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    Çocuklukta gelişen oto kontrol mekanizmalarının ileriki yaşamda başarıyla korele olduğu tespit edildi

    Yapılan son çalışmalara göre çocukluk yaşta sahip olunan oto kontrol ileriki yaşamda başarıyla korele ( orantılı ) durumda bulunuyor. Yeni araştırma Medical Xpress adlı dergide yayımlandı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Çocuklukta gelişen oto kontrol mekanizmalarının ileriki yaşamda başarıyla korele olduğu tespit edildi
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    Yapılan son çalışmalara göre çocukluk yaşta sahip olunan özdenetim ileriki yaşamda başarıyla korele ( orantılı ) durumda bulunuyor. Proceedings of the National Academy of Sciences adlı dergide yayımlanan ve uluslarası araştırmacıların yürüttüğü yeni araştırma çocuklukta sahip olunan özdenetim mekanizmalarıyla yaşamın ileriki dönemlerindeki başarı korelasyonuna odaklandı.

    Yürütülen araştırmalarda 1972 ila 1973 yılları arasında Yeni Zelenda'da doğan ve 3 yaşından 11 yaşına kadar ''Dunedin Longitudinal Study'' olarak adlandırılan longitudinal araştırmalara katılan 1.037 kişiye odaklanıldı. Verilerin katılımcıların ebeveynleriyle, öğretmenleriyle ve çocukların kendileriyle yapılan görüşmeler sonucunda toplandığını ekleyelim.

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    Oto kontrol

    Çocuklukta gelişen oto kontrol mekanizmalarının ileriki yaşamda başarıyla korele olduğu tespit edildi
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    Yapılan incelemelerde çocuklar dürtüsellik, katıldıkları projelerde sinirlenme oranları, hayal kırıklığına uğramalarına ve sinirlenmelerine rağmen çocukların projelere devam etme oranları açısından değerlendirildi.

    Araştırmacılar katılımcıların verilerini yeniden düzenlemekle birlikte katılımcıların hayatlarının nasıl sürdüğünü incelemek amacıyla katımcılara çeşitli testler uygulandı. Yapılan incelemelere göre özdenetim mekanizması gelişmiş olan çocukların yaşamın ileri evrelerinde, mekanizmaları daha az gelişenlere oranla genel anlamda daha sağlıklı olduğunu ve daha az miktarlarda beyin yaşlanmasının göründüğünü tespit etti.

    Ayrıca Bkz. "Hangi ülke ne kadar doz aşı uyguladı ? Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor ?"

    Son olarak özdenetime sahip olan grubun hem finansal hem de sosyal olarak daha iyi konumda olduğunu eklemekle birlikte çocukluktaki IQ seviyesiyle sosyal durumun bahsi geçen parametreleri etkilemediğini belirtelim.

    Yeni araştırma Medical Xpress adlı dergide yayımlandı.


     



    https://medicalxpress.com/news/2021-01-link-self-control-childhood-success-life.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    RAIZEN 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Doğru bir tespit. Falat şöyle bir şey de var ki, şimdiki neslin kendiyle barışık olma durumu yok gibi.
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