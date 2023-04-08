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    Citroen C3 ELLE Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Citroën ve ELLE markaları arasındaki iş birliği, C3’teki sınırlı özel seri, Citroën C3 ELLE ile sürüyor. Sınırlı sayıda üretilen bu özel C3, 1.2 PureTech 110 HP EAT6 motorla sunuluyor.
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    Citroen C3 ELLE Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Citroën, ELLE ile olan macerasına C3 ELLE adındaki sınırlı özel seri ile devam ediyor. Citroën C3’ün bu özel versiyonu, ELLE Dergisi’nin 21 Kasım 1945 tarihinde yayınlanan ilk sayısına atıfta bulunuyor. Siyah şerit üzerine sade beyaz harflerle “1945’ten Beri Ve Sonsuza Dek” imzasıyla dikkat çeken sınırlı adetteki Citroën C3 ELLE’in Türkiye satış fiyatı ise 681.400 TL. 

    Grafik imza ile taze ve yeni renk paketi

    Citroën C3 ELLE, ELLE logosunun renklerine gönderme yaparak beyaz veya siyah olmak üzere iki tavan rengi seçeneğiyle standart olarak çift renk sunuluyor. Söz konusu tavan; kum, kutup beyazı, çelik gri, platin gri veya parlak siyah olmak üzere gövde renkleriyle kombine edilebiliyor. Airbump ekleri, ızgaradaki far ekleri ve tavan etiketinin çevresini kaplayan renkli vurgular, Citroën C3 ELLE’in yeni renkleriyle uyum sağlıyor.

    Citroën C3 ELLE çağa ayak uydurarak daha önce bilinmeyen bir grafik ve kentsel görsellik ortaya koyuyor. Ortak bir tema olarak, aracın hem dışında hem de içinde, siyah bir şerit üzerinde beyaz harflerle, ELLE marka imzası “1945’ten Beri Ve Sonsuza Dek” ifadesi, farklı noktalarda kullanılıyor. Moda dünyasının ölümsüz kombinasyonu olan siyah beyaz ELLE şeridi, dönemi tam olarak yansıtmak için güçlü bir yazı tipiyle kullanılıyor.

    Citroen C3 ELLE Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kişiselleştirme iç mekanda devam ederken, yeni mat gümüş mavi renk paketi ile uyumlu bir ambiyans elde ediliyor. İki renkli Advanced Comfort koltuklarda ana döşeme olarak açık Prusya grisi kumaş kullanılırken, sırtlıkların üst kısımlarında koyu mavi-gri tonlarında rüzgar grisi Alcantara kullanılıyor.

    Yeniden yorumlanan şerit desene sahip marka logosu baskılı dekoratif şerit, mavimsi saten vurgularla sırtlığın üst kısmını koltuğun geri kalanından ayırıyor. Değişen malzemeler ön konsoldaki kalite algısını arttırıyor. İlk kez özel versiyonda, genelde premium versiyonlarda kullanılan Alcantara, C3 ELLE versiyonunun ön konsolunda kullanım buluyor. Mat rüzgar grisi, renk paketinin buzlu efektli metalik mavi çerçeveyle kontrast oluşturuyor.

    Ayrıca Alcantara’nın zarif ve şık yüzeyini yine mavi tonlarda çift dikey dikiş tamamlıyor. Beyaz ana renk ve siyah şeritle çevrelenen ELLE logosu, zemin paspaslarının arka planında net olarak görünüyor. Anahtarlık ve araç içi çanta da Citroën ve ELLE ortaklığının iki logosunu gururla sergiliyor.

    Citroen C3 ELLE Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Citroen C3 ELLE, 110 beygirlik 1.2 litre PureTech motor ve EAT6 şanzımanla sunuluyor. Donanım tarafında ise 17 inç alaşımlı jantlar, LED ön farlar, 3D görünümlü stoplar, otomatik yanan farlar, geri görüş kamerası, ısıtmalı ön koltuklar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 7 inç dokunmatik multimedya, hız sabitleyici, şerit ihlal uyarı sistemi ve çarpışma riski uyarısı gibi standart özellikler karşımıza çıkıyor.

    Citroën C3’e dair istatistikler

    Üçüncü jenerasyonuyla yollarda yer alan Citroën C3, markaya özgü konfor detaylarına ek olarak kişiselleştirilebilme genişliğiyle de satış başarısını artırıyor. Bu özel versiyon, 2018’de dünya genelinde 9.000 adedin üzerinde satılan ilk sınırlı özel versiyonu izliyor. Tüm Avrupa’daki C3 müşterilerinin yaklaşık yüzde 60’ı, otomobillerini iki tonlu yani tavanı farklı renkte olan kombinasyonda tercih ediyor. 

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    donanimhabercom Instagram

    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 2 saat önce

    @Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...

    H
    Hermiyasinmi 3 saat önce

    @makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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