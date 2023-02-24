Apple tarihinde bir ilk: Yeni cihazını Çinli şirket geliştirecek

Çin'in yükselen yıldızı Luxshare
Apple'ın bu tercihi, özellikle ABD ile Çin arasındaki gerginliğin arttığı bu dönemde dikkat çekiyor. Gelen bilgilere göre, Çin'in hızla yükselen teknoloji üretim şirketi Luxshare, daha önce Tayvanlı Pegatron'a ait olan Şangay'daki AR geliştirme ekibini devraldı. Şirket, Apple'dan mümkün olduğu kadar çok alanda mümkün olduğu kadar çok iş kapmayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.