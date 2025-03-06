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    Cities: Skylines 2 konsol sürümü yine ertelendi

    Şehir kurma oyunları arasında öne çıkan Cities: Skylines 2 için sorunlar sürüyor. Zira Colossal Order, Cities: Skylines 2 konsol sürümünün yeniden ertelendiğini duyurdu.

    Cities: Skylines 2 konsol sürümü yine ertelendi Tam Boyutta Gör

    Şehir kurma oyunlarının popüler ismi Cities: Skylines 2, konsol oyuncularını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. Oyunun geliştiricisi Colossal Order, Xbox Series X|S ve PlayStation 5 sürümlerinin yaz aylarından önce çıkmayacağını resmen duyurdu.

    İlk Cities: Skylines oyunu, güçlü ve büyük ölçüde olumlu bir oyuncu kitlesi oluşturmuştu. Ancak devam oyununda performans sorunları, DLC'ler konusundaki hayal kırıklıkları ve gecikmeler nedeniyle topluluk ile geliştirici ekip arasındaki ilişki kötü kalmaya devam ediyor

    Yaz aylarına kadar çıkmayacak

    İlk olarak Ekim 2023’te yalnızca PC için piyasaya sürülen Cities: Skylines 2, teknik sorunlar nedeniyle konsol sürümünü 2024 baharına ertelemişti. Ancak geliştirici ekip, yeni bir güncellemeyle sürecin beklenenden daha uzun süreceğini belirtti. Paradox Interactive forumlarında yapılan açıklamada, "Yazdan önce bir çıkış tarihi vermeyeceğiz. Erken tahminlerden kaçınmak istiyoruz ve bunun yerine lansmana hazır bir duruma yaklaştığımızda size güvenilir bilgiler vermeyi taahhüt ediyoruz" denildi. Esasında bu, bir nevi konsol çıkışının tarihinin bütünüyle belirsiz olduğuna işaret ediyor. Zira ekip, ilgili açıklamada “...istediğimiz kalite ve deneyim seviyesine ulaşmadan önce ele almamız gereken daha çok şey var” diyor.

    Oyunun yalnızca konsol versiyonu değil, aynı zamanda topluluk tarafından heyecanla beklenen “asset editor” de henüz hazır değil. Bu, özellikle mod yapımcıları tarafından uzunca bir süredir bekleniyor. Stüdyo, oyun performansını ve kararlılığını etkileyen teknik sorunları çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada Cities: Skylines II için uzun zaman önce duyurulan duyurulan genişleme paketleri de henüz ortada yok.

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