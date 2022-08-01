Citroen modelleri Ağustos'ta ne kadar zamlandı? İşte Ağustos 2022 fiyat listesi

Ağustos ayına giriş yapmamızla birlikte sıfırı otomobil fiyatları zamlanmaya başladı. Citroen de bu kapsamda Ağustos 2022 fiyat listesini paylaştı. Citroen fiyatlarında yaklaşık %4 oranından başlayan zamlar görmekteyiz.

İlk olarak geçtiğimiz aylarda satışa sunulan makyajlı Citroen C5 Aircross'a baktığımızda giriş seviyesinin 885.000 TL'den 915.000 TL'ye kadar çıktığını görmekteyiz. Yeni C5 Aircross'un Shine Bold donanım seviyesindeki 1.5 dizel ve 1.6 benzinli versiyonları aynı fiyata sahip. Zaten sınırda olan bu versiyonlar son zamla birlikte 1 milyon TL sınırını aşmış durumda.

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Küçük kardeşi 2022 Citroen C3 Aircross'un fiyatları da 10 bin TL civarında zamlanmış. İlk basamak olan 1.2 PureTech 130 hp EAT6 Feel versiyon artık 587.000 TL'den başlıyor. En pahalı seçenek olan 1.2 PureTech 130 hp EAT6 Shine ise 684.500 TL'lik fiyatıyla adım adım 700 bin TL sınırına yaklaşıyor.

Citroen'in küçük elektrikli aracı kısa süre önce 219.000 TL'den satışa sunulmuştu. Şu an için Citroen Ami'nin sayfası hata verdiği bu modelin güncel fiyatını göremiyoruz. Citroen C-Elysee modelinde ise herhangi bir fiyat değişimi yok.

Makyajlı Citroen C5 Aircross 2022 Ağustos fiyat listesi Versiyon Temmuz Ağustos 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Feel Bold 885.000 TL 915.000 TL 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Shine 949.000 TL 979.000 TL 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Shine Bold 983.000 TL 1.013.000 TL 1.6 PureTech 180 HP EAT8 Shine Bold 983.000 TL 1.013.000 TL

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Citroen C5 Aircross 2022 Ağustos fiyat listesi Versiyon Temmuz Ağustos 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Feel Bold 839.000 TL 869.000 TL 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Shine 900.000 TL 930.000 TL 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Shine Bold 921.000 TL 951.000 TL 1.6 PureTech 180 HP EAT8 Shine Bold 907.000 TL 937.000 TL

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Citroen C4 Ağustos 2022 fiyat listesi Versiyon Temmuz Ağustos 1.2 PureTech 100 HP 6 ileri manuel Feel 582.000 TL 598.000 TL 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Feel Bold 660.000 TL 677.000 TL 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine 711.000 TL 728.000 TL 1.2 PureTech 155 HP EAT8 Shine Bold 744.000 TL 761.000 TL 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Feel Bold 715.000 TL 732.000 TL 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Shine Bold 766.000 TL 783.000 TL

Citroen C3 Aircross 2022 Ağustos fiyat listesi Versiyon Temmuz Ağustos 1.2 PureTech 130 HP EAT6 Feel 577.000 TL 587.000 TL 1.2 PureTech 130 HP EAT6 Feel Bold 622.000 TL 632.000 TL 1.2 PureTech 130 HP EAT6 Shine 674.500 TL 684.500 TL 1.5 BlueHDi 120 HP EAT6 Feel Bold 664.500 TL 674.500 TL

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Citroen C3 2022 Ağustos fiyat listesi Versiyon Temmuz Ağustos 1.2 PureTech 83 HP 5 ileri manuel Feel 461.000 TL 461.000 TL 1.2 PureTech 110 HP EAT6 Feel Bold 512.000 TL 525.000 TL 1.2 PureTech 110 HP EAT6 Shine Business 522.000 TL 537.000 TL 1.2 PureTech 110 HP EAT6 Shine 542.000 TL 557.000 TL

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