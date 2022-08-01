Toyota Corolla fiyatları Ağustos'ta ne kadar zamlandı? 800 bin TL eşiği geçildi

Otomotiv sektöründe ÖTV indirimi beklentisi sürerken sıfır otomobil fiyatları da artmaya devam ediyor. 1 Ağustos itibarıyla güncel Toyota Corolla fiyatlarına baktığımızda bir ay öncesine göre yaklaşık yüzde 3 zam geldiğini görmekteyiz.
2022 model Toyota Corolla'nın benzinli versiyonu 1.5 Vision giriş paketiyle birlikte 539.450 TL seviyesinden başlıyor. Kısa süre önce aynı versiyonun fiyatı 527.600 TL idi. Aynı paketin Multidrive S şanzımanlı versiyonunda ise fiyat 563.150 TL'ye yükselmiş durumda. Bu versiyonda da geçen aya göre yaklaşık 13 bin TL'lik bir fark söz konusu.
Toyota Corolla fiyat listesine baktığımızda benzinli versiyondaki en pahalı seçenek olan 1.5 Passion X-Pack Multidrive S'in 753.100 TL'ye yükseldiğini görmekteyiz. Bu versiyon da kısa süre önce 737.100 TL'lik fiyat etiketine sahipti.
2022 model Toyota Corolla Hybrid de aynı şekilde zamdan nasibini almış durumda. Giriş seviyesi 704.750 TL'den 720.200 TL seviyesine yükselen modelin en üst versiyonunda 800 bin TL eşiği geçildi. Geçen ay 798.300 TL olan Hybrid Passion X-Pack e-CVT versiyonu artık 815.600 TL'lik fiyat etiketine sahip.
Aşağıdaki listede 2022 Toyota Corolla ve Corolla Hybrid modelindeki 4 aylık fiyat değişimini görebilirsiniz:
|Versiyon
|Mayıs
|Haziran
|Temmuz
|Ağustos
|1.5 Vision
|432.600 TL
|488.500 TL
|527.600 TL
|539.450 TL
|1.5 Vision Multidrive S
|451.750 TL
|510.000 TL
|550.850 TL
|563.150 TL
|1.5 Dream
|478.500 TL
|540.150 TL
|583.450 TL
|596.350 TL
|1.5 Dream Multidrive S
|497.600 TL
|561.700 TL
|606.700 TL
|620.100 TL
|1.5 Flame Multidrive S
|529.250 TL
|597.400 TL
|645.250 TL
|659.450 TL
|1.5 Flame X-Pack Multidrive S
|558.700 TL
|630.650 TL
|681.200 TL
|696.100 TL
|1.5 Passion X-Pack Multidrive S
|604.550 TL
|682.450 TL
|737.100 TL
|753.100 TL
|Versiyon
|Mayıs
|Haziran
|Temmuz
|Ağustos
|Hybrid Dream e-CVT
|578.050 TL
|652.550 TL
|704.750 TL
|720.200 TL
|Hybrid Flame e-CVT
|589.250 TL
|665.200 TL
|718.450 TL
|734.150 TL
|Hybrid Flame X-Pack e-CVT
|608.900 TL
|687.400 TL
|742.400 TL
|758.600 TL
|Hybrid Passion X-Pack e-CVT
|654.750 TL
|739.150 TL
|798.300 TL
|815.600 TL
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Çok güzel yaw