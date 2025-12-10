Citroen ELO: MPV ruhunu kompakt gövdeye sığdıran konsept

Sadece 4,1 metre uzunluğundaki ELO'nun arka koltuk genişliği ise markanın amiral gemisi olan C5 Aircross seviyesinde. Paris’teki tanıtımda konuşan Citroen CEO’su Xavier Chardon, ELO’nun markanın yeni tasarım yaklaşımını temsil ettiğini belirterek, “Herkes MPV’lerin bittiğini düşünüyordu; ama biz alışkanlıkları yeniden şekillendirmeye geliyoruz” dedi.
Konseptin en dikkat çekici özelliği 3+3 koltuk düzeni ve ortada konumlandırılmış merkezi sürücü pozisyonu. Tasarım şefi Pierre Leclercq’e göre bu düzen şehir içinde maksimum görüş sağlıyor. Ayrıca uzun yolculuklarda çocukların anne-babanın yanında oturabilmesi için de ideal.
Gövdedeki entegre prizler, hava pompası ve kayar kapılar üzerine kurulabilen tente sistemi de ELO’nun açık hava kullanımını destekleyen detaylar arasında. Far ve stop lambalarının üst bölümleri bile tabak koymak için tırtıklı yüzeylerle tasarlanmış.
Stellantis’in mevcut ya da gelecekteki platformlarının bu sıra dışı altı koltuklu dizilimi destekleyip desteklemeyeceği henüz açıklanmadı. Ancak ELO, 2022’deki Oli konseptiyle başlayan “radikal sadelik ve kullanım odaklılık” çizgisinin devamı niteliğinde. Fiat’ın 1998 Multipla modeli gibi 3+3 düzenine sahip araçların da yeniden yorumlanması için kapı aralayabilir.
