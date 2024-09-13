Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Matt Reeves'in The Batman serisi bir üçleme olacak

    Şu sıralar The Batman 2 için hazırlıklarını sürdüren yönetmen Matt Reeves, bu seriye dair planlarını paylaştı. DC tarafında yaşanan değişime rağmen, The Batman üçlemesine dair planlar değişmemiş.
    The Batman serisinin akıbeti belli oldu Tam Boyutta Gör
    Matt Reeves'in yönettiği, Robert Pattinson'ın başrolünü üstlendiği 2022 yapımı The Batman, son yıllarda çıkan en başarılı DC işleri arasında yer alıyor. Film hem son derece olumlu yorumlar aldı hem de bu olumlu havayı gişeye yansıtmayı başardı. The Batman, dünya genelinde 772 milyon dolar hasılata ulaştı. Bu da devam filmlerinin önünü açmış oldu. Nitekim uzun süredir hazırlık aşamasında olan The Batman: Part II'nun çekimlerine çok yakında başlanacak. Ancak yönetmen Matt Reeves'in planları The Batman: Part II'nun ötesine uzanıyor.

    Bu hafta Collider'a bir röportaj veren Matt Reeves, The Batman serisine dair planlarında bir değişiklik olmadığını, bunu hâlâ bir üçleme olarak planladığını açıkladı.

    DC Films'in Yeni Yönetimi, Matt Reeves'in The Batman Üçlemesini Tamamlamasına İzin Verecek

    Reeves'in bu açıklaması önemli çünkü The Batman'in çıkışından bu yana DC Films'te çok büyük değişiklikler yaşandı. The Batman'e onay veren eski yönetimle yollar ayrılırken, onların yerine James Gunn ve Peter Safran getirildi. Bu yeni yönetimin yaptığı ilk şeylerden biri de mevcut DC Sinematik Evreni'ni sonlandırmak oldu. The Batman bu evrenin parçası olmadığı için bundan doğrudan etkilenmedi belki ama Gunn ve Safran'ın bu yan seriye dair nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Çünkü onlar da kendi Batman filmlerini duyurmuştu. Bu iki serinin çakışmaması için Matt Reeves'in The Batman serisinin ikinci filmle birlikte sonlandırılması gündemdeydi. Ancak görünen o ki DC Films'in yeni yönetimi, Matt Reeves'in üçlemesini tamamlamasına izin verecek.

    The Batman: Part II, 2 Ekim 2026'da gösterime girecek. Bu filmlerle aynı evrende geçen The Penguin dizisi ise 19 Eylül'de HBO ve MAX'te izleyici ile buluşacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 4 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 5 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    benetton nasıl okunur köyde internetsiz ne yapılır shift delete geri alma gta 5 görev gelmiyor eşit ağırlık 150 bin için kaç net

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 2023 MacBook Air
    Apple M2 2023 MacBook Air
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız