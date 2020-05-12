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    Core i9-10900K, 240 mm AIO kullanılan testte 93 dereceyi gördü

    Yarıiletken üreticisinin uzun süredir konuşulan yongası bir kere daha testte ortaya çıktı.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
    3,1b
    1
    41
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Core i9-10900K, 240 mm AIO kullanılan testte 93 dereceyi gördü
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    Intel’in 10 çekirdek 20 izleğiyle AMD’nin Ryzen 9 3900X işlemcisinin karşısına konumlandırdığı Core i9-10900K geçtiğimiz hafta duyurulmuştu. İlk incelemeler öncesinde yonganın test sonucu bir kere daha paylaşıldı.

    240 mm AIO ile 93 derece

    AIDA FPU testine giren işlemciye Furmark’ta zorlanan GPU’da eşlik etmiş. Intel’in çözümü testte 240 mm AIO sıvı soğutma ile serinletilmesine karşın 93 dereceye ulaşmış. Ortalamada ise 87 derece gözlemlenmiş. 10/20 yonganın frekansının 4.77 GHz’de sabitlenmesi ise güzel bir detay. Sonuçlar stress testinde alınsa da endişe verici görünüyor.

    Ayrıca Bkz. "Core i9-10900K 5.4 GHz’e hız aşırtıldı: Halen Ryzen 9 3900X’ten geride"

    Zira 4.8 GHz Intel’in tepe model işlemcisi için belirlediği tüm çekirdekleriyle ulaşabilen boost değeri. Diğer taraftan güç tüketimi sınırının kaldırıldığı testte 14 nm+++ sürecinden geçen modelin 233 watt tüketmesinin de altını çizelim.



    https://www.guru3d.com/news-story/intel-core-i9-10900k-at-defaults-stressedpower-consumption-reads-235wtemperatures-hits-93%C2%B0c.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 3 gün
    Zamanında FX9590 ile dalga geçen intel fanboyları ne düşünüyor şuan merak ediyorum, Neredeyse FX serisinden daha kötü duruma düşmüş durumdalar.
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    Yorumlar (34) Yorum Yaz Forumda Gör
    alihakki (ali hakkı Demiral) 2 gün
    şimdi intel fanlarının aklındaki sorular.
    1.Buzdolabı cpu'ya nasıl takılır.
    Meraketmeyin mini versiyonu var kasa içine sığan. youtube.com/...
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    Orodruin (Candaş Ulaş) 2 gün
    Vakti zamanında da dünyanın en çok ısınan ve hızına göre en kötü performanslı işlemcisini piyasaya çıkarmıştı intel. Pentium 975'ti. Hızına göre en kötü performansı sunuyordu AthlonXp dönemlerinde.



    Şimdi Ryzen 3000 serisi çok ısınıyorcular da bi baksın bakalım asıl ısınan kimmiş.
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 2 gün
    Kutudan çıkan fanı hiç anlatmayalım demişler
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    OssiiE (Ouz Kskn) 2 gün
    Benim yorumu kim sildi.

    Bu Test sonuçlarına inanmıyorum. Son kullanıcı testleri çıkınca herşey ortaya çıkar. O zaman en net kararı vermiş oluruz.
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    engingursen 3 gün
    virüs sıcakta yok oluyormuş hepimiz alalım ki virüs bulaşmasın bize
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    huso 3 gün
    Fx 9590 220w idi.Digerleri 95w ve 125w idi.Simdi Intel o watt lara geldi.



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    AzuLA (Cem Subasi) 3 gün
    Durun bi kaliteli cekirdekcileri dinleyelim gerci ugramazlar herhalde buraya.
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    DH Misafiri 3 gün
    Intel çırpındıkça yanıyor.
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    RElS 3 gün
    Amd nin bir FX 9000 serisi vardır 270 watt mı ne çekiyordu Nerden nereye.. Kim derdi ki AMD ile Intel rolleri değiştirecek..

    Qualcomm veya mediatek gibi mobil işlemci üreticilerin de artık PC işlemcisi çıkarmasının zamanı geldi diye düşüyorum. ARM tabanlı pc işlemcileri dahili GPU larıyla bence PC lerin daha uzun ömürlü olmasını sağlar diye düşünüyorum. Sürekli GPU-CPU güncelleme gereksinimi ortadan kalkar artık.
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    oklawa (Yücel Yavuz) 3 gün RElS
    Işletim sistemi sıkıntı olur. ARM için yazılmış işletim sistemleri kullanılabilir ama bildiğimiz anlamda X86-X64 için yazılımış program ve oyunların adaptasyonu çok uzun sürer.



    Sunucu tarafında ARM işlemcilerin kullanıldığını okumuştum.


    anandtech.com/...
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    lemartes 3 gün
    360 AIO alır geçeriz. maksat o +5fps yi alalım allahın izniyle.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    3125 kez okundu.
    33 kişi, toplam 34 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    core i9-10900K, intel ve
    3 etiket daha intel 14 nm+++ intel lga 1200 Donanım
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