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    Corsair EX100U taşınabilir SSD duyuruldu

    Corsair EX100U adındaki taşınabilir SSD sürücüsü yüksek bağlantı hızları ve kapasite seçenekleri ile yedek depolama ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayabiliyor.    
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    Corsair EX100U Tam Boyutta Gör
    Oyuncular ve standart kullanıcılar için geliştirdiği bileşenleri ile tanıdığımız Corsair bu kez taşınabilir bir SSD hazırladı. Corsair EX100U taşınabilir SSD sürücüsü kutu içeriği açısından da zengin.

    Corsair EX100U özellikleri ve fiyatı

    Corsair EX100U SSD sürücüsü USB Type-C Gen2 x2 bağlantısı sayesinde 1600MB/s okuma ve 1500MB/s yazma hızlarına ulaşabiliyor. Bant genişliği ise 20Gbps civarına çıkıyor. Böylece yüksek kapasiteli dosyalar akıcı bir şekilde aktarılabiliyor.

    Kredi kartından daha küçük boyutlarda olan Corsair EX100U kutu içeriğinde USB Type-C ve USB Type-A kabloları da dahil edilmiş. Corsair EX100U kapasite ve fiyat seçenekleri şöyle sıralanıyor:

    • 500GB - ?
    • 1TB -  140 Avro
    • 2TB - 250 Avro
    • 4TB - 620 Avro
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