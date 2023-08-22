Çinliler dünyanın en kaygan klozetini icat etti: Hiç iz kalmıyor!

Geliştirilen klozete hiçbir şeyin yapışmadığını belirtelim. Yoğun kullanımdan sonra bile herşey hızlıca kayıp gitmeye başlıyor ve tek bir sifondan sonra hiçbir iz kalmıyor. Bilim insanları klozetin üzerine çamurlu su, bal, süt, yoğurt, fındık ezmesi, nişasta jeli ve yapay dışkı gibi çeşitli karışımlar dökerek test etti. Yapılan tüm denemelerde bu inatçı maddelerin hiçbirinin klozet yüzeyine yapışmadığı görüldü.
Su tüketimini de azaltacak
Bununla da bitmiyor. Aşınma direnci testi de gerçekleştirildi. Çinliler klozetin yüzeyini zımpara kağıdıyla 1.000'den fazla kez ovdu ve yukarıdaki deneyi tekrarladı. Sonuç olarak tuvalet kayma özelliğini hiç kaybetmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.