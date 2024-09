Matt Reeves'in The Batman serisi bir üçleme olacak

Tam Boyutta Gör Matt Reeves'in yönettiği, Robert Pattinson'ın başrolünü üstlendiği 2022 yapımı The Batman, son yıllarda çıkan en başarılı DC işleri arasında yer alıyor. Film hem son derece olumlu yorumlar aldı hem de bu olumlu havayı gişeye yansıtmayı başardı. The Batman, dünya genelinde 772 milyon dolar hasılata ulaştı. Bu da devam filmlerinin önünü açmış oldu. Nitekim uzun süredir hazırlık aşamasında olan The Batman: Part II'nun çekimlerine çok yakında başlanacak. Ancak yönetmen Matt Reeves'in planları The Batman: Part II'nun ötesine uzanıyor.

Bu hafta Collider'a bir röportaj veren Matt Reeves, The Batman serisine dair planlarında bir değişiklik olmadığını, bunu hâlâ bir üçleme olarak planladığını açıkladı.

DC Films'in Yeni Yönetimi, Matt Reeves'in The Batman Üçlemesini Tamamlamasına İzin Verecek

Reeves'in bu açıklaması önemli çünkü The Batman'in çıkışından bu yana DC Films'te çok büyük değişiklikler yaşandı. The Batman'e onay veren eski yönetimle yollar ayrılırken, onların yerine James Gunn ve Peter Safran getirildi. Bu yeni yönetimin yaptığı ilk şeylerden biri de mevcut DC Sinematik Evreni'ni sonlandırmak oldu. The Batman bu evrenin parçası olmadığı için bundan doğrudan etkilenmedi belki ama Gunn ve Safran'ın bu yan seriye dair nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Çünkü onlar da kendi Batman filmlerini duyurmuştu. Bu iki serinin çakışmaması için Matt Reeves'in The Batman serisinin ikinci filmle birlikte sonlandırılması gündemdeydi. Ancak görünen o ki DC Films'in yeni yönetimi, Matt Reeves'in üçlemesini tamamlamasına izin verecek.

The Batman: Part II, 2 Ekim 2026'da gösterime girecek. Bu filmlerle aynı evrende geçen The Penguin dizisi ise 19 Eylül'de HBO ve MAX'te izleyici ile buluşacak.

