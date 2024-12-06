- Cities: Skylines 2 kısa süreliğine oynaması ücretsiz oldu
- Cities: Skylines 2 minimum sistem gereksinimleri
- Cities: Skylines 2 önerilen sistem gereksinimleri
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Cities: Skylines 2 kısa süreliğine oynaması ücretsiz oldu
Kaçıranlar için Cities: Skylines'ın nihai devamı olan Cities: Skylines 2, yaklaşık bir yıl önce sarsıntılı bir çıkış yaptı. Yalnızca PC platformuna yayınlanan oyun, artan sistem gereksinimleri ve oyundaki hatalar nedeniyle çok sayıda olumsuz yorum aldı. Günümüzde ise, paylaşılan güncellemeler sayesinde daha oynanabilir durumda.
Cities: Skylines 2 ücretsiz erişim dönemi hangi tarihlerde başlıyor? Aktarıldığı kadarıyla, PC (Steam) kullanıcıları bugünden itibaren 9 Aralık'a kadar oyuna ücretsiz olarak erişebilecek. Peki Cities: Skylines 2 ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? PC kullanıcıları için gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.
- Steam uygulamasını açın veya buradan indirin
- Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra Cities: Skylines 2 Steam sayfasına gidin.
- Uygulama üzerinden "Oyunu Oyna" seçeneğine tıklayın.
- İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.
Cities: Skylines 2 minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit
- İşlemci: Intel Core i7-6700K, AMD Ryzen 5 2600X
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 970 4GB ve RX580
Cities: Skylines 2 önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
- İşlemci: Intel Core i5-12600K, AMD Ryzen 7 5800X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 3080 10GB, Radeon RX 6900 XT
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