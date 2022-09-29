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    Citroen, legodan yapılmış gibi görünen elektrikli araç konsepti Oli'yi tanıttı

    Citroen Oli sadece bir konsept araç olarak kalacak ancak yapımında kullanılam materyaller, teknolojiler ve tasarım gibi pek çok detayın gelecek Citroen modellerinde kullanıldığını göreceğiz.
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    Citroen Oli elektrikli araç konsepti tanıtıldı: İşte özellikleri
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    Kısa süre önce logosunu güncelleyen Citroen, bu logoyu ilk kez bir konsept araç üzerinde göreceğimizi açıklamıştı. Şirketin sözünü ettiği Citroen Oli isimli konsept bugün tanıtıldı. Sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken Citroen Oli, markanın geleceğe yönelik sürdürülebilirlik vizyonunu gözler önüne seriyor.

    Citroen Oli konsepti maliyet ve sürdürülebilirliğe odaklanıyor

    Yeni Citroen Oli, ilk bakışta bir anlam karmaşasına neden oluyor çünkü tasarımı oldukça ilginç ve arkasında pickup'ların kasasını anımsatan açık bir depolama alanı mevcut. Maliyeti kısmak açısından ön-arka tamponlar aynı tasarıma sahip. Önde ve arkada C şekilli aydınlatmalar dikkat çekerken, tamamen dik bir şekilde konumlandırılan ön cam da konsepte farklı bir hava katmış diyebiliriz.

    Profilden baktığımızda farklı görüntüsü daha da ortaya çıkan Citroen Oli'de geriye ters açılan arka kapılar ile içeriye giriş için geniş bir alan yatarılmış. Bunun dışında araçta kullanılan Goodyear Eagle GO konsept lastiklerle çevrili çelik/alüminyum karışımı hibrit jantlarda oldukça dikkat çekici. Yeni Citroen logosu da siyah-kırmızı kombinasyonuyla araca renk katarken, şarj girişinin de ön taraftaki logonun hemen altına gizlendiğini görmekteyiz.

    Citroen Oli elektrikli araç konsepti tanıtıldı: İşte özellikleri
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    Citroen, Oli konseptini 'tekerlekler üzerinde giden bir laboratuvar' olarak tanımlıyor. Bu demek oluyor ki Citroen Oli'yi doğrudan herhangi bir üretim versiyonunun ön gösterimi olarak karşımızda değil. Aksine, konseptin tasarımından tutun da kullanılan sürdürülebilir malzemelerden imalat şekline ve teknolojisine kadar pek çok detay, gelecek Citroen modellerinde kendine yer bulabilir. Citroen'in buradaki asıl amacı ise elektrikli araçların yürüyen saraylar gibi 'ağır' araçlar olmak zorunda olmadığını göstermek.

    Ön camı aerodinamik bulmayanlar için Citroen, bu aracın otobanda 200 km/s ile kullanılacak şekilde değil genelde şehir merkezi veya etrafındaki yollarda düşük hızda seyredilecek şekilde tasarlandığını belirtiyor. Hatta bu nedenle Citroen Oli'nin son hızı 110 km/s ile sınırlandırılmış. Ayrıca ön tarafta 'Aero Duct' olarak adlandırılan deneysel hava kanalları var. Bunlar havayı ön camın üzerine yönlendirerek sürtünmeyi hafifletmeyi amaçlıyor.

    Citroen Oli, yüzde 50'si geri dönüştürülmüş ve tamamı geri dönüştürülebilecek malzemelerden yapılmış bir konsept araç olarak karşımıza çıkıyor. Aracın ön kaputu, tavanı ve arkadaki kasa panellerinde fiberglas ile güçlendirilmiş paneller arasına sıkıştırılan geri dönüştürülmüş oluklu karton kullanılmış. Citroen bu sandviç yapının çeliğe göre yüzde 50 ağırlık tasarrufu sağlamakla birlikte fazlasıyla sert ve güçlü olduğunu belirtiyor.

    Citroen Oli elektrikli araç konsepti tanıtıldı: İşte özellikleri
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    Öyle ki tavanın bisiklet taşıma, tavan çadırı ve ağır eşyalar taşıma gibi tüm kullanım koşullarına dayanacak şekilde yapıldığı ifade ediliyor. Ayrıca bu panellerin üzerinde kullanılan kaplamanın da ekstra güç sağlamanın yanı sıra yağmur ve UV ışınlarına karşı dayanıklılık kazandırdığı belirtiliyor.

    400 km'ye varan sürüş menzili

    Citroen Oli, tamamen elektrikli bir araç olmasına rağmen kuru ağırlık hedefi 1000 kg. Hatta bunun için (+daha ucuz olması için) araçta 40 kWsa gibi görece küçük bir batarya paketi kullanılmış. Öte yandan konseptin enerji tüketimi 10 kWsa/100 km gibi düşük bir değer olduğu için 400 kilometreye kadar sürüş menzili sunabildiği belirtiliyor. Batarya, 23 dakikada yüzde 20'den yüzde 80 doluma ulaştırılabiliyor.

    Konsept modelde V2G (vehicle to grid) ve V2L (vehicle to load) teknolojisi de bulunuyor. V2G, özetle elektrikli aracın şarja bağlı olduğu süreçte şarj olmak yerine şebekeye elektrik enerjisi aktarabilmesini sağlıyor. V2L ise yine aracın bataryası ile çeşitli elektronik cihazlara güç verebilmeyi mümkün kılıyor.

    Son olarak, Citroen Oli'nin yaşam alanı da oldukça minimalist. Dacia'nın Manifesto konseptinde olduğu gibi multimedya sistemi yerine 'kendi cihazını getir' yaklaşımı mevcut. Yani bilgi-eğlence sistemi olarak cep telefonunuzu kullanıyorsunuz. Koltuklarda ise boru şeklinde çerçeveler, 3D baskılı sırtlıklar ve %100 geri dönüştürülmüş çıkarılabilir döşemeler kullanılmış. 

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    anzubesti 5 saat önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 2 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 2 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 4 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 4 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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