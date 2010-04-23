Cisco, kurumsal kullanıcılara hitap eden Android tablet mi hazırlıyor ?

Apple, HP derken bilişim dünyasının önemli isimlerinden Cisco'da kendi tabletini mi hazırlıyor ? CNET'in ünlü podcastlerinden Buzz Out Loud'un yayınlanan son bölümünde yer alan bir maile göre ünlü firma özellikle kurumsal müşterilere hitap edecek olan bir tablet üzerinde çalışıyor.

İrlandalı bir dinleyicinin gönderdiği maile göre firmanın hazırladığı tablet 7 inç boyutlarında olacak ve Android işletim sistemiyle gelecek. Ön yüzeyinde video konferansları için kamera ve gürültü önleyicili iki adet mikrofon bulunacağı belirtilen tablet VPN Access, WebEx gibi Cisco orjinli özelliklere destek verecek.

İletişim kabiliyetlerinin ön plana çıktığı bir tablet olması beklenen cihazın 3G, 4G gibi hangi bağlantı yeteneklerine sahip olacağı, satışa ne zaman sunulacağı ve satış fiyatıysa şimdilik bilinmezken, firma cephesinden bu iddiayla ilgili herhangi bir açıklamada gelmediğini belirtelim.