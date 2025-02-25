DC Sinematik Evreni için çizilen yeni yol haritası paylaşıldı; Yeni projeler duyuruldu

- The Authority Filmi ve Booster Gold Dizisi Şimdilik Rafa Kaldırıldı
- Teen Titans, Swamp Thing, Clayface ve Sgt. Rock Filmleri Şekilleniyor
- DC Sinematik Evreni'nden Her Yıl Yedi Yapım Çıkabilir
- The Brave & The Bold, Waller ve Paradise Lost Hâlâ Hazırlık Aşamasında
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The Authority Filmi ve Booster Gold Dizisi Şimdilik Rafa Kaldırıldı
Gunn ve Safran'ın iki yıl önce Superman ve Supergirl ile birlikte duyurdukları ilk projelerden biri de The Authority filmiydi. Büyük bütçeli bu film, DC'nin nispeten daha az tanınan kahraman ekiplerinden olan Authority'ye odaklanacaktı. Ancak bu proje bir türlü somutlaşmadı. James Gunn, The Authority'nin senaryosunu istenen noktaya getirmekte zorluk çektiklerini ve bunun artık öncelikli projelerden biri olmadığını söylüyor.
Aradan geçen sürede arka plana atılan bir diğer proje de Booster Gold dizisi. James Gunn iki yıl önce duyurdukları bu dizinin de şu anda aktif olarak geliştirdikleri yapımlardan biri olmadığını belirtiyor.
Teen Titans, Swamp Thing, Clayface ve Sgt. Rock Filmleri Şekilleniyor
DC Sinematik Evreni için ilk başta duyurulan bazı projeler rafa kaldırılmış olsa da onların yerine yenileri de eklenmiş. Bunların başında ise Teen Titans filmi geliyor. James Gunn, Ana Nogueira (Supergirl) tarafından yazılan Teen Titans senaryosundan övgüyle söz ediyor. Bu filmin senaryosu hazır olduğu için yakın gelecekte prodüksiyonuna başlanacak DC filmlerinden biri olabilir.
Bunun yanı sıra James Mangold (Logan, Ford v Ferrari) tarafından hazırlanan Swamp Thing ve Luca Guadagnino (Challengers) tarafından hazırlanan Sgt. Rock filmleri de yavaş yavaş şekilleniyor. Son dönemde şekillenen bir diğer proje de Clayface filmi. Batman çizgi-romanlarının kötü adamlarından biri olarak tanıdığımız Clayface'e farklı bir yorum getirecek bu filmi yönetmesi için James Watkins (Speak No Evil) ile görüşülüyor. Clayface filmi, Hollywood'da başarılı olabilmek için deneysel bir kimyasalı kendisine enjekte eden bir aktörün beklenmedik değişimler geçirmesini konu alacak. Bu üç proje de çok yakın bir gelecekte hayata geçirilebilir.
DC Sinematik Evreni'nden Her Yıl Yedi Yapım Çıkabilir
James Gunn ve Peter Safran, live-action film ve dizilerin yanı sıra çok sayıda animasyon projesi de hazırlıyor. DC Films'in planı bundan sonra her yıl yedi yeni yapım çıkarmak. Stüdyo her yıl 2 live action-film, 1 animasyon film, 2 live-action dizi, 2 de animasyon dizi çıkarmayı hedefliyor.
The Brave & The Bold, Waller ve Paradise Lost Hâlâ Hazırlık Aşamasında
James Gunn ve Peter Safran'ın iki yıl önce duyurduğu projeler arasında yer alan yeni Batman filmi The Brave and the Bold hâlâ hazırlık aşamasında. Gunn, bu filmde Robert Pattinson'ın rol almasının söz konusu olmadığını söylüyor. Bu da son dönemde çıkan söylentilerin aksine, James Gunn'ın sinemaseverlere aynı anda iki farklı Batman sunma planından vazgeçmediğini gösteriyor.
Henüz somut adımlar atılmamış olsa da hâlâ hazırlık aşamasında olan diğer iki proje ise Waller ve Paradise Lost dizileri. Suicide Squad ve Peacemaker'ın spin-off'u olan Waller, Viola Davis'in hayat verdiği Amanda Waller karakterine odaklanacak. Paradise Lost ise Wonder Woman'ın ana yurdu olan Themyscira'da geçecek. James Gunn bu diziyi Amazon savaşçılarıyla dolu bir adada geçen bir Game of Thrones'a benzetiyor.Kaynakça https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/dc-movies-tv-shows-updates-superman-batman-1236145240/ https://variety.com/2025/film/news/james-gunn-dc-updates-the-penguin-season-2-batman-movies-1236318685/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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