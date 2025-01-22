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Tam Boyutta Gör %100 elektrikli bir şehir otomobili olarak sahalara dönen Renault 5'e yönelik talep, diğer üreticilerin de iştahını kabarttı. Öyle ki, daha önce Citroen 2CV modelini hayata döndürmeyi planlamadıklarını açıklayan Citroen, bu kararından vazgeçti.

Autocar'ın haberine göre, 2CV'nin yeniden piyasaya sürülmesi için ön tasarım çalışmalarının başladığı üst düzey bir yetkili tarafından doğrulandı. Ancak proje henüz erken bir aşamada dolayısıyla kısa vadede yeni Citroen 2CV'yi görmemiz çok mümkün olmayabilir.

Peki Citroen'in kararını değiştiren ne oldu? Bu yıl Türkiye'de de satışa sunulması planlanan yeni Renault 5'in Fransa'da büyük ilgi görmesi Citroen'in bu fikri gözden geçirmesine yol açtı. Geçtiğimiz ay Fransa'da 9973 adet Renault 5 satıldı. Bu da Citroen e-C3'ten 1721 adet daha fazla satıldığını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Yeni 2CV'nin, Renault 5’ten farklı olarak, orijinal modelin tasarımını daha yakından yansıtması bekleniyor. Orijinal 2CV’nin felsefesi olan basitlik ve uygun fiyat, yeni modelin geliştirilmesinde önemli kriterler olacak. Yeni modelin, Stellantis grubunun maliyetleri düşürmeye yönelik Smart Car platformunu kullanması muhtemel.

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Yeni modelin çıkış tarihi henüz belli değil ancak tipik bir geliştirme döngüsü baz alındığında 2028 yılında tanıtılması beklenebilir. Bu yıl aynı zamanda orijinal 2CV'nin piyasaya sürülmesinin 80'inci yıl dönümüne denk geliyor.

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Citroen, klasik modelini yeniden piyasaya sürecek