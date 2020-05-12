Core i9-10900K, 240 mm AIO kullanılan testte 93 dereceyi gördü

Intel’in 10 çekirdek 20 izleğiyle AMD’nin Ryzen 9 3900X işlemcisinin karşısına konumlandırdığı Core i9-10900K geçtiğimiz hafta duyurulmuştu. İlk incelemeler öncesinde yonganın test sonucu bir kere daha paylaşıldı.
240 mm AIO ile 93 derece
AIDA FPU testine giren işlemciye Furmark’ta zorlanan GPU’da eşlik etmiş. Intel’in çözümü testte 240 mm AIO sıvı soğutma ile serinletilmesine karşın 93 dereceye ulaşmış. Ortalamada ise 87 derece gözlemlenmiş. 10/20 yonganın frekansının 4.77 GHz’de sabitlenmesi ise güzel bir detay. Sonuçlar stress testinde alınsa da endişe verici görünüyor.
Ayrıca Bkz. "Core i9-10900K 5.4 GHz’e hız aşırtıldı: Halen Ryzen 9 3900X’ten geride"
Zira 4.8 GHz Intel’in tepe model işlemcisi için belirlediği tüm çekirdekleriyle ulaşabilen boost değeri. Diğer taraftan güç tüketimi sınırının kaldırıldığı testte 14 nm+++ sürecinden geçen modelin 233 watt tüketmesinin de altını çizelim.
https://www.guru3d.com/news-story/intel-core-i9-10900k-at-defaults-stressedpower-consumption-reads-235wtemperatures-hits-93%C2%B0c.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Meraketmeyin mini versiyonu var kasa içine sığan. youtube.com/...
Şimdi Ryzen 3000 serisi çok ısınıyorcular da bi baksın bakalım asıl ısınan kimmiş.
Bu Test sonuçlarına inanmıyorum. Son kullanıcı testleri çıkınca herşey ortaya çıkar. O zaman en net kararı vermiş oluruz.
Qualcomm veya mediatek gibi mobil işlemci üreticilerin de artık PC işlemcisi çıkarmasının zamanı geldi diye düşüyorum. ARM tabanlı pc işlemcileri dahili GPU larıyla bence PC lerin daha uzun ömürlü olmasını sağlar diye düşünüyorum. Sürekli GPU-CPU güncelleme gereksinimi ortadan kalkar artık.
Sunucu tarafında ARM işlemcilerin kullanıldığını okumuştum.
anandtech.com/...
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