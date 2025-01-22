Citroen, klasik modelini yeniden piyasaya sürecek

Autocar'ın haberine göre, 2CV'nin yeniden piyasaya sürülmesi için ön tasarım çalışmalarının başladığı üst düzey bir yetkili tarafından doğrulandı. Ancak proje henüz erken bir aşamada dolayısıyla kısa vadede yeni Citroen 2CV'yi görmemiz çok mümkün olmayabilir.
Peki Citroen'in kararını değiştiren ne oldu? Bu yıl Türkiye'de de satışa sunulması planlanan yeni Renault 5'in Fransa'da büyük ilgi görmesi Citroen'in bu fikri gözden geçirmesine yol açtı. Geçtiğimiz ay Fransa'da 9973 adet Renault 5 satıldı. Bu da Citroen e-C3'ten 1721 adet daha fazla satıldığını gösteriyor.
Yeni modelin çıkış tarihi henüz belli değil ancak tipik bir geliştirme döngüsü baz alındığında 2028 yılında tanıtılması beklenebilir. Bu yıl aynı zamanda orijinal 2CV'nin piyasaya sürülmesinin 80'inci yıl dönümüne denk geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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param olsa alacağım helikopter
Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.