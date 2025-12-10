Citroen ELO: MPV ruhunu kompakt gövdeye sığdıran konsept

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör MPV’lerin geri dönüşünün sıkıcı olmak zorunda olmadığını düşünen Citroen, markanın gelecek vizyonunu simgeleyen yenilikçi bir konsept tanıttı. ELO adı verilen bu sıra dışı konsept, içinde altı kişiyi barındırabilen, kompakt boyutlarda geniş yaşam alanı odaklı bir otomobil fikrini yeniden yorumluyor.

Sadece 4,1 metre uzunluğundaki ELO'nun arka koltuk genişliği ise markanın amiral gemisi olan C5 Aircross seviyesinde. Paris’teki tanıtımda konuşan Citroen CEO’su Xavier Chardon, ELO’nun markanın yeni tasarım yaklaşımını temsil ettiğini belirterek, “Herkes MPV’lerin bittiğini düşünüyordu; ama biz alışkanlıkları yeniden şekillendirmeye geliyoruz” dedi.

Konseptin en dikkat çekici özelliği 3+3 koltuk düzeni ve ortada konumlandırılmış merkezi sürücü pozisyonu. Tasarım şefi Pierre Leclercq’e göre bu düzen şehir içinde maksimum görüş sağlıyor. Ayrıca uzun yolculuklarda çocukların anne-babanın yanında oturabilmesi için de ideal.

Tam Boyutta Gör Citroen, konsepti adeta bir “mobil kamp üssü” olarak düşünmüş. Arka koltuklar Decathlon iş birliğiyle hazırlanmış. Koltuk tabanları portatif sandalyelere dönüşebiliyor. Sırtlıklar yatırıldığında tavan bağlantılarından sarkıtılabilen iki adet tek kişilik yatak için bir zemin oluşuyor. Ayrıca projeksiyon cihazı ile araç içinde film izlemek de mümkün.

Gövdedeki entegre prizler, hava pompası ve kayar kapılar üzerine kurulabilen tente sistemi de ELO’nun açık hava kullanımını destekleyen detaylar arasında. Far ve stop lambalarının üst bölümleri bile tabak koymak için tırtıklı yüzeylerle tasarlanmış.

Tam Boyutta Gör ELO’da klasik anlamda bir gösterge paneli bulunmuyor. Sürücü, kendi bölmesi gibi şekillenen bir ön panelle çevrelenmiş durumda. Fiziksel düğme sayısı minimum seviyede tutulmuş. Motor çalıştırma ve dörtlü flaşör direksiyon kolonunda yer alırken, çoğu fonksiyon direksiyon üzerindeki oyun kumandası tarzı iki joystick ile yönetiliyor.

Stellantis’in mevcut ya da gelecekteki platformlarının bu sıra dışı altı koltuklu dizilimi destekleyip desteklemeyeceği henüz açıklanmadı. Ancak ELO, 2022’deki Oli konseptiyle başlayan “radikal sadelik ve kullanım odaklılık” çizgisinin devamı niteliğinde. Fiat’ın 1998 Multipla modeli gibi 3+3 düzenine sahip araçların da yeniden yorumlanması için kapı aralayabilir.

