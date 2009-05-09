Cooler Master'dan Core i5 destekli yeni soğutucu; Hyper TX3

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Yüksek performanslı soğutucularıyla tanınan Cooler Master ürün gamını yeni bir modelle genişletiyor. Firmanın Hyper TX3 kod adlı yeni işlemci soğutucusu, Intel'in yılın ikinci yarısında kullanıma sunmayı planladığı LGA1156 formundaki Core i5 işlemcilerine verdiği destek ile öne çıkmayı başarıyor. Aynı zamanda LGA775 formundaki Intel işlemciler ve Soket 754/939/940/AM2/AM3 formundaki AMD işlemcilerle de uyumlu olan yeni soğutucu, DCH (Direct Contact Heatpipe) teknolojisiyle de dikkat çekiyor.

90 x 51 x 139 mm boyutlarında ve 470 gram ağırlığındaki yeni soğutucu da Bakır tabanlı üç adet ısı borusu ve çok sayıda Alüminyum yaprak bulunuyor. DCH teknolojisi ile ısı borularının doğrudan işlemci yüzeyine temas ettiği soğutucu ile 92mm'lik iki adet fan kullanılabileceği belirtilirken, kutu içeriğinden 800 - 2800 devir/dakika hızlarında çalışan ve dönüş hızına göre 15.7 - 54.8 CFM hava üfleyebilen ayrıca 17 dbA (en az) gürültü yarattığı belirtilen 92mm'lik fanla gelen Hyper TX3'ün 19.99$'lık fiyatla satılacağı belirtiliyor.

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