Computex 09: ECS Standı

Genel Yayın Yönetmeni
Donanım dünyasının en büyük organizasyonlarından biri olan Computex 09'da üreticilerin standlarını geziyor, sizler için illginç bulduğumuz ürünleri görüntülüyoruz.
Donanım dünyasının en büyük organizasyonlarından biri olan Computex 09'da üreticilerin standlarını geziyor, sizler için illginç bulduğumuz ürünleri görüntülüyoruz.
Bu videomuzda ekran kartları, anakartları ve ATOM işlemcili yeni çözümleriyle ziyaretçileri etkilemeyi başaran ECS standındayız.
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Erkekler için gereksiz bir ürün. Bayanların hoşuna gideceği ise mutlak. Bu dekoratif PC 'leri gören bayanların eşleri yandı ki ne yandı. Tuttururlar artık bundan bir tane alalım diye.
Ufaktan da bir tüyo verelim. Kütahya Porselen ile anlaşıp değişik renk ve desenlerde ürün üretmeyi deneyebilirler.