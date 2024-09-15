Constantine'in devam filminin senaryosu hazır

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Keanu Reeves'in başrolünü üstlendiği 2005 yapımı Constantine, çıktığı dönemde pek başarılı olamadı belki ama sonraki yıllarda daha çok kıymet görmeye başladı. Diğer yandan aradan geçen 19 yılda çizgiroman uyarlamalarına olan ilginin kayda değer ölçüde artması, yapımcılar için Constantine'i daha cazip bir esere dönüştürdü. Nitekim yıllar sonra Constantine'in devam filmi için hazırlıklara başlanmış durumda.

Yaklaşık bir yıl önce ilk somut haberlerini almaya başladığımız Constantine 2, artık gerçeğe dönüşmeye bir adım daha yaklaştı. Projenin başındaki isim olan yapımcı Lorenzo di Bonaventura, Akiva Goldsman (Akıl Oyunları, Da Vinci Şifresi) tarafından yazılan Constantine 2 senaryosunun hazır olduğunu açıkladı.

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Constantine 2'yi Francis Lawrence Yönetecek

Lorenzo di Bonaventura, Akiva Goldsman'ın senaryoyu tamamlayıp kendisine yolladığını ve senaryonun şu anda gelen kutusunda beklediğini söyledi. Constantine 2'nin iyi olmasını çok istediğini söyleyen Bonaventura, bu yüzden e-postayı açıp senaryoyu okumaya korktuğunu belirtti. Ama tabii önümüzdeki birkaç gün içinde okuyacağını not düşmeyi de ihmal etmedi.

Yeni Constantine filmini, ilk filmin de yönetmeni olan Francis Lawrence yönetecek. Başrolde ise yine Keanu Reeves yer alacak. Bu kez filmin yapımcıları arasında J.J. Abrams da yer alacak ki Abrams'ın sadece bir yapımcı olmadığı, aynı zamanda kreatif bir danışman olarak filme katkıda bulunduğu söyleniyor.

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