Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Citroen, klasik modelini yeniden piyasaya sürecek

    Renault 5'in Fransa'daki başarısından etkilenen Citroen'in klasik 2CV modelini elektrikli olarak yeniden piyasaya sürmeye hazırlandığı ortaya çıktı.             
    Citroen, klasik modelini yeniden piyasaya sürecek Tam Boyutta Gör
    %100 elektrikli bir şehir otomobili olarak sahalara dönen Renault 5'e yönelik talep, diğer üreticilerin de iştahını kabarttı. Öyle ki, daha önce Citroen 2CV modelini hayata döndürmeyi planlamadıklarını açıklayan Citroen, bu kararından vazgeçti.

    Autocar'ın haberine göre, 2CV'nin yeniden piyasaya sürülmesi için ön tasarım çalışmalarının başladığı üst düzey bir yetkili tarafından doğrulandı. Ancak proje henüz erken bir aşamada dolayısıyla kısa vadede yeni Citroen 2CV'yi görmemiz çok mümkün olmayabilir.

    Peki Citroen'in kararını değiştiren ne oldu? Bu yıl Türkiye'de de satışa sunulması planlanan yeni Renault 5'in Fransa'da büyük ilgi görmesi Citroen'in bu fikri gözden geçirmesine yol açtı. Geçtiğimiz ay Fransa'da 9973 adet Renault 5 satıldı. Bu da Citroen e-C3'ten 1721 adet daha fazla satıldığını gösteriyor.

    Citroen, klasik modelini yeniden piyasaya sürecek Tam Boyutta Gör
    Yeni 2CV'nin, Renault 5’ten farklı olarak, orijinal modelin tasarımını daha yakından yansıtması bekleniyor. Orijinal 2CV’nin felsefesi olan basitlik ve uygun fiyat, yeni modelin geliştirilmesinde önemli kriterler olacak. Yeni modelin, Stellantis grubunun maliyetleri düşürmeye yönelik Smart Car platformunu kullanması muhtemel.

    Yeni modelin çıkış tarihi henüz belli değil ancak tipik bir geliştirme döngüsü baz alındığında 2028 yılında tanıtılması beklenebilir. Bu yıl aynı zamanda orijinal 2CV'nin piyasaya sürülmesinin 80'inci yıl dönümüne denk geliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

    Profil resmi
    BalkanGöçmeniBirBey 3 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

    Profil resmi
    gun 4 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    audio diafon kırmızı ışık sürekli yanıyor uykuda ölüm hissedilir mi arabanın bilye dağılması neden olur baydöner mi hd iskender mi so4 yükseltgenme basamağı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 14T Pro
    Xiaomi 14T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CYBORG 15 A13VF-894XTR
    MSI CYBORG 15 A13VF-894XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum