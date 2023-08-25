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    Chery, JAECOO 7 modelinin zorlu sürüş testlerine devam ediyor

    Chery mühendisleri, farklı iklim ve arazi koşullarının yer aldığı binlerce kilometrelik rotada JAECOO 7'nin dayanıklılığını ve kararlılığını test ediyor.         
    Chery, JAECOO 7 modelinin zorlu sürüş testlerine devam ediyor
    Chery’nin 2023 yılı sonlanmadan dünyanın farklı pazarlarında yollara çıkaracağı JAECOO 7’nin gerçek yol ve arazi koşullarına dair testleri devam ediyor. JAECOO 7'yi farklı hava, iklim ve çevre koşullarında deneyimlemek için sürekli seyahat halinde olan Chery mühendisleri, testlerde artık son aşamaya gelmeye başladı.

    Wuhu’dan başlayarak Turpan, Dunhuang ve Golmud bölgesini kapsayan binlerce kilometrelik test rotasında, özellikle yaz aylarında en yüksek sıcaklığın 51 dereceyi aştığı Turpan kentinde yüksek sıcaklıkta fren soğuması, sıcak çalıştırma, yüksek sıcaklıkta toz, yüksek sıcaklıkta dayanıklılık ve klima soğutması gibi birden fazla konu ele alındı.

    JAECOO 7, yüksek ısıya maruz kalma ve 75 derece sınırına ulaşan yüzey sıcaklığında yüksek dayanıklılık ve stabilite örneği sergiledi. JAECOO 7, Turpan’daki zorlu yol koşullarıyla da karşı karşıya kaldı, üstün toz ve sızdırmazlık performansı ile temiz ve düzenli bir iç mekan sunarak Gobi Çölü’nün sarı kumlarına kolayca uyum sağlayarak yol almaya devam etti.

    Chery, JAECOO 7 modelinin zorlu sürüş testlerine devam ediyor
    JAECOO 7, klima testinde de üstün bir performans gösterdi. Test verilerine göre, JAECOO 7’nin iç mekan sıcaklığının 44 derece düşürülmesi sadece 10 dakika sürdü. Verilen bilgiye göre, bu test yapıldığında, Turpan’da ortam sıcaklığı 51 dereceye ve otomobilin iç sıcaklığı da 80 dereceye ulaşmıştı. 

    Çöl ve yüksek sıcaklık testiyle karşı karşıya kalan JAECOO 7, arazi performansıyla da öne çıkmayı başardı. Elbette aracı gerçek zamanlı olarak ayarlayan, yüksek performans ve hassas kontrol sağlayan ARDIS isimli çok yönlü akıllı arazi sistemi, bu başarıda önemli bir paya sahip oldu. JAECOO 7, sadece yüksek sıcaklıkta üstün performansı sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda zorlu arazi koşullarıyla başa çıkma noktasında da üstün bir performans ortaya koyuyor.

    Chery, JAECOO 7 modelinin zorlu sürüş testlerine devam ediyor
    Bu noktada elbette sürüşü daha kararlı ve daha güvenli hale getiren teknolojik destek sistemleri de büyük bir sorumluluk üstleniyor. Entegre Qualcomm 8155 yongası, 540 derecelik şeffaf şasi tanıma özelliğiyle araç durumunu daha doğru ve daha sezgisel bir şekilde algılıyor ve böylece daha hassas ve kullanıcı dostu akıllı bir etkileşim sağlıyor. Böylece JAECOO 7, lüks off-road teknolojisi ile üstün tasarımı birleştiren, ultra yüksek bir performansı yansıtıyor.

    Çin, aynı gün içinde dört mevsim ve sadece 150 km içinde farklı hava koşulları ile dünyanın en karmaşık iklim ve coğrafi koşullarına sahip ülkelerinden bir tanesi. JAECOO 7’nin 15.000 kilometreyi aşan zorlu testleri hala devam ediyor. Bir sonraki durak, Çin’deki Qinghai-Tibet Platosu olacak. JAECOO 7’nin deniz seviyesinden 5.200 metre yükseklikte, zorlu koşullarda yüksek performansını ne derece sürdürebileceği test edilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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