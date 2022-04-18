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    Citroen'den Türkiye'ye uygun bir model geliyor: Tanıtımı Türkiye'de yapılacak

    Türkiye'ye gelen ve burada bir basın toplantısı düzenleyen Citroen CEO'su Vincent Cobee, haziran ayında Türkiye'ye ve etrafındaki ülkelere uygun bir aracın lansmanını yapacaklarını duyurdu.
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    Citroen'den Türkiye'ye uygun bir model geliyor

    Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Citroen CEO'su Vincent Cobee, Türkiye'yi ziyaret ederek basın toplantısı düzenledi. Toplantıda önemli bilgiler paylaşan Cobee, bu yıl Türkiye'de yeni bir modelin dünya lansmanını yapacaklarını duyurdu. Açıklamaya göre, dünya basını da aracı Türkiye'de test edecek.

    Haziran ayında tanıtılacak modelin Türkiye pazarına çok uygun olduğunu dile getiren Citroen CEO'su, bu şekilde Türkiye pazarının özüne yanıt vermiş olacaklarını söyledi. Bununla birlikte aracın tüm Akdeniz'e, Avrupa'ya, Kuzey Afrika gibi pazarlara da uygun olacağını söyleyen Vincent Cobee, açıklamasında "Lansmanı Türkiye’de yapıyoruz çünkü, burası birçok medeniyetin doğum noktası, beşiği" ifadelerine yer verdi.

    Cobee, Türkiye'de tanıtılacak aracın içten yanmalı motorlu olacağı ve ilerleyen süreçte tamamen elektrikli bir versiyona da sahip olabileceğine işaret eden açıklamalarda bulundu. Bunun dışında araçla ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı. Cobee, 2023'te Türkiye'ye yeniden geleceğini belirterek hem markanın rekabetçi modellerde Türkiye’yi merkez seçtiğinin hem de ikinci bir modelin dünya lansmanının yine ülkemizde yapılacağının sinyalini verdi.

    Öte yandan bu yıl Türkiye'de satışa sunulacak Citroen Ami ve elektrikli C4'e ilişkin bilgi paylaşmayı da ihmal etmeyen Vincent Cobee, Ami için bireysel müşterilere satışın haziran ayında başlayacağını belirtti. Aracın satış fiyatı ise henüz belli değil. Elektrikli C4 ise eylül ayında Türkiye'de satışa sunulacak.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 3 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 4 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 4 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 5 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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    citroen, Türkiye Haberleri ve
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