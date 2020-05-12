Core i9-10900K, 240 mm AIO kullanılan testte 93 dereceyi gördü

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Intel’in 10 çekirdek 20 izleğiyle AMD’nin Ryzen 9 3900X işlemcisinin karşısına konumlandırdığı Core i9-10900K geçtiğimiz hafta duyurulmuştu. İlk incelemeler öncesinde yonganın test sonucu bir kere daha paylaşıldı.

240 mm AIO ile 93 derece

AIDA FPU testine giren işlemciye Furmark’ta zorlanan GPU’da eşlik etmiş. Intel’in çözümü testte 240 mm AIO sıvı soğutma ile serinletilmesine karşın 93 dereceye ulaşmış. Ortalamada ise 87 derece gözlemlenmiş. 10/20 yonganın frekansının 4.77 GHz’de sabitlenmesi ise güzel bir detay. Sonuçlar stress testinde alınsa da endişe verici görünüyor.

Ayrıca Bkz. "Core i9-10900K 5.4 GHz’e hız aşırtıldı: Halen Ryzen 9 3900X’ten geride"

Zira 4.8 GHz Intel’in tepe model işlemcisi için belirlediği tüm çekirdekleriyle ulaşabilen boost değeri. Diğer taraftan güç tüketimi sınırının kaldırıldığı testte 14 nm+++ sürecinden geçen modelin 233 watt tüketmesinin de altını çizelim.

https://www.guru3d.com/news-story/intel-core-i9-10900k-at-defaults-stressedpower-consumption-reads-235wtemperatures-hits-93%C2%B0c.html

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