Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Core i9-11900K, Core i7-11700K ve Core i5-11600K detaylandı

    Intel’in geçtiğimiz haftalarda doğruladığı Rocket Lake işlemcilerine dair detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. MSI yeni yongaların frekanslarını ve bellek desteğini doğruladı.
    1 sa.
    551
    31
    2
    İşlemci
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Core i9-11900K, Core i7-11700K ve Core i5-11600K detaylandı
    Tam Boyutta Gör

    LGA 1200 sokette kullanılacak Rocket Lake işlemcileri geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazansa da yeni modellerin detayları henüz açıklanmadı.

    İlginizi Çekebilir Avatar 8/16 Core i9-11900K 10/20 Core i9-10900K ile eşleşiyor

    Core i9 ve Core i7 işlemcilerinde aynı çekirdek sayısı

    MSI tarafından hazırlandığı iddia edilen tabloya göre Core i9 ve Core i7 işlemcileri 8 çekirdek 16 izlekli konfigürasyonda 16 MB’lık önbellekle desteklenmiş durumda. 3.5 GHz’den 5.1 GHz’e yükselebilen Core i9-11900K’nın aksine Core i7-11700K’da tek çekirdek frekansı 4.9 GHz’e düşürülmüş durumda.

    6/12 Core i5-11600K’da ise 12 MB önbellek konumlandıran Intel yonganın çalışma aralığı olarak 3.9-4.9 GHz aralığını belirlemiş. Bununla birlikte Core i5-11600K’da Turbo Boost Max 3.0’a yer verilmediğini de belirtelim.

    Core i9-11900K, Core i7-11700K ve Core i5-11600K detaylandı
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "AMD mobil Ryzen 5000 işlemcilerinin performans verilerini paylaştı"

    3 işlemcinin de DDR4-3200 MHz RAM’lere destek sunması önceki nesile göre yüz güldüren bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Son olarak tüm yongaların 125 watt’lık TDP bütçesiyle gelmesine karşın PL2 değerlerinde farklılaşmalar beklenebilir.



    https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-11900k-i7-11700k-and-i5-11600k-rocket-lake-s-specifications-confirmed-by-msi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Pilotsuz helikopter havalandı

    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    5 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    Guya bütün işlemcilerin tdp si aynı. Yersen
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Whitebeard. (burak durmuş) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    rekabet iyidir gelsinler ki biz ucuza işlemci alalım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 17 dk. Corsair’in sıvı soğutmalı SSD’si MP600 Pro HydroX görüntülendi, fiyatları listelendi 47 dk. Intel Core i9-11900K 360mm AIO ile 98 dereceyi gördü 1 sa. Ekran kartı fiyatları daha da yükselebilir: Bellek fiyatları yükseliyor 1 sa. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elon Musk ile görüşmesinde neler konuşuldu? 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Core i9-11900K, Core i7-11700K ve Core i5-11600K detaylandı Sonraki Elon Musk, Tesla Model S ve X'de Cyberpunk 2077 oynanabileceğini söylüyor 2 sa. Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak vereceği oyun erişime açıldı 2 sa. FPS için gerçekten tüy gibi fare "Steelseries Aerox 3 incelemesi" 2 sa. WhatsApp, masaüstünde oturum açmak için biyometrik kimlik doğrulama isteyecek 3 sa. Renault, yeni kompakt crossover modeli Kiger'ı tanıttı 3 sa. Xiaomi Mi 11 Pro afişi sızdırıldı 4 sa. Steam Oyun Festivali Başlıyor! 500'den fazla oyunu ücretsiz deneyebileceksiniz 4 sa. Telegram diğer uygulamalardan sohbetleri aktarabilecek 5 sa. iPhone kullanıcı sayısı ilk kez 1 milyarı geçti 5 sa. Instagram, masaüstünde Hikayeler için yeni görünümünü sunmaya başladı 6 sa. Antalya'da çekilen Jason Statham başrollü Guy Ritchie'nin yeni filminin setinden video paylaşıldı 6 sa. Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı 7 sa. Game of Thrones'un animasyon dizisi geliyor 7 sa. Getir uygulaması şimdi Londra’da 8 sa. İnternet kullanıcısı sayısı rekor seviyeye ulaştı 8 sa. PlayStation 5'in stok sıkıntısı yıl ortasına kadar devam edecek 9 sa. Google Lens artık internet bağlantısı olmadan çeviri yapabiliyor 9 sa. Tesla, 0-100 km/s hızlanması 2 saniyenin altında olan Model S Plaid+ versiyonunu duyurdu 10 sa. Raja Koduri Xe-HPC GPGPU’sunu paylaştı 10 sa. Bridgerton rekor kırarak Netflix'in en çok izlenen dizisi oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız