Tam Boyutta Gör Çinli mühendisler 21. yüzyılda insanların hala tuvalet fırçası kullanmasından pek hoşnut değil. Görünüşe bakılırsa gelecekte klozete yapışan dışkı kalıntılarını temizlemeye gerek kalmayacak. Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar aşınmaya dayanıklı süper kaygan bir klozet icat etti.

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Geliştirilen klozete hiçbir şeyin yapışmadığını belirtelim. Yoğun kullanımdan sonra bile herşey hızlıca kayıp gitmeye başlıyor ve tek bir sifondan sonra hiçbir iz kalmıyor. Bilim insanları klozetin üzerine çamurlu su, bal, süt, yoğurt, fındık ezmesi, nişasta jeli ve yapay dışkı gibi çeşitli karışımlar dökerek test etti. Yapılan tüm denemelerde bu inatçı maddelerin hiçbirinin klozet yüzeyine yapışmadığı görüldü.

Su tüketimini de azaltacak

Bununla da bitmiyor. Aşınma direnci testi de gerçekleştirildi. Çinliler klozetin yüzeyini zımpara kağıdıyla 1.000'den fazla kez ovdu ve yukarıdaki deneyi tekrarladı. Sonuç olarak tuvalet kayma özelliğini hiç kaybetmedi.

Tam Boyutta Gör Söz konusu klozet 3D baskı teknolojisi kullanılarak lazer yardımı ile oluşturuldu. Yapımında plastik ve hidrofobik kum taneciklerinden oluşan bir malzemenin kullanıldığı belirtiliyor. Daha sonrasında ise tuvaletin yüzeyi bir tür silikon yağı ile yağlandı. Araştırmacılar bu tür klozetlerin sifon çekmek için kullanılan su miktarını büyük ölçüde azaltabileceğini düşünüyor.

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Çinliler dünyanın en kaygan klozetini icat etti: Hiç iz kalmıyor!