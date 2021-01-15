Hangi ülke ne kadar doz aşı uyguladı ? Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor ?

Bilim, sanat, horoloji yazarı
Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi neticesinde hemen hemen tüm ülkeler aşılama çalışmalarına başladı. Türkiye toplu aşılamaya başlayan 60 ülke arasından 12. sıraya yükseldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan aşılamanın Perşembe veya Cuma günü başlayacağını söylemişti. Şimdi ise aşılama çalışmaları başladı ve Türkiye 1 günde toplamda 273.000 doz aşı uyguladı.
Ayrıca Bkz. "Koronavirüs aşı randevu sistemi randevu başvurularına başladı"
https://twitter.com/coronaturkey/status/1349780009154711553?s=21 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.
Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...
Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü
Anında Mozart'a dönüşün....
Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?
:)
Arka Sokaklar :)))