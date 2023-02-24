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    Apple tarihinde bir ilk: Yeni cihazını Çinli şirket geliştirecek

    Apple, şirket tarihinde daha önce hiç görülmeyen bir karara imza attı ve Çinli bir şirketle yeni ürününü geliştirmesi konusunda anlaştı.                         
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    Apple tarihinde bir ilk: Yeni cihazını Çinli şirket geliştirecek Tam Boyutta Gör
    Apple, birinci nesil artırılmış gerçeklik (AR) cihazlarının geliştirilmesine yardımcı olması için Çinli Luxshare şirketiyle anlaştı. Teknoloji devi ilk kez birinci nesil bir ürünü birlikte geliştirmek için Çinli bir şirketle çalışacak.

    Çin'in yükselen yıldızı Luxshare

    Apple'ın bu tercihi, özellikle ABD ile Çin arasındaki gerginliğin arttığı bu dönemde dikkat çekiyor. Gelen bilgilere göre, Çin'in hızla yükselen teknoloji üretim şirketi Luxshare, daha önce Tayvanlı Pegatron'a ait olan Şangay'daki AR geliştirme ekibini devraldı. Şirket, Apple'dan mümkün olduğu kadar çok alanda mümkün olduğu kadar çok iş kapmayı planlıyor.

    Apple tarihinde bir ilk: Yeni cihazını Çinli şirket geliştirecek Tam Boyutta Gör
    Apple önceki yıllarda, yeni ürün serilerinin ilk nesillerini geliştirmesine yardımcı olması için Foxconn gibi Tayvanlı şirketlere güveniyordu. Apple'ın ilk artırılmış gerçeklik başlığının bu yıl Haziran ayında duyurulması bekleniyor. Ön raporlara göre, cihaz 2023'ün sonunda satışa sunulacak ve maliyetinin oldukça yüksek (3-5 bin dolar) olması bekleniyor.
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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 2 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 3 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 3 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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