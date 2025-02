DC Sinematik Evreni için çizilen yeni yol haritası paylaşıldı; Yeni projeler duyuruldu

Tam Boyutta Gör Şu sıralar sıfırdan yeni bir DC Sinematik Evreni kurmakla meşgul olan DC Films eşbaşkanları James Gunn ve Peter Safran, bu hafta basın mensuplarıyla bir araya gelerek sinematik evrene dair planlarının ne aşamada olduğunu paylaştılar. İki yıl önce DC Sinematik Evreni için bir yol haritası ortaya koyan ve bu plan dâhilinde hayata geçirilecek ilk projeleri duyuran ikili, şimdi onlardan bazılarını plandan çıkarırken, onların yerine yenilerini koydu.

The Authority Filmi ve Booster Gold Dizisi Şimdilik Rafa Kaldırıldı

Gunn ve Safran'ın iki yıl önce Superman ve Supergirl ile birlikte duyurdukları ilk projelerden biri de The Authority filmiydi. Büyük bütçeli bu film, DC'nin nispeten daha az tanınan kahraman ekiplerinden olan Authority'ye odaklanacaktı. Ancak bu proje bir türlü somutlaşmadı. James Gunn, The Authority'nin senaryosunu istenen noktaya getirmekte zorluk çektiklerini ve bunun artık öncelikli projelerden biri olmadığını söylüyor.

Aradan geçen sürede arka plana atılan bir diğer proje de Booster Gold dizisi. James Gunn iki yıl önce duyurdukları bu dizinin de şu anda aktif olarak geliştirdikleri yapımlardan biri olmadığını belirtiyor.

Teen Titans, Swamp Thing, Clayface ve Sgt. Rock Filmleri Şekilleniyor

DC Sinematik Evreni için ilk başta duyurulan bazı projeler rafa kaldırılmış olsa da onların yerine yenileri de eklenmiş. Bunların başında ise Teen Titans filmi geliyor. James Gunn, Ana Nogueira (Supergirl) tarafından yazılan Teen Titans senaryosundan övgüyle söz ediyor. Bu filmin senaryosu hazır olduğu için yakın gelecekte prodüksiyonuna başlanacak DC filmlerinden biri olabilir.

Bunun yanı sıra James Mangold (Logan, Ford v Ferrari) tarafından hazırlanan Swamp Thing ve Luca Guadagnino (Challengers) tarafından hazırlanan Sgt. Rock filmleri de yavaş yavaş şekilleniyor. Son dönemde şekillenen bir diğer proje de Clayface filmi. Batman çizgi-romanlarının kötü adamlarından biri olarak tanıdığımız Clayface'e farklı bir yorum getirecek bu filmi yönetmesi için James Watkins (Speak No Evil) ile görüşülüyor. Clayface filmi, Hollywood'da başarılı olabilmek için deneysel bir kimyasalı kendisine enjekte eden bir aktörün beklenmedik değişimler geçirmesini konu alacak. Bu üç proje de çok yakın bir gelecekte hayata geçirilebilir.

DC Sinematik Evreni'nden Her Yıl Yedi Yapım Çıkabilir

James Gunn ve Peter Safran, live-action film ve dizilerin yanı sıra çok sayıda animasyon projesi de hazırlıyor. DC Films'in planı bundan sonra her yıl yedi yeni yapım çıkarmak. Stüdyo her yıl 2 live action-film, 1 animasyon film, 2 live-action dizi, 2 de animasyon dizi çıkarmayı hedefliyor.

Bu amaç doğrultusunda Starfire, My Adventures with Green Lantern ve Super Powers olmak üzere üç yeni animasyon dizisinin hazırlıklarına başlanmış durumda. My Adventures with Green Lantern, lise öğrencisi Jessica Cruz'un Green Lantern yüzüğü bulmasıyla başlayan macerasını konu alacak. Super Powers, özel güçlere sahip genç kahramanların yetiştirildiği kahramanlık okulunda geçecek. Starfire ise adından da anlaşılacağı üzere Teen Titans'ın sevilen üyesi Starfire'a odaklanacak. Her üç dizi de genç izleyiciye yönelik olarak hazırlanıyor. Bunların yanı sıra daha önce duyurulan Blue Beetle animasyon dizisi için de hazırlıklar sürüyor.

The Brave & The Bold, Waller ve Paradise Lost Hâlâ Hazırlık Aşamasında

James Gunn ve Peter Safran'ın iki yıl önce duyurduğu projeler arasında yer alan yeni Batman filmi The Brave and the Bold hâlâ hazırlık aşamasında. Gunn, bu filmde Robert Pattinson'ın rol almasının söz konusu olmadığını söylüyor. Bu da son dönemde çıkan söylentilerin aksine, James Gunn'ın sinemaseverlere aynı anda iki farklı Batman sunma planından vazgeçmediğini gösteriyor.

Henüz somut adımlar atılmamış olsa da hâlâ hazırlık aşamasında olan diğer iki proje ise Waller ve Paradise Lost dizileri. Suicide Squad ve Peacemaker'ın spin-off'u olan Waller, Viola Davis'in hayat verdiği Amanda Waller karakterine odaklanacak. Paradise Lost ise Wonder Woman'ın ana yurdu olan Themyscira'da geçecek. James Gunn bu diziyi Amazon savaşçılarıyla dolu bir adada geçen bir Game of Thrones'a benzetiyor.

