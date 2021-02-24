Clubhouse uygulamasının Android versiyonu geliyor

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Sesli sosyal ağ Clubhouse'ın yaratıcıları, platformun Android sürümünü geliştirmeye başladı. iOS kullanıcılarının ardından Android cihaz sahipleri de yakın bir dönemde Clubhouse'ı kullanabilecekler.

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Haber, Clubhouse ofisini ziyaret ettiğini söyleyen geliştirici Mopewa Ogundipe'den geldi. Geliştirici konuyla ilgili olarak Twitter hesabından paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı: "Beni tanıyorsanız, muhtemelen yalnızca iOS uygulamaları hakkındaki düşüncelerimi biliyorsunuzdur. Bu nedenle, sosyal ağın Android'e aktarılmasıyla uğraşan ekibe katıldığım için heyecanlıyım."

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Fotoğraf: Clubhouse CEO’su Paul Davison

Veri sızıntısı yaşanmıştı

Geliştirme aşaması ve ekibin büyüklüğü belirtilmedi, ancak hizmetin yakın gelecekte Android platformunda görünmesi muhtemel. Clubhouse sosyal ağı Mart 2020'de faaliyete geçti, ancak 2021'in başında hizmette çok hızlı bir büyüme oldu. Şubat ayında 16 gün boyunca, sosyal ağın izleyicileri ikiye katlandı ve 3.5'tan 8 milyon kullanıcıya yükseldi.

Buna rağmen, bazı kullanıcılar hizmetteki verilerin gizliliği konusunda endişelenmeye başladılar. 22 Şubat'ta, bilinmeyen bir kullanıcının "birçok odadan" aldığı konuşmaları bir üçüncü taraf sitede yayınlayabildiği ortaya çıktı. Bir Clubhouse sözcüsü ise sosyal ağın ihlalde bulunan kişiyi kalıcı olarak engellediğini ve yeni güvenlik kuralları getirdiğini söyledi. Bazı araştırmacılar, platformun veri koruması sağlayamayacağına inanıyorlar.

https://www.cnbc.com/2021/02/23/clubhouse-hires-android-developer-work-on-android-app-has-begun.html

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