Çinli Zhihui, GTX 1650 ile aynı performansa sahip bir GPU geliştirdi

Tam Boyutta Gör Bir başka Çinli üretici daha gözünü GPU pazarına dikti. Zhihui Microelectronics ilk GPU'sunu tanıttı. GeForce GTX 1650 seviyesinde performans sunduğunu iddia ediyor, ancak daha yüksek güç verimliliği vaat ediyor.

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IDM929 GPU, Zhihui Microelectronics tarafından geliştirilen IDMV mimarisine dayanmakta. Üretici detaylarını henüz paylaşmadı. Şirket sadece GPU'nun 19,2 Gpix/s piksel doldurma hızı ve 76,8 Gtexel/s doku doldurma hızı sağladığını, grafik yongasının hesaplama performansının (muhtemelen FP32 işlemlerinde) 2,5 Tflops olduğunu ve bunun 2020 ortalarında piyasaya sürülen GeForce GTX 1650 ile karşılaştırılabilir olduğunu açıkladı.

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Yüksek enerji verimliliği sunuyor

IDM929 GPU, H.264, MPEG2, MPEG4, VC-1, DivX ve VP6 kod çözmeyi desteğine sahip ve aynı zamanda çip, dört video arabirimini destekliyor: DVI, HDMI ve D-Sub/VGA. GPU 14nm işlem teknolojisi kullanılarak üretilmiş ve 14nm işlem teknolojisine dayalı bir GPU için çok düşük bir frekans olan 1.2GHz'e kadar çalışıyor.

Çipin yüksek güç verimliliğinin tam olarak düşük frekansı nedeniyle elde edilmiş olması çok muhtemel. Şirketin geliştirdiği yeni çiplerin, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara ek olarak gömülü sistemlerde kullanılması planlanıyor.

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Çinli Zhihui, GTX 1650 ile aynı performansta bir GPU geliştirdi