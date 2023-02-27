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    Çinli Zhihui, GTX 1650 ile aynı performansa sahip bir GPU geliştirdi

    Çin merkezli grafik işlemci geliştiricisi olan Zhihui Microelectronics ilk GPU'sunu tanıttı. Grafik yongası, Nvidia'nın GeForce GTX 1650'sinin performans seviyesini hedefliyor.
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    Çinli Zhihui, GTX 1650 ile aynı performansta bir GPU geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Bir başka Çinli üretici daha gözünü GPU pazarına dikti. Zhihui Microelectronics ilk GPU'sunu tanıttı. GeForce GTX 1650 seviyesinde performans sunduğunu iddia ediyor, ancak daha yüksek güç verimliliği vaat ediyor.

    IDM929 GPU, Zhihui Microelectronics tarafından geliştirilen IDMV mimarisine dayanmakta. Üretici detaylarını henüz paylaşmadı. Şirket sadece GPU'nun 19,2 Gpix/s piksel doldurma hızı ve 76,8 Gtexel/s doku doldurma hızı sağladığını, grafik yongasının hesaplama performansının (muhtemelen FP32 işlemlerinde) 2,5 Tflops olduğunu ve bunun 2020 ortalarında piyasaya sürülen GeForce GTX 1650 ile karşılaştırılabilir olduğunu açıkladı.

    Çinli Zhihui, GTX 1650 ile aynı performansta bir GPU geliştirdi Tam Boyutta Gör

    Yüksek enerji verimliliği sunuyor

    IDM929 GPU, H.264, MPEG2, MPEG4, VC-1, DivX ve VP6 kod çözmeyi desteğine sahip ve aynı zamanda çip, dört video arabirimini destekliyor: DVI, HDMI ve D-Sub/VGA. GPU 14nm işlem teknolojisi kullanılarak üretilmiş ve 14nm işlem teknolojisine dayalı bir GPU için çok düşük bir frekans olan 1.2GHz'e kadar çalışıyor.

    Çipin yüksek güç verimliliğinin tam olarak düşük frekansı nedeniyle elde edilmiş olması çok muhtemel. Şirketin geliştirdiği yeni çiplerin, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara ek olarak gömülü sistemlerde kullanılması planlanıyor.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 2 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 5 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 6 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 6 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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