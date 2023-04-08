Tesla üretimden tasarruf etmek için güvenlikten ödün vermiş: İşte kanıtı

Tam Boyutta Gör İngiliz bir elektrikli otomobil satıcısı ve Tesla Model Y sahibi, Elon Musk'ın park sensörlerini ortadan kaldırmakla ilgili tasarrufunun yan etkilerini gözler önüne serdi. Sonuçlar tahmin edilebileceği gibi korkunçtu.

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Tesla Model 3 ve Model Y'de artık aracın önündeki veya arkasındaki nesnelere olan mesafeyi belirlemek için ultrasonik dalgalar kullanan geleneksel ultrasonik park sensörlerine yer verilmiyor. Şirket bunun yerine 360 derecelik kamera kullanımına geçiş süreci başlattı.

YouTuber yapılan bu optimizasyondan şüphe duydu ve bunun neye yol açabileceğini açıkça gösterdi. Videoda görebileceğiniz üzere Tesla Model Y geri giderken düşük hızda bir yayaya çarpmasına rağmen sürücü hala aracın ekranında ilerlemesi için yeterli mesafe olduğunu görüyor.

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"Ekrana körü körüne güvenmeyin"

Araç sürücüsü, sistemin etrafındaki engelleri nasıl doğru bir şekilde algılayamadığını ve kafa karışıklığı yaşadığını göstermeye devam ediyor. Hatta videonun bir bölümünde arabanın önünde bir tır olmamasına rağmen ekrana varmış gibi yansıtıldığını görüyoruz.

Sonuç olarak videoyu hazırlayan kişi araç sahiplerinin sadece kendilerine güvenmelerini ve ekrandaki bilgilere güvenerek körü körüne hareket etmemelerini öneriyor. Tesla'nın üretimde uyguladığı tasarruflar şirketin satışlarını önemli ölçüde artırmış ve kendi rekorunu kırmasına yardımcı olmuştu.

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Tesla tasarruf etmek için güvenlikten ödün vermiş: İşte kanıtı