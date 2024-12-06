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Tam Boyutta Gör Colossal Order tarafından geliştirilen ve Paradox Interactive'in yayınladığı Cities: Skylines 2 için güzel bir haber paylaşıldı. 2023 yılında çıkış yapan simülasyonu oyunu, önümüzdeki haftaya kadar oynaması ücretsiz oldu.

Cities: Skylines 2 kısa süreliğine oynaması ücretsiz oldu

Kaçıranlar için Cities: Skylines'ın nihai devamı olan Cities: Skylines 2, yaklaşık bir yıl önce sarsıntılı bir çıkış yaptı. Yalnızca PC platformuna yayınlanan oyun, artan sistem gereksinimleri ve oyundaki hatalar nedeniyle çok sayıda olumsuz yorum aldı. Günümüzde ise, paylaşılan güncellemeler sayesinde daha oynanabilir durumda.

Cities: Skylines 2 ücretsiz erişim dönemi hangi tarihlerde başlıyor? Aktarıldığı kadarıyla, PC (Steam) kullanıcıları bugünden itibaren 9 Aralık'a kadar oyuna ücretsiz olarak erişebilecek. Peki Cities: Skylines 2 ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? PC kullanıcıları için gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.

Steam uygulamasını açın veya buradan indirin

Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra Cities: Skylines 2 Steam sayfasına gidin.

Uygulama üzerinden "Oyunu Oyna" seçeneğine tıklayın.

İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

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Cities: Skylines 2 minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit

Windows 10 64 Bit İşlemci : Intel Core i7-6700K, AMD Ryzen 5 2600X

: Intel Core i7-6700K, AMD Ryzen 5 2600X Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı: GeForce GTX 970 4GB ve RX580

Cities: Skylines 2 önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64bit

: Windows 10 64bit İşlemci : Intel Core i5-12600K, AMD Ryzen 7 5800X

: Intel Core i5-12600K, AMD Ryzen 7 5800X Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı: GeForce GTX 3080 10GB, Radeon RX 6900 XT

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Şehir kurma oyunu Cities: Skylines 2 kısa süreliğine ücretsiz!