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Cooler Master'dan Core i5 destekli yeni soğutucu; Hyper TX3

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master'dan Core i5 destekli yeni soğutucu; Hyper TX3
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Yüksek performanslı soğutucularıyla tanınan Cooler Master ürün gamını yeni bir modelle genişletiyor. Firmanın Hyper TX3 kod adlı yeni işlemci soğutucusu, Intel'in yılın ikinci yarısında kullanıma sunmayı planladığı LGA1156 formundaki Core i5 işlemcilerine verdiği destek ile öne çıkmayı başarıyor. Aynı zamanda LGA775 formundaki Intel işlemciler ve Soket 754/939/940/AM2/AM3 formundaki AMD işlemcilerle de uyumlu olan yeni soğutucu, DCH (Direct Contact Heatpipe) teknolojisiyle de dikkat çekiyor.

90 x 51 x 139 mm boyutlarında ve 470 gram ağırlığındaki yeni soğutucu da Bakır tabanlı üç adet ısı borusu ve çok sayıda Alüminyum yaprak bulunuyor. DCH teknolojisi ile ısı borularının doğrudan işlemci yüzeyine temas ettiği soğutucu ile 92mm'lik iki adet fan kullanılabileceği belirtilirken, kutu içeriğinden 800 - 2800 devir/dakika hızlarında çalışan ve dönüş hızına göre 15.7 - 54.8 CFM hava üfleyebilen ayrıca 17 dbA (en az) gürültü yarattığı belirtilen 92mm'lik fanla gelen Hyper TX3'ün 19.99$'lık fiyatla satılacağı belirtiliyor.

Cooler Master'dan Core i5 destekli yeni soğutucu; Hyper TX3
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yc#1 10 yıl
@DEATH71 Soğutucu LGA775 işlemcilerle de uyumlu.
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Tolgá 10 yıl
core 2 quad için olanları çıksa alcam hemen
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Vipracing 10 yıl
Intel de şaşırdı.Bu kadar değişik türde bağlantıya sahip işlemci üretmek marifet değil.En azından 1366 uyumlu yapabilirlerdi.
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M1A2Abrams 10 yıl
fiyatı düşük isteyenlere çok güzel haber...
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TiGER001 10 yıl
Daha i5 çıkmadan soğutucusu gelmiş fiyatı uygun ama güzel bence.
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TELESCOPE 10 yıl
fiyatı dahil güzelhaber arayayışın devam ettiği belli oluyor
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Thehunt 10 yıl
cm nin fanları sessizdir!
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@nano@ 10 yıl
fanı gürültülü bence 15cfm(17db) fiyat iyi
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sertacaygun 10 yıl
Bakır kullanımı biraz daha yüksek olsaydı, 20 dolar yerine 30 dolar olsaydı. Çok daha fazla satacaktır...
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
Fiyat/Performans Soğutucusu olacağa benziyor.. Birde Fan 120mm olsaydı :D çok şey istiyorum galiba
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sadtneverdie 10 yıl
tam hepsi aynı olmaya başladı dıyecekken fiyatı gördüm :D
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husNUKE 10 yıl
fiyatı uygun, güzel bir ürüne benziyor, stok soğutucu yeterli gelmediğinde alınabilecek bir ürün ama çok performanslı olacağını zannetmiyorum
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blacksnake03 10 yıl
kendisi gelmeden soğutucusu geldi







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