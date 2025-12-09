Elektrikli araç şarj tarifelerinde yeni yönetmelik taslağı paylaşıldı

Esnek fiyatlandırmaya geçilecek
Planlanan değişikliğin merkezinde esnek fiyatlandırma yer alıyor. Buna göre şarj ağı işletmecileri, belirli konum ve saatlerde indirim uygulayabilecek. Böylece hem talebin yoğun olmadığı zaman aralıklarında istasyon kullanımının teşvik edilmesi hem de tüketicilerin daha avantajlı tarifelerle buluşması sağlanacak. Bu teklif ilk gündeme geldiğinde “indirimli” fiyatın “normal” fiyat halini alabileceğinden endişe duyulmuştu. Ancak taslak yönetmelikte sadece “indirimli” fiyat vurgusunun yapıldığı görülüyor.
Kullanıcı erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan önemli düzenlemeler de taslakta yer alıyor. 1 Temmuz 2026’dan sonra otoyol ve devlet yollarına eklenecek tüm DC ünitelerinde en az bir kredi kartı veya nakit ödeme altyapısı zorunlu olacak. Bu da kullanıcıların en çok talep ettiği düzenlemelerdendi.
Bataryası dolu olanın şarjı sonlandırılabilecek
Ayrıca bir önemli güncelleme daha var ve bu yoğunluk dönemleri için geçerli. Buna göre araç bataryası yüzde 85 veya daha yüksek doluluğa ulaştığında, kullanıcı önceden bilgilendirilmek kaydıyla şarj işlemi sonlandırılabilecek. Bu uygulamanın, istasyon verimliliğini artırarak şebeke kapasitesinin daha dengeli kullanılmasını sağlayacağı belirtiliyor.
Öte yandan şarj ağlarının yazılım sistemleri için ISO 27001 bilgi güvenliği sertifikası zorunlu hale getiriliyor. Tüm istasyonların akıllı sayaç sistemlerine uyumlu olması gerekiyor. Ayrıca çağrı merkezi işletilmesi de şart koşuluyor.
Taslak, sektörde uzun süredir gündemde olan roaming uygulamalarına da net bir çerçeve getiriyor. Şirketler arası roaming anlaşmaları EPDK’ya bildirim kapsamında yapılacak ve aynı lokasyonda birden fazla işletmecinin faaliyet göstermesi serbest bırakılarak rekabetin önü açılacak.
Şarj ağı işletmecilerinin tarifelerini daha şeffaf şekilde sunması da zorunlu hale geliyor. Buna göre şirketler, şarj tarifesiyle birlikte rezervasyon ve işgaliye ücretlerini kendi internet sitelerinde açıkça yayımlamakla yükümlü olacak.
Düzenlemenin son şekli, sektör temsilcilerinden gelecek görüşlerin değerlendirilmesinin ardından verilecek Kurul kararıyla belirlenecek. Taslak hakkında görüş bildirmek isteyenler, 26 Aralık 2025 tarihine kadar Kuruma e-posta yoluyla iletimde bulunabilecek. İlgili bağlantılara buradan ulaşabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
