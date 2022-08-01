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    Toyota Corolla fiyatları Ağustos'ta ne kadar zamlandı? 800 bin TL eşiği geçildi

    2022 model Toyota Corolla fiyatları Ağustos ayında yaklaşık %3 zamlandı. En ucuz Corolla'nın fiyatı 500 bin TL'nin üzerinde seyrederken en pahalı versiyonun fiyatı da 800 bin TL'yi aştı.
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    Toyota Corolla Ağustos 2022 fiyat listesi: 4 aylık fiyat değişimi
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    Otomotiv sektöründe ÖTV indirimi beklentisi sürerken sıfır otomobil fiyatları da artmaya devam ediyor. 1 Ağustos itibarıyla güncel Toyota Corolla fiyatlarına baktığımızda bir ay öncesine göre yaklaşık yüzde 3 zam geldiğini görmekteyiz.

    2022 model Toyota Corolla'nın benzinli versiyonu 1.5 Vision giriş paketiyle birlikte 539.450 TL seviyesinden başlıyor. Kısa süre önce aynı versiyonun fiyatı 527.600 TL idi. Aynı paketin Multidrive S şanzımanlı versiyonunda ise fiyat 563.150 TL'ye yükselmiş durumda. Bu versiyonda da geçen aya göre yaklaşık 13 bin TL'lik bir fark söz konusu.

    Toyota Corolla fiyat listesine baktığımızda benzinli versiyondaki en pahalı seçenek olan 1.5 Passion X-Pack Multidrive S'in 753.100 TL'ye yükseldiğini görmekteyiz. Bu versiyon da kısa süre önce 737.100 TL'lik fiyat etiketine sahipti.

    2022 model Toyota Corolla Hybrid de aynı şekilde zamdan nasibini almış durumda. Giriş seviyesi 704.750 TL'den 720.200 TL seviyesine yükselen modelin en üst versiyonunda 800 bin TL eşiği geçildi. Geçen ay 798.300 TL olan Hybrid Passion X-Pack e-CVT versiyonu artık 815.600 TL'lik fiyat etiketine sahip.

    Aşağıdaki listede 2022 Toyota Corolla ve Corolla Hybrid modelindeki 4 aylık fiyat değişimini görebilirsiniz:

    2022 Toyota Corolla Ağustos fiyat listesi
    Versiyon Mayıs Haziran Temmuz Ağustos
    1.5 Vision 432.600 TL 488.500 TL 527.600 TL 539.450 TL
    1.5 Vision Multidrive S 451.750 TL 510.000 TL 550.850 TL 563.150 TL
    1.5 Dream 478.500 TL 540.150 TL 583.450 TL 596.350 TL
    1.5 Dream Multidrive S 497.600 TL 561.700 TL 606.700 TL 620.100 TL
    1.5 Flame Multidrive S 529.250 TL 597.400 TL 645.250 TL 659.450 TL
    1.5 Flame X-Pack Multidrive S 558.700 TL 630.650 TL 681.200 TL 696.100 TL
    1.5 Passion X-Pack Multidrive S 604.550 TL 682.450 TL 737.100 TL 753.100 TL

    2022 Toyota Corolla Hybrid Ağustos fiyat listesi
    Versiyon Mayıs Haziran Temmuz Ağustos
    Hybrid Dream e-CVT 578.050 TL 652.550 TL 704.750 TL 720.200 TL
    Hybrid Flame e-CVT 589.250 TL 665.200 TL 718.450 TL 734.150 TL
    Hybrid Flame X-Pack e-CVT 608.900 TL 687.400 TL 742.400 TL 758.600 TL
    Hybrid Passion X-Pack e-CVT 654.750 TL 739.150 TL 798.300 TL 815.600 TL
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    Manchester City'den akıllı atkı

    B
    byomertaha 1 gün önce

    Çok güzel yaw

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