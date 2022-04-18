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    Bursa'da üretilecek yeni Mitsubishi Colt böyle görünebilir

    Kolesa, yeni nesil Mitsubishi Colt'un mühtemel tasarımını geçtiğimiz haftalarda paylaşılan ipucu görseli üzerinden yorumladı. Yeni Colt, Bursa'da üretilecek ve Clio'yu temel alacak.
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    Bursa'da üretilecek yeni Mitsubishi Colt böyle görünebilir
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    Renault tarafından Bursa'da üretilmesi planlanan yeni Mitsubishi Colt'un karanlık bir ipucu görseli yayınlanmıştı. Kolesa, ipucu görselinden yola çıkarak yeni Colt'un muhtemel tasarımıyla ilgili render'lar paylaştı.

    Yeni Mitsubishi Colt, CMF-B platformunu kullanacak ve Clio'yu temel alacak. Bu noktada gövde panellerinin çoğunu da Clio ile paylaşacağını ipucu görselinde dahi anlayabiliyoruz. Dış tasarımda sadece ön-arka aydınlatmalar, panjur ve tamponlarda değişiklik göreceğiz. Kolesa, markanın X şekilli tasarım dilini yeni Colt'a da uygulayacağını düşünerek tampon tasarımındaki detayları da bu yönde güncellemiş.

    Daha önce paylaşılan ipucu görselinde yeni Colt'un arka bölümünü göremiyoruz. Ancak bu alandaki stop grubu, bagaj kapağı ve tampon tasarımında da büyük ihtimalle Mitsubishi'nin kendi imzasını göreceğiz. Kolesa'nın tasarımında yeni Outlander'ı anımsatan ince stoplar ve Clio'dakine kıyasla daha baskın bir difüzör görüyoruz.

    Bursa'da üretilecek yeni Mitsubishi Colt böyle görünebilir
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    Yukarıda bahsettiğimiz detaylar dışında motor kaputu, tavan ve kapılar gibi pek çok detay Clio ile aynı olacak. Görsellerin Kolesa'ya ait olduğunu belirttik ancak bir kez daha herhangi bir resmiyeti olmadığını söyleyelim. Yeni Mitsubishi Colt'un iç mekanı henüz bir sır ancak bu alanda da özellikle konsol tarafında daha farklı detaylar görmemiz mümkün. 

    Teknik detaylar henüz belli değil ancak Colt'un yan tarafındaki 'Hybrid EV' logosu bizlere bu modelin Clio E-Tech'teki hibrit sistemi kullanabileceğini düşündürüyor. Bu sistem Clio'da Clio 1.6 litre dört silindirli atmosferik benzinli ünite, iki elektrik motoru ve 1.2 kWsa bataryadan oluşuyor. 140 beygir güç üreten sistemde 6 ileri çok modlu otomatik şanzıman kullanılıyor.

    Yeni Mitsubishi Colt'un 2023'ün son çeyreğinde Avrupa'da satışa sunulacağı belirtiliyor.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 3 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 4 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 4 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 4 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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