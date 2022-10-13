Corsair EX100U taşınabilir SSD duyuruldu

Corsair EX100U özellikleri ve fiyatı
Corsair EX100U SSD sürücüsü USB Type-C Gen2 x2 bağlantısı sayesinde 1600MB/s okuma ve 1500MB/s yazma hızlarına ulaşabiliyor. Bant genişliği ise 20Gbps civarına çıkıyor. Böylece yüksek kapasiteli dosyalar akıcı bir şekilde aktarılabiliyor.
Kredi kartından daha küçük boyutlarda olan Corsair EX100U kutu içeriğinde USB Type-C ve USB Type-A kabloları da dahil edilmiş. Corsair EX100U kapasite ve fiyat seçenekleri şöyle sıralanıyor:
- 500GB - ?
- 1TB - 140 Avro
- 2TB - 250 Avro
- 4TB - 620 Avro
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