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    Anlık Bildirim

    Constantine'in devam filminin senaryosu hazır

    Constantine 2 için somut adımlar atılmaya başlandı. Yapımcı Lorenzo di Bonaventura, Keanu Reeves'in John Constantine rolünde geri döneceği devam filminin senaryosunun hazır olduğunu açıkladı.
    Constantine 2'nin senaryosu hazır Tam Boyutta Gör
    Keanu Reeves'in başrolünü üstlendiği 2005 yapımı Constantine, çıktığı dönemde pek başarılı olamadı belki ama sonraki yıllarda daha çok kıymet görmeye başladı. Diğer yandan aradan geçen 19 yılda çizgiroman uyarlamalarına olan ilginin kayda değer ölçüde artması, yapımcılar için Constantine'i daha cazip bir esere dönüştürdü. Nitekim yıllar sonra Constantine'in devam filmi için hazırlıklara başlanmış durumda.

    Yaklaşık bir yıl önce ilk somut haberlerini almaya başladığımız Constantine 2, artık gerçeğe dönüşmeye bir adım daha yaklaştı. Projenin başındaki isim olan yapımcı Lorenzo di Bonaventura, Akiva Goldsman (Akıl Oyunları, Da Vinci Şifresi) tarafından yazılan Constantine 2 senaryosunun hazır olduğunu açıkladı.

    Constantine 2'yi Francis Lawrence Yönetecek

    Lorenzo di Bonaventura, Akiva Goldsman'ın senaryoyu tamamlayıp kendisine yolladığını ve senaryonun şu anda gelen kutusunda beklediğini söyledi. Constantine 2'nin iyi olmasını çok istediğini söyleyen Bonaventura, bu yüzden e-postayı açıp senaryoyu okumaya korktuğunu belirtti. Ama tabii önümüzdeki birkaç gün içinde okuyacağını not düşmeyi de ihmal etmedi.

    Yeni Constantine filmini, ilk filmin de yönetmeni olan Francis Lawrence yönetecek. Başrolde ise yine Keanu Reeves yer alacak. Bu kez filmin yapımcıları arasında J.J. Abrams da yer alacak ki Abrams'ın sadece bir yapımcı olmadığı, aynı zamanda kreatif bir danışman olarak filme katkıda bulunduğu söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 5 gün önce

    çöp

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    onderweb 6 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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