Constantine'in devam filmi gerçeğe dönüşmeye hiç olmadığı kadar yakın

Tam Boyutta Gör Keanu Reeves'in başrolünü üstlendiği 2005 yapımı Constantine, çıktığı dönemde pek başarılı olamadı belki ama sonraki yıllarda daha çok kıymet görmeye başladı. Diğer yandan aradan geçen 20 yılda çizgi-roman uyarlamalarına olan ilgi de kayda değer ölçüde arttı. Bugün artık bir Constantine filminin çok daha ilgi göreceğini düşünen yapımcılar, bu yüzden bir süredir bir devam filmi üzerinde çalışıyorlar. Başta Keanu Reeves olmak üzere ilk filmin ana ekibinin geri döneceği bu devam filmi, bugün artık "gerçeğe dönüşmeye hiç olmadığı kadar yakın."

Bu açıklama, ilk filmin yönetmeni olan Francis Lawrence'tan geldi. Devam filmini de yönetecek olan Lawrence, bu hafta verdiği bir röportajda "Bir devam filmi çekmeye hiç olmadığımız kadar yakınız." dedi. Hem kendisini hem de Keanu Reeves'i epey heyecanlandıran bir projenin ortaya çıktığını söyleyen Lawrence'ın açıklamaları, çok yakında Constantine 2'ye dair resmi bir açıklama duyabileceğimizi gösteriyor.

BluTV'de izlenebilecek en iyi diziler 3 gün önce eklendi

Constantine 2'nin Senaryosu Hazır

Bu projenin başındaki isim olan yapımcı Lorenzo di Bonaventura, geçtiğimiz yıl verdiği bir demeçte Akiva Goldsman (Akıl Oyunları, Da Vinci Şifresi) tarafından yazılan Constantine 2 senaryosunun hazır olduğunu açıklamıştı. Bu yüzden, stüdyo tarafından yeşil ışık yakılması hâlinde filmin kısa süre içerisinde sete çıkmasının önünde hiçbir engel bulunmuyor.

Constantine 2'nin yapımcıları arasında J.J. Abrams da yer alıyor. Üstelik Abrams'ın sadece bir yapımcı olmadığı, aynı zamanda kreatif bir danışman olarak da filme katkı sunduğu söyleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.