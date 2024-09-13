Matt Reeves'in The Batman serisi bir üçleme olacak

Bu hafta Collider'a bir röportaj veren Matt Reeves, The Batman serisine dair planlarında bir değişiklik olmadığını, bunu hâlâ bir üçleme olarak planladığını açıkladı.
DC Films'in Yeni Yönetimi, Matt Reeves'in The Batman Üçlemesini Tamamlamasına İzin Verecek
Reeves'in bu açıklaması önemli çünkü The Batman'in çıkışından bu yana DC Films'te çok büyük değişiklikler yaşandı. The Batman'e onay veren eski yönetimle yollar ayrılırken, onların yerine James Gunn ve Peter Safran getirildi. Bu yeni yönetimin yaptığı ilk şeylerden biri de mevcut DC Sinematik Evreni'ni sonlandırmak oldu. The Batman bu evrenin parçası olmadığı için bundan doğrudan etkilenmedi belki ama Gunn ve Safran'ın bu yan seriye dair nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Çünkü onlar da kendi Batman filmlerini duyurmuştu. Bu iki serinin çakışmaması için Matt Reeves'in The Batman serisinin ikinci filmle birlikte sonlandırılması gündemdeydi. Ancak görünen o ki DC Films'in yeni yönetimi, Matt Reeves'in üçlemesini tamamlamasına izin verecek.
The Batman: Part II, 2 Ekim 2026'da gösterime girecek. Bu filmlerle aynı evrende geçen The Penguin dizisi ise 19 Eylül'de HBO ve MAX'te izleyici ile buluşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.