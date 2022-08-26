Corsair, bükülebilir oyuncu monitörü Xeneon Flex'i tanıttı: İşte özellikleri

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Bilgisayar sektöründe dikkat çeken işlere imza atan Corsair, ultra geniş açılı (21:9) yeni oyuncu monitörü Xeneon Flex’i tanıttı. LG'nin W-OLED teknolojisi ile güçlendirilen yeni monitör, 240 Hz tazeleme hızı, 0,03 milisaniye tepki süresi ve 800R seviyesine kadar ayarlanabilir eğimi ile oyuncu monitörleri arasında bir ilke imza atmayı hedefliyor.

Corsair Xeneon Flex neler sunuyor?

Günümüz monitörlerine kıyasla 43 inçlik bir boyuta sahip olan Corsair Xeneon Flex'in özellikleri arasında, NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium uyumluluğu, 1.350.000:1 kontrast oranı ve 1.000 nit'lik maksimum tepe parlaklığı yer alıyor. Ancak Xeneon’un en dikkat çeken özelliği, manuel olarak bükülerek farklı kullanım senaryolarına izin vermesi diyebiliriz. Böylece kullanıcılar, film veya bir iş üzerinde çalışırken düz ve eğimli mod arasında geçiş yapabilecekler.

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Ayrıca yansımaların azaltılmasını sağlayan özel bir kaplamadan destek alan Xeneon Flex, LG imzalı Düşük Mavi Işık teknolojisine de ev sahipliği yapıyor. Öte yandan Corsair, OLED ekranların en büyük sıkıntılarından biri olan yanma (Burn-in) sorunu hakkında, Xeneon Flex'in "hem açıldığında hem de kapatıldığında çalışan gelişmiş bir yanma önleme sistemi" ne sahip olduğunu söylüyor. Böylece kullanıcılara Sıfır Ölü Piksel garantisinin yanı sıra üç yıllık bir Sıfır Yanma garantisini de sunulacak.

Şu an için Corsair Xeneon Flex'in hangi bölgelerde satışa sunulacağı veya fiyatının ne kadar olacağı bilinmiyor. Ancak OLED panele sahip diğer oyuncu monitörlerinin fiyatı düşünüldüğünde yeni monitörün yüksek bir fiyat etiketine sahip olacağını söyleyebiliriz.

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Corsair, bükülebilir oyuncu monitörü Xeneon Flex'i tanıttı