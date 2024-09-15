Constantine'in devam filminin senaryosu hazır

Yaklaşık bir yıl önce ilk somut haberlerini almaya başladığımız Constantine 2, artık gerçeğe dönüşmeye bir adım daha yaklaştı. Projenin başındaki isim olan yapımcı Lorenzo di Bonaventura, Akiva Goldsman (Akıl Oyunları, Da Vinci Şifresi) tarafından yazılan Constantine 2 senaryosunun hazır olduğunu açıkladı.
Constantine 2'yi Francis Lawrence Yönetecek
Lorenzo di Bonaventura, Akiva Goldsman'ın senaryoyu tamamlayıp kendisine yolladığını ve senaryonun şu anda gelen kutusunda beklediğini söyledi. Constantine 2'nin iyi olmasını çok istediğini söyleyen Bonaventura, bu yüzden e-postayı açıp senaryoyu okumaya korktuğunu belirtti. Ama tabii önümüzdeki birkaç gün içinde okuyacağını not düşmeyi de ihmal etmedi.
Yeni Constantine filmini, ilk filmin de yönetmeni olan Francis Lawrence yönetecek. Başrolde ise yine Keanu Reeves yer alacak. Bu kez filmin yapımcıları arasında J.J. Abrams da yer alacak ki Abrams'ın sadece bir yapımcı olmadığı, aynı zamanda kreatif bir danışman olarak filme katkıda bulunduğu söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.