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Computex 09: ECS Standı

9 yıl
27,1b
1
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Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Donanım dünyasının en büyük organizasyonlarından biri olan Computex 09'da üreticilerin standlarını geziyor, sizler için illginç bulduğumuz ürünleri görüntülüyoruz.

Donanım dünyasının en büyük organizasyonlarından biri olan Computex 09'da üreticilerin standlarını geziyor, sizler için illginç bulduğumuz ürünleri görüntülüyoruz.

Bu videomuzda ekran kartları, anakartları ve ATOM işlemcili yeni çözümleriyle ziyaretçileri etkilemeyi başaran ECS standındayız.


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everytimeup 9 yıl
arkadaslar vıdeonun basındakı reklamda çalan sarkının ısmı nedır acaba.bilen varmı iyimiş bayaa.
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Jack Shephard 9 yıl
haber sunarken elini cebine atını ad ilk defa görüyorum [>:]
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berce 9 yıl
haraşa cocuğu olanlar aman dikkat
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hacı.basat 9 yıl
İlginç ürünler, bir de ferrari araba şeklinde yapmışlardı, o da tufaftı, kim ne yapacak akıl almıyor.
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yilmaz196 9 yıl
Oc yapacağın zaman sulanıyor zaten.
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emreonal69 9 yıl
Vazo kırılınca ne olacak o pc nin hali
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ÇakırEfe 9 yıl
Orjinalden alıntı: emreonal69

Vazo kırılınca ne olacak o pc nin hali



Erkekler için gereksiz bir ürün. Bayanların hoşuna gideceği ise mutlak. Bu dekoratif PC 'leri gören bayanların eşleri yandı ki ne yandı. Tuttururlar artık bundan bir tane alalım diye.


Ufaktan da bir tüyo verelim. Kütahya Porselen ile anlaşıp değişik renk ve desenlerde ürün üretmeyi deneyebilirler.
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