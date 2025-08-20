Türkiye’de elektrikli araç sayısı bir yılda yüzde 120, şarj soket sayısı yüzde 55 arttı

Bununla birlikte Türkiye’deki soketlerin güçlerine göre dağılımına bakıldığında ise 50 kW ve üstü soket sayısının 12 bin 680 olduğu görülüyor.
Yılın ilk yarısında talep patlaması
Öte yandan Ocak 2025'ten Temmuz 2025'e kadar olan dönemi kapsayan veriler, pazarın dinamiklerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Toplam elektrik tüketimi, yedi ayda iki kattan fazla artarak 19,2 milyon kWh'den 45,6 milyon kWh'e yükseldi. Bu büyüme, şarj adedi ve toplam şarj süresine de yansıdı. Ocak'ta 1 milyon 34 bin olan şarj adedi, Temmuz'da 2 milyon 242 bine ulaşarak elektrikli araç kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaştığını kanıtladı.
Buna karşılık, AC şarj istasyonları daha az enerji tüketimiyle (%13 pay) ve daha uzun şarj süreleriyle öne çıkıyor. AC şarjda bir seans ortalama 8 kWh enerji tüketirken, seans süresi 80 dakikaya yaklaşıyor. Bu veriler, AC şarjın genellikle evde, işte veya AVM gibi uzun süreli park etme durumlarında "tamamlama şarjı" olarak kullanıldığını gösteriyor.
Trugo liderde
Bu bağlamda, en fazla DC sokete sahip olan Trugo, 12.3 MWh tüketim ile en fazla şarj soketine sahip Zes’in (7.9 MWh) ciddi bir oranda önüne yer alıyor.
EPDK verilerine göre şarj istasyonlarında toplam kurulu güç ise 2.374 MW oldu. Bu, bir yıl önceye göre yüzde 81’lik artış anlamına geliyor. Bahsettiğimiz tüm veriler çoğu anlamda olumlu olsa da bazı olumsuzluklar da bulunuyor. Bunun en bariz örneği ise kurulu gücün elektrikli araç sayısına oranı. Bu oran, her bir elektrikli araca düşen ortalama şarj gücünü ifade ediyor. Yani bu, altyapı yeterliliği olarak da okunabilir. Temmuz ayında bu oran 8,14 kW seviyesine geriledi.
