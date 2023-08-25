Chery, JAECOO 7 modelinin zorlu sürüş testlerine devam ediyor

Wuhu’dan başlayarak Turpan, Dunhuang ve Golmud bölgesini kapsayan binlerce kilometrelik test rotasında, özellikle yaz aylarında en yüksek sıcaklığın 51 dereceyi aştığı Turpan kentinde yüksek sıcaklıkta fren soğuması, sıcak çalıştırma, yüksek sıcaklıkta toz, yüksek sıcaklıkta dayanıklılık ve klima soğutması gibi birden fazla konu ele alındı.
JAECOO 7, yüksek ısıya maruz kalma ve 75 derece sınırına ulaşan yüzey sıcaklığında yüksek dayanıklılık ve stabilite örneği sergiledi. JAECOO 7, Turpan’daki zorlu yol koşullarıyla da karşı karşıya kaldı, üstün toz ve sızdırmazlık performansı ile temiz ve düzenli bir iç mekan sunarak Gobi Çölü’nün sarı kumlarına kolayca uyum sağlayarak yol almaya devam etti.
Çöl ve yüksek sıcaklık testiyle karşı karşıya kalan JAECOO 7, arazi performansıyla da öne çıkmayı başardı. Elbette aracı gerçek zamanlı olarak ayarlayan, yüksek performans ve hassas kontrol sağlayan ARDIS isimli çok yönlü akıllı arazi sistemi, bu başarıda önemli bir paya sahip oldu. JAECOO 7, sadece yüksek sıcaklıkta üstün performansı sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda zorlu arazi koşullarıyla başa çıkma noktasında da üstün bir performans ortaya koyuyor.
Çin, aynı gün içinde dört mevsim ve sadece 150 km içinde farklı hava koşulları ile dünyanın en karmaşık iklim ve coğrafi koşullarına sahip ülkelerinden bir tanesi. JAECOO 7’nin 15.000 kilometreyi aşan zorlu testleri hala devam ediyor. Bir sonraki durak, Çin’deki Qinghai-Tibet Platosu olacak. JAECOO 7’nin deniz seviyesinden 5.200 metre yükseklikte, zorlu koşullarda yüksek performansını ne derece sürdürebileceği test edilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.