Kaptan Amerika'ya benzetilen DC filmi Sgt. Rock rafa kaldırdı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bir yandan yeni bir DC Sinematik Evreni kurmakla meşgul olan DC Studios, diğer yandan bu ana evrenden ayrı bir yerde duran münferit filmler hazırlıyor. Bu ana evrenden bağımsız filmlerden birinin de Luca Guadagnino'nun yöneteceği Sgt. Rock olması bekleniyordu. Çünkü film prodüksiyon aşamasına geçmek üzereydi. Ancak DC Studios, son dakika aldığı kararla bu projeyi rafa kaldırdı.

Normalde Sgt. Rock'ın çekimlerine bu yaz başlanması planlanıyordu. Hatta filmiin oyuncu kadrosu da şekillenmeye başlamıştı. Film iptal edilmeden önce başrol için Colin Farrell ile anlaşılmak üzereydi. Ayrıca yan roller için de Mike Faist ve David Jonsson ile anlaşılmıştı. Ancak çekimlerin bu yaza yetiştirilemeyeceği anlaşılınca, DC Studios projenin fişini çekmeye karar verdi.

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DC, Sgt. Rock İçin İleride Şansını Tekrar Deneyebilir

DC Studios, ileride Sgt. Rock'ı yeniden gündemine alabilir. Hatta filmin önümüzdeki yıl çekilebileceği şimdiden konuşulmaya başlandı. Ancak şu an için film kızağa çekilmiş durumda.

İlk olarak 1959 yılında okuyucuların karşısına çıkan Sgt. Rock karakteri, II. Dünya Savaşı sırasında ABD ordusunda savaşan bir asker. Bu yönüyle Kaptan Amerika'ya benzese de Kaptan Amerika'nın aksine günümüzde geçen hikâyelerde Justice League'in bir parçası olarak karşımıza çıkmıyor.

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