim fiyatı 1.673.00 TL ve V2 RWD uzun menzilli konfigürasyon için ise fiyat 1.823.000 TL seviyesinde bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    fulda lastik yorumları benzen katılma tepkimesi verir mi suzuki vitara 1.4 boosterjet yorum taigo yorumlar turkcell sms gelmiyor

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