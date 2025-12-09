Elektrikli araç şarj tarifelerinde yeni yönetmelik taslağı paylaşıldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun elektrikli araç şarj hizmetine yönelik yeni düzenleme hazırlıkları hızlandı. Kurum, hem altyapının güçlendirilmesi hem de kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi amacıyla Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nde kapsamlı değişiklikler gerçekleştirecek. Bugün yayınlanan taslak düzenleme, sektörde rekabeti artırmayı ve sürücülerin daha esnek, daha ekonomik ve daha erişilebilir bir hizmete ulaşmasını hedefliyor.

Esnek fiyatlandırmaya geçilecek

Planlanan değişikliğin merkezinde esnek fiyatlandırma yer alıyor. Buna göre şarj ağı işletmecileri, belirli konum ve saatlerde indirim uygulayabilecek. Böylece hem talebin yoğun olmadığı zaman aralıklarında istasyon kullanımının teşvik edilmesi hem de tüketicilerin daha avantajlı tarifelerle buluşması sağlanacak. Bu teklif ilk gündeme geldiğinde “indirimli” fiyatın “normal” fiyat halini alabileceğinden endişe duyulmuştu. Ancak taslak yönetmelikte sadece “indirimli” fiyat vurgusunun yapıldığı görülüyor.

Tam Boyutta Gör Düzenleme taslağı, şarj ağı lisansı için gereken kriterleri de güncelliyor. Artık lisans almak isteyen şirketlerin en az 150 (eski yönetmelik 50) şarj soketine sahip olması gerekiyor ve bu soketlerin en az yüzde 5’inin DC (hızlı şarj) özelliği taşıması şart koşuluyor. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve devlet yollarında bu oran yüzde 50 DC 50 kW seviyesine çıkarılıyor. Ayrıca işletmecilerin en az 10 ilçede istasyon bulundurması zorunlu hale geliyor. Mevcut işletmelere yeni koşullara uyum için bir yıllık geçiş süresi tanınacak.

Kullanıcı erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan önemli düzenlemeler de taslakta yer alıyor. 1 Temmuz 2026’dan sonra otoyol ve devlet yollarına eklenecek tüm DC ünitelerinde en az bir kredi kartı veya nakit ödeme altyapısı zorunlu olacak. Bu da kullanıcıların en çok talep ettiği düzenlemelerdendi.

Bataryası dolu olanın şarjı sonlandırılabilecek

Ayrıca bir önemli güncelleme daha var ve bu yoğunluk dönemleri için geçerli. Buna göre araç bataryası yüzde 85 veya daha yüksek doluluğa ulaştığında, kullanıcı önceden bilgilendirilmek kaydıyla şarj işlemi sonlandırılabilecek. Bu uygulamanın, istasyon verimliliğini artırarak şebeke kapasitesinin daha dengeli kullanılmasını sağlayacağı belirtiliyor.

Öte yandan şarj ağlarının yazılım sistemleri için ISO 27001 bilgi güvenliği sertifikası zorunlu hale getiriliyor. Tüm istasyonların akıllı sayaç sistemlerine uyumlu olması gerekiyor. Ayrıca çağrı merkezi işletilmesi de şart koşuluyor.

Taslak, sektörde uzun süredir gündemde olan roaming uygulamalarına da net bir çerçeve getiriyor. Şirketler arası roaming anlaşmaları EPDK’ya bildirim kapsamında yapılacak ve aynı lokasyonda birden fazla işletmecinin faaliyet göstermesi serbest bırakılarak rekabetin önü açılacak.

Şarj ağı işletmecilerinin tarifelerini daha şeffaf şekilde sunması da zorunlu hale geliyor. Buna göre şirketler, şarj tarifesiyle birlikte rezervasyon ve işgaliye ücretlerini kendi internet sitelerinde açıkça yayımlamakla yükümlü olacak.

Düzenlemenin son şekli, sektör temsilcilerinden gelecek görüşlerin değerlendirilmesinin ardından verilecek Kurul kararıyla belirlenecek. Taslak hakkında görüş bildirmek isteyenler, 26 Aralık 2025 tarihine kadar Kuruma e-posta yoluyla iletimde bulunabilecek. İlgili bağlantılara buradan ulaşabilirsiniz.

