Citroen C3 ELLE Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Grafik imza ile taze ve yeni renk paketi
Citroën C3 ELLE, ELLE logosunun renklerine gönderme yaparak beyaz veya siyah olmak üzere iki tavan rengi seçeneğiyle standart olarak çift renk sunuluyor. Söz konusu tavan; kum, kutup beyazı, çelik gri, platin gri veya parlak siyah olmak üzere gövde renkleriyle kombine edilebiliyor. Airbump ekleri, ızgaradaki far ekleri ve tavan etiketinin çevresini kaplayan renkli vurgular, Citroën C3 ELLE’in yeni renkleriyle uyum sağlıyor.
Citroën C3 ELLE çağa ayak uydurarak daha önce bilinmeyen bir grafik ve kentsel görsellik ortaya koyuyor. Ortak bir tema olarak, aracın hem dışında hem de içinde, siyah bir şerit üzerinde beyaz harflerle, ELLE marka imzası “1945’ten Beri Ve Sonsuza Dek” ifadesi, farklı noktalarda kullanılıyor. Moda dünyasının ölümsüz kombinasyonu olan siyah beyaz ELLE şeridi, dönemi tam olarak yansıtmak için güçlü bir yazı tipiyle kullanılıyor.
Yeniden yorumlanan şerit desene sahip marka logosu baskılı dekoratif şerit, mavimsi saten vurgularla sırtlığın üst kısmını koltuğun geri kalanından ayırıyor. Değişen malzemeler ön konsoldaki kalite algısını arttırıyor. İlk kez özel versiyonda, genelde premium versiyonlarda kullanılan Alcantara, C3 ELLE versiyonunun ön konsolunda kullanım buluyor. Mat rüzgar grisi, renk paketinin buzlu efektli metalik mavi çerçeveyle kontrast oluşturuyor.
Ayrıca Alcantara’nın zarif ve şık yüzeyini yine mavi tonlarda çift dikey dikiş tamamlıyor. Beyaz ana renk ve siyah şeritle çevrelenen ELLE logosu, zemin paspaslarının arka planında net olarak görünüyor. Anahtarlık ve araç içi çanta da Citroën ve ELLE ortaklığının iki logosunu gururla sergiliyor.
Citroën C3’e dair istatistikler
Üçüncü jenerasyonuyla yollarda yer alan Citroën C3, markaya özgü konfor detaylarına ek olarak kişiselleştirilebilme genişliğiyle de satış başarısını artırıyor. Bu özel versiyon, 2018’de dünya genelinde 9.000 adedin üzerinde satılan ilk sınırlı özel versiyonu izliyor. Tüm Avrupa’daki C3 müşterilerinin yaklaşık yüzde 60’ı, otomobillerini iki tonlu yani tavanı farklı renkte olan kombinasyonda tercih ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...
@makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı