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    COD: Black Ops Cold War'u bir hafta boyunca ücretsiz oynayın

    Call of Duty Black Ops Cold War'un multiplayer modları bir hafta boyunca ücretsiz oluyor. Ücretsiz hafta kampanyasına ayrıca yeni yayınlanacak olan Outbreak modu da dahil olacak.
    24 Şubat 2021, 03:30 (30 sn.)
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    COD: Black Ops Cold War'u bir hafta boyunca ücretsiz oynayın
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    Call of Duty serisinin son çıkan oyunu olan Black Ops Cold War için bu hafta güzel bir kampanya düzenleniyor. activision tarafından yapılan açıklamaya göre, oyunun multiplayer modu tam bir hafta boyunca PC, PlayStation ve Xbox platformlarında oynaması ücretsiz olacak. 

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    Black Ops Cold War'da bu hafta yeni zombi temalı Outbreak modunun yayınlanmasıyla birlikte Sezon 2 start verecek. Activision yeni sezonu bir haftalık ücretsiz oynama kampanyasıyla kutlamak istiyor. Bu süreç boyunca Outbreak modu da dahil olmak üzere hemen hemen tüm multiplayer modları ücretsiz bir şekilde oynanabilecek. Tam anlamıyla bir COD multpilayer deneyimi yaşayabileceksiniz.

    Ücretsiz hafta 25 Şubat TSİ 21.00'da başlayacak ve 4 Mart TSİ 21.00'da sona erecek. PlayStation tarafında buna ek olarak zombi co-op modu Onslaught da ücretsiz olacak.

    Outbreak fragmanı:



    https://www.callofduty.com/blog/2021/02/Outbreak-and-Multiplayer-Free-Trial Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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