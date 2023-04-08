Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla üretimden tasarruf etmek için güvenlikten ödün vermiş: İşte kanıtı

    Tesla maliyeti düşürmek için yeni araçlarında ultrasonik park sensörlerini kullanmayı bırakmıştı. Bir YouTuber, bunun nasıl can sıkcı sonuçlar doğurabileceğini bizzat deneyerek gösterdi.
    2
    Tesla tasarruf etmek için güvenlikten ödün vermiş: İşte kanıtı Tam Boyutta Gör
    İngiliz bir elektrikli otomobil satıcısı ve Tesla Model Y sahibi, Elon Musk'ın park sensörlerini ortadan kaldırmakla ilgili tasarrufunun yan etkilerini gözler önüne serdi. Sonuçlar tahmin edilebileceği gibi korkunçtu.

    Tesla Model 3 ve Model Y'de artık aracın önündeki veya arkasındaki nesnelere olan mesafeyi belirlemek için ultrasonik dalgalar kullanan geleneksel ultrasonik park sensörlerine yer verilmiyor. Şirket bunun yerine 360 derecelik kamera kullanımına geçiş süreci başlattı.

    YouTuber yapılan bu optimizasyondan şüphe duydu ve bunun neye yol açabileceğini açıkça gösterdi. Videoda görebileceğiniz üzere Tesla Model Y geri giderken düşük hızda bir yayaya çarpmasına rağmen sürücü hala aracın ekranında ilerlemesi için yeterli mesafe olduğunu görüyor.

    Tesla tasarruf etmek için güvenlikten ödün vermiş: İşte kanıtı Tam Boyutta Gör

    "Ekrana körü körüne güvenmeyin"

    Araç sürücüsü, sistemin etrafındaki engelleri nasıl doğru bir şekilde algılayamadığını ve kafa karışıklığı yaşadığını göstermeye devam ediyor. Hatta videonun bir bölümünde arabanın önünde bir tır olmamasına rağmen ekrana varmış gibi yansıtıldığını görüyoruz.

    Sonuç olarak videoyu hazırlayan kişi araç sahiplerinin sadece kendilerine güvenmelerini ve ekrandaki bilgilere güvenerek körü körüne hareket etmemelerini öneriyor. Tesla'nın üretimde uyguladığı tasarruflar şirketin satışlarını önemli ölçüde artırmış ve kendi rekorunu kırmasına yardımcı olmuştu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    11 sınıfta anadolu lisesinden meslek lisesine geçiş yapılabilir mi icloud yıllık satın alma villa sepeti güvenilir mi vestel tv usb görmüyor a180 kronik sorunlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana C500.1115-8V00X-G-F
    Casper Nirvana C500.1115-8V00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    ARC-750
    ARC-750
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız