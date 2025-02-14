Constantine'in devam filmi gerçeğe dönüşmeye hiç olmadığı kadar yakın

Bu açıklama, ilk filmin yönetmeni olan Francis Lawrence'tan geldi. Devam filmini de yönetecek olan Lawrence, bu hafta verdiği bir röportajda "Bir devam filmi çekmeye hiç olmadığımız kadar yakınız." dedi. Hem kendisini hem de Keanu Reeves'i epey heyecanlandıran bir projenin ortaya çıktığını söyleyen Lawrence'ın açıklamaları, çok yakında Constantine 2'ye dair resmi bir açıklama duyabileceğimizi gösteriyor.
Constantine 2'nin Senaryosu Hazır
Bu projenin başındaki isim olan yapımcı Lorenzo di Bonaventura, geçtiğimiz yıl verdiği bir demeçte Akiva Goldsman (Akıl Oyunları, Da Vinci Şifresi) tarafından yazılan Constantine 2 senaryosunun hazır olduğunu açıklamıştı. Bu yüzden, stüdyo tarafından yeşil ışık yakılması hâlinde filmin kısa süre içerisinde sete çıkmasının önünde hiçbir engel bulunmuyor.
Constantine 2'nin yapımcıları arasında J.J. Abrams da yer alıyor. Üstelik Abrams'ın sadece bir yapımcı olmadığı, aynı zamanda kreatif bir danışman olarak da filme katkı sunduğu söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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