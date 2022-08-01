Citroen modelleri Ağustos'ta ne kadar zamlandı? İşte Ağustos 2022 fiyat listesi

- Makyajlı Citroen C5 Aircross 2022 Ağustos fiyat listesi
- Citroen C5 Aircross 2022 Ağustos fiyat listesi
- Citroen C4 Ağustos 2022 fiyat listesi
- Citroen C3 Aircross 2022 Ağustos fiyat listesi
- Citroen C3 2022 Ağustos fiyat listesi
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Ağustos ayına giriş yapmamızla birlikte sıfırı otomobil fiyatları zamlanmaya başladı. Citroen de bu kapsamda Ağustos 2022 fiyat listesini paylaştı. Citroen fiyatlarında yaklaşık %4 oranından başlayan zamlar görmekteyiz.
İlk olarak geçtiğimiz aylarda satışa sunulan makyajlı Citroen C5 Aircross'a baktığımızda giriş seviyesinin 885.000 TL'den 915.000 TL'ye kadar çıktığını görmekteyiz. Yeni C5 Aircross'un Shine Bold donanım seviyesindeki 1.5 dizel ve 1.6 benzinli versiyonları aynı fiyata sahip. Zaten sınırda olan bu versiyonlar son zamla birlikte 1 milyon TL sınırını aşmış durumda.
Küçük kardeşi 2022 Citroen C3 Aircross'un fiyatları da 10 bin TL civarında zamlanmış. İlk basamak olan 1.2 PureTech 130 hp EAT6 Feel versiyon artık 587.000 TL'den başlıyor. En pahalı seçenek olan 1.2 PureTech 130 hp EAT6 Shine ise 684.500 TL'lik fiyatıyla adım adım 700 bin TL sınırına yaklaşıyor.
Citroen'in küçük elektrikli aracı kısa süre önce 219.000 TL'den satışa sunulmuştu. Şu an için Citroen Ami'nin sayfası hata verdiği bu modelin güncel fiyatını göremiyoruz. Citroen C-Elysee modelinde ise herhangi bir fiyat değişimi yok.
|Versiyon
|Temmuz
|Ağustos
|1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Feel Bold
|885.000 TL
|915.000 TL
|1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Shine
|949.000 TL
|979.000 TL
|1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Shine Bold
|983.000 TL
|1.013.000 TL
|1.6 PureTech 180 HP EAT8 Shine Bold
|983.000 TL
|1.013.000 TL
|Versiyon
|Temmuz
|Ağustos
|1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Feel Bold
|839.000 TL
|869.000 TL
|1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Shine
|900.000 TL
|930.000 TL
|1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Shine Bold
|921.000 TL
|951.000 TL
|1.6 PureTech 180 HP EAT8 Shine Bold
|907.000 TL
|937.000 TL
|Versiyon
|Temmuz
|Ağustos
|1.2 PureTech 100 HP 6 ileri manuel Feel
|582.000 TL
|598.000 TL
|1.2 PureTech 130 HP EAT8 Feel Bold
|660.000 TL
|677.000 TL
|1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine
|711.000 TL
|728.000 TL
|1.2 PureTech 155 HP EAT8 Shine Bold
|744.000 TL
|761.000 TL
|1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Feel Bold
|715.000 TL
|732.000 TL
|1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Shine Bold
|766.000 TL
|783.000 TL
|Versiyon
|Temmuz
|Ağustos
|1.2 PureTech 130 HP EAT6 Feel
|577.000 TL
|587.000 TL
|1.2 PureTech 130 HP EAT6 Feel Bold
|622.000 TL
|632.000 TL
|1.2 PureTech 130 HP EAT6 Shine
|674.500 TL
|684.500 TL
|1.5 BlueHDi 120 HP EAT6 Feel Bold
|664.500 TL
|674.500 TL
|Versiyon
|Temmuz
|Ağustos
|1.2 PureTech 83 HP 5 ileri manuel Feel
|461.000 TL
|461.000 TL
|1.2 PureTech 110 HP EAT6 Feel Bold
|512.000 TL
|525.000 TL
|1.2 PureTech 110 HP EAT6 Shine Business
|522.000 TL
|537.000 TL
|1.2 PureTech 110 HP EAT6 Shine
|542.000 TL
|557.000 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok güzel yaw