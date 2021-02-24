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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Clubhouse uygulamasının Android versiyonu geliyor

    Son zamanların en çok konuşulan sosyal ağlarından biri haline gelen Clubhouse, Android uygulamasını piyasaya sürmek için birçok geliştiriciyi işe aldı.
    24 Şubat 2021, 19:00 (2 gün)
    5,7b
    2
    23
    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    4

    Clubhouse uygulamasının Android versiyonu geliyor
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    Sesli sosyal ağ Clubhouse'ın yaratıcıları, platformun Android sürümünü geliştirmeye başladı. iOS kullanıcılarının ardından Android cihaz sahipleri de yakın bir dönemde Clubhouse'ı kullanabilecekler.

    Ayrıca Bkz. "Tesla hisseleri düştü, Musk 15 milyar dolar kaybetti: Artık dünyanın en zengini değil"

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    Haber, Clubhouse ofisini ziyaret ettiğini söyleyen geliştirici Mopewa Ogundipe'den geldi. Geliştirici konuyla ilgili olarak Twitter hesabından paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı: "Beni tanıyorsanız, muhtemelen yalnızca iOS uygulamaları hakkındaki düşüncelerimi biliyorsunuzdur. Bu nedenle, sosyal ağın Android'e aktarılmasıyla uğraşan ekibe katıldığım için heyecanlıyım."

    Clubhouse uygulamasının Android versiyonu geliyor
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    Fotoğraf: Clubhouse CEO’su Paul Davison

    Veri sızıntısı yaşanmıştı

    Geliştirme aşaması ve ekibin büyüklüğü belirtilmedi, ancak hizmetin yakın gelecekte Android platformunda görünmesi muhtemel. Clubhouse sosyal ağı Mart 2020'de faaliyete geçti, ancak 2021'in başında hizmette çok hızlı bir büyüme oldu. Şubat ayında 16 gün boyunca, sosyal ağın izleyicileri ikiye katlandı ve 3.5'tan 8 milyon kullanıcıya yükseldi.

    Buna rağmen, bazı kullanıcılar hizmetteki verilerin gizliliği konusunda endişelenmeye başladılar. 22 Şubat'ta, bilinmeyen bir kullanıcının "birçok odadan" aldığı konuşmaları bir üçüncü taraf sitede yayınlayabildiği ortaya çıktı. Bir Clubhouse sözcüsü ise sosyal ağın ihlalde bulunan kişiyi kalıcı olarak engellediğini ve yeni güvenlik kuralları getirdiğini söyledi. Bazı araştırmacılar, platformun veri koruması sağlayamayacağına inanıyorlar.



    https://www.cnbc.com/2021/02/23/clubhouse-hires-android-developer-work-on-android-app-has-begun.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    V veysel_444 (WALTER H. WHITE) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen oly1786
    Google Zaten dinliyor 😆😆
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    WaylandIZMIR 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hadi iyisiniz yine fakirler. Güle güle kullanın klaphavsınızı
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    S sanapazar10 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Daha yeni verilerin sızdırıldığı çıktı ortaya.. Gerçekten kullanıcak varmı
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    tiCCky (TARIK YILDIZ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Numaralar afişe olunca daha da popüler hale geldi uygulama 😂
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    WaylandIZMIR 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hadi iyisiniz yine fakirler. Güle güle kullanın klaphavsınızı
    Yanıtla +5
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    A Ahmetoyunbros 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Çok ta gerekliydi ya.
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    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Davetiye bulurken baya bi uğraştık. Şimdi kime davetiye gönderelim diye düşünüyoruz 😁
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    Medullitus 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Davet atabilecek var mı?
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    Stand Alone (The Power of Faith) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    @~Lion King~

    1 Yanıt Yanıtla
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    ~Lion King~ (Fatih ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Stand Alone
    Kötü haber :/
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Gereksiz tutmaz unutulur. Veri demişken en güvenilir iletişim kendi kripto irc ağını kullanmaktır
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    rmxstar (Ertan Ağaoğlu) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Davetiyem var arkadaslar, onceden davet hakki isteyenler ozel mesaj yoluyla ulasabilir :)
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    Şeref60 (Şeref Berber) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bi bu eksikdi
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    5672 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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