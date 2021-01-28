Core i9-11900K, Core i7-11700K ve Core i5-11600K detaylandı

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LGA 1200 sokette kullanılacak Rocket Lake işlemcileri geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazansa da yeni modellerin detayları henüz açıklanmadı.

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Core i9 ve Core i7 işlemcilerinde aynı çekirdek sayısı

MSI tarafından hazırlandığı iddia edilen tabloya göre Core i9 ve Core i7 işlemcileri 8 çekirdek 16 izlekli konfigürasyonda 16 MB’lık önbellekle desteklenmiş durumda. 3.5 GHz’den 5.1 GHz’e yükselebilen Core i9-11900K’nın aksine Core i7-11700K’da tek çekirdek frekansı 4.9 GHz’e düşürülmüş durumda.

6/12 Core i5-11600K’da ise 12 MB önbellek konumlandıran Intel yonganın çalışma aralığı olarak 3.9-4.9 GHz aralığını belirlemiş. Bununla birlikte Core i5-11600K’da Turbo Boost Max 3.0’a yer verilmediğini de belirtelim.

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3 işlemcinin de DDR4-3200 MHz RAM’lere destek sunması önceki nesile göre yüz güldüren bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Son olarak tüm yongaların 125 watt’lık TDP bütçesiyle gelmesine karşın PL2 değerlerinde farklılaşmalar beklenebilir.

https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-11900k-i7-11700k-and-i5-11600k-rocket-lake-s-specifications-confirmed-by-msi

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