Türkiye’de elektrikli araç sayısı bir yılda yüzde 120, şarj soket sayısı yüzde 55 arttı

Tam Boyutta Gör Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı tarafından her ay açıklanan şarj hizmeti piyasası aylık istatistikleri raporunda Türkiye’nin elektrifikasyonuna dair önemli bilgilere yer verildi. Rapora göre Temmuz 2025 itibariyle Türkiye’deki toplam elektrikli araç sayısı aylık yaklaşık yüzde 9’luk artışla 291 bin adedi geçti. Bu dönemde toplam şarj soketi ise 32 bin 682 olarak gerçekleşti.

Elektrikli araç sayısı yüzde 120 arttı

Tam Boyutta Gör EPDK verilerine göre Türkiye'deki elektrikli araç sayısı Temmuz 2025 döneminde 291 bin 775 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın sonunda ise elektrikli araç sayısı 185 bin 513 olarak gerçekleşmişti. Temmuz 2024 dönemine göre kıyasladığımızda ise bir yıllık süre zarfında elektrikli araç sayısında yüzde 120 artış yaşandı. Verilere göre geçen yılın aynı döneminde araç sayısı 136 bin 600'dü.

Şarj ağının yüzde 42’si DC

Tam Boyutta Gör Şarj soket sayısı aylık bazda yüzde 4 artış gösterirken yıllık bazda ise yüzde 55 artış kaydetti. 32 bin barajını aşan şarj ağında her 9 elektrikli araca 1 şarj soketi düştü. Bununla birlikte DC hızlı şarj soket sayısı 13 bin 794 adet oldu. AC standart şarj ise 18 bin 88 adedi gördü. DC soket sayısının oranı yüzde 42’yi gördü.

Bununla birlikte Türkiye’deki soketlerin güçlerine göre dağılımına bakıldığında ise 50 kW ve üstü soket sayısının 12 bin 680 olduğu görülüyor.

Tam Boyutta Gör Şarj ağında markalara geçtiğimizde en yaygın ağın 5 bin 630 soket ile Zes’e ait olduğu görülüyor. Zes, kendi ağında bin 626 adet DC ve 3 bin 4 adet de AC soket barındırıyor. Zes, her ne kadar en yaygın işletmeci olsa da DC soket bakımından Trugo ve Eşarj’ın gerisinde. Trugo, bin 875 adet ile bu alanda liderken onu bin 850 DC soket ile Eşarj takip ediyor.

Yılın ilk yarısında talep patlaması

Öte yandan Ocak 2025'ten Temmuz 2025'e kadar olan dönemi kapsayan veriler, pazarın dinamiklerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Toplam elektrik tüketimi, yedi ayda iki kattan fazla artarak 19,2 milyon kWh'den 45,6 milyon kWh'e yükseldi. Bu büyüme, şarj adedi ve toplam şarj süresine de yansıdı. Ocak'ta 1 milyon 34 bin olan şarj adedi, Temmuz'da 2 milyon 242 bine ulaşarak elektrikli araç kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaştığını kanıtladı.

Tam Boyutta Gör Verilerin en çarpıcı bölümü ise Temmuz ayına ait detaylı analiz oldu. Bu analiz, kullanıcıların şarj alışkanlıklarındaki belirgin tercihi gözler önüne seriyor. Temmuz ayında şarj istasyonlarında tüketilen toplam enerjinin yüzde 87'si DC şarjdan geldi. Bu oran, DC istasyonlarının, yüksek enerji transferi ve kısa sürede batarya dolumu sağlaması nedeniyle uzun yolculuklarda veya acil durumlarda en çok tercih edilen seçenek olduğunu gösteriyor. Bir şarj seansı başına ortalama 26 kWh elektrik tüketilen DC istasyonlarında, ortalama şarj süresi sadece 36 dakika.

Buna karşılık, AC şarj istasyonları daha az enerji tüketimiyle (%13 pay) ve daha uzun şarj süreleriyle öne çıkıyor. AC şarjda bir seans ortalama 8 kWh enerji tüketirken, seans süresi 80 dakikaya yaklaşıyor. Bu veriler, AC şarjın genellikle evde, işte veya AVM gibi uzun süreli park etme durumlarında "tamamlama şarjı" olarak kullanıldığını gösteriyor.

Trugo liderde

Tam Boyutta Gör Grafiklerden de görüldüğü üzere DC şarj, tüketicilerin ana tercih kaynağı oluyor. Bilindiği üzere DC şarjlarda fiyatlar biraz daha yüksek. Bu da markaların buradan elde ettiği gelire doğrudan yansıyor. Dolayısıyla ne kadar çok DC şarj soketi varsa firmaların yaptığı elektrik satışı da ona göre artış gösteriyor.

Bu bağlamda, en fazla DC sokete sahip olan Trugo, 12.3 MWh tüketim ile en fazla şarj soketine sahip Zes’in (7.9 MWh) ciddi bir oranda önüne yer alıyor.

Tam Boyutta Gör İllere göre gerçekleştirilen tüketim tarafında ise İstanbul, yüzde 23,8 pay ve 10.8 MWh’lik tüketim ile açık ara zirvede yer aldı. İstanbul’u yüzde 10,1 pay ile Ankara ve yüzde 6,8 pay ile İzmir takip etti.

EPDK verilerine göre şarj istasyonlarında toplam kurulu güç ise 2.374 MW oldu. Bu, bir yıl önceye göre yüzde 81’lik artış anlamına geliyor. Bahsettiğimiz tüm veriler çoğu anlamda olumlu olsa da bazı olumsuzluklar da bulunuyor. Bunun en bariz örneği ise kurulu gücün elektrikli araç sayısına oranı. Bu oran, her bir elektrikli araca düşen ortalama şarj gücünü ifade ediyor. Yani bu, altyapı yeterliliği olarak da okunabilir. Temmuz ayında bu oran 8,14 kW seviyesine geriledi.

Tam Boyutta Gör Bu düşüş, altyapının elektrikli araç satışlarına yetişmekte zorlandığını da gösteriyor. Öte yandan Türkiye, bu oranda halen dünyanın en iyi ülkeleri arasında yer alıyor. Küresel ortalamada araç başına şarj kapasitesinde bir elektrikli araca yaklaşık 2,8 kW, Avrupa Birliği’nde ise 2,6 kW şarj kapasitesi düşüyor.

