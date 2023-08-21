Yenilenen Voyah Free, hibrit versiyonuyla Çin'de satışa çıktı

Tam Boyutta Gör Çinli Dongfeng Motor çatısı altında üretilen Voyah Free modelini son dönemde Marcar tarafından ülkemize getirilen tamamen elektrikli versiyonuyla duymuştuk. Ancak Voyah Free'nin Çin'de içten yanmalı motora sahip hibrit versiyonu da mevcut ve o model kısa süre önce yenilendi.

Yenilenen Voyah Free şimdilik yukarıda da belirttiğimiz gibi hibrit versiyonla satışa sunuluyor. Toplam 490 beygir güç sunan premium SUV, 0-100 km/s hızlanmasını 4,8 saniyede tamamlıyor ve CLTC ölçümlerine göre 1211 km'ye kadar menzil vadediyor. Yenilenme sonrası en önemli detay ise otomobilin fiyatı. Voyah Free, yeni versiyonuyla 266,900 Yuan'dan (1.005.574 TL) başlıyor. Bu eskisine göre ciddi bir düşüş anlamına geliyor çünkü aynı güç aktarma sistemine sahip eski modelin fiyatı 333,600 Yuan'dan (1.256.873 TL) başlıyordu.

Voyah Free, eskisine göre çok daha agresif bir yüze kavuşmuş durumda. Büyük hava girişlerine ve kanatlara sahip olan ön tampon, bunu sağlayan etmenlerin başında geliyor. Buna ek olarak farların da yeniden tasarlanan panjurun üzerinden geçen bir LED şerit ile birbirine bağlandığını görmekteyiz. Yeni beş kollu siyah jantların da dikkat çektiği modelin arkasında ise daha sportif spoyler ve arka tampon ikilisi göze çarpıyor.

Tam Boyutta Gör Voyah Free'nin boydan boya ekrana sahip konsolu eskisiyle aynı görünse de sürücü ve yolcu arasında yer alan orta konsolun değiştiği görülüyor. Daha sade bir görünüme kavuşan alanda iki tane kablosuz cep telefon şarj ünitesi, iki adet bardaklık ve depolama alanı bulunuyor. Orta konsoldan alınan vites seçici ise son dönemde moda haline gelen bir hamle ile direksiyon simidinin arkasına taşınmış. Orta konsolun arka kısmında ise havalandırma menfezleri ve arka yolcuların faydalanabileceği küçük bir dokunmatik ekran karşımıza çıkıyor.

Yeni Voyah Free'de 150 beygirlik 1.5 litre turbo benzinli motor mevcut. Ancak bu motor, tekerleklere güç vermek yerine bataryayı şarj etmek için jeneratör görevi görüyor. Tekerleklere ön ve arka aks üzerine yerleştirilen iki elektrik motoru güç veriyor. Arkadaki motor 272 hp güç ve 410 Nm tork üretirken öndeki motor ise 218 hp güç ve 310 Nm tork üretiyor. Böylece toplamda 480 hp güç ve 720 Nm tork değerine ulaşan Voyah Free, 0-100 km/s hızlanmasını 4,8 saniyede tamamlarken maksimum 200 km/s hıza çıkabiliyor.

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Söz konusu modelde CATL kaynaklı nikel-manganez-kobalt (NMC) batarya bulunuyor. 39.2 kWsa kapasiteye sahip olan batarya paketi, otomobilin saf elektrikli sürüş modunda 210 km'ye kadar ilerleyebilmesini sağlıyor. 56 litrelik yakıt tankından beslenen benzinli motor çalışmaya başladığında ise otomobilin benzin-elektrik karma menzili 1211 km'ye kadar çıkıyor. Önceki versiyonda bu değer 960 km civarındaydı.

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Yeni Voyah Free, hibrit versiyonuyla Çin'de satışa çıktı