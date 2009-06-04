Computex 09: ECS Standı

Donanım dünyasının en büyük organizasyonlarından biri olan Computex 09'da üreticilerin standlarını geziyor, sizler için illginç bulduğumuz ürünleri görüntülüyoruz.

Donanım dünyasının en büyük organizasyonlarından biri olan Computex 09'da üreticilerin standlarını geziyor, sizler için illginç bulduğumuz ürünleri görüntülüyoruz.

Bu videomuzda ekran kartları, anakartları ve ATOM işlemcili yeni çözümleriyle ziyaretçileri etkilemeyi başaran ECS standındayız.