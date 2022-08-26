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    Corsair, bükülebilir oyuncu monitörü Xeneon Flex'i tanıttı: İşte özellikleri

    Oyuncu ekipmanları ve bileşenleri ile tanınan Corsair, 43 inç boyutlarında bükülebilir oyuncu monitörü Xeneon Flex'i tanıttı: İşte yeni monitörün özellikleri   
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    Corsair, bükülebilir oyuncu monitörü Xeneon Flex'i tanıttı
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    Bilgisayar sektöründe dikkat çeken işlere imza atan Corsair, ultra geniş açılı (21:9) yeni oyuncu monitörü Xeneon Flex’i tanıttı. LG'nin W-OLED teknolojisi ile güçlendirilen yeni monitör, 240 Hz tazeleme hızı, 0,03 milisaniye tepki süresi ve 800R seviyesine kadar ayarlanabilir eğimi ile oyuncu monitörleri arasında bir ilke imza atmayı hedefliyor.

    Corsair Xeneon Flex neler sunuyor?

    Günümüz monitörlerine kıyasla 43 inçlik bir boyuta sahip olan Corsair Xeneon Flex'in özellikleri arasında, NVIDIA G-SyncAMD FreeSync Premium uyumluluğu, 1.350.000:1 kontrast oranı ve 1.000 nit'lik maksimum tepe parlaklığı yer alıyor. Ancak Xeneon’un en dikkat çeken özelliği, manuel olarak bükülerek farklı kullanım senaryolarına izin vermesi diyebiliriz. Böylece kullanıcılar, film veya bir iş üzerinde çalışırken düz ve eğimli mod arasında geçiş yapabilecekler.

    Ayrıca yansımaların azaltılmasını sağlayan özel bir kaplamadan destek alan Xeneon Flex, LG imzalı Düşük Mavi Işık teknolojisine de ev sahipliği yapıyor. Öte yandan Corsair, OLED ekranların en büyük sıkıntılarından biri olan yanma (Burn-in) sorunu hakkında, Xeneon Flex'in "hem açıldığında hem de kapatıldığında çalışan gelişmiş bir yanma önleme sistemi" ne sahip olduğunu söylüyor. Böylece kullanıcılara Sıfır Ölü Piksel garantisinin yanı sıra üç yıllık bir Sıfır Yanma garantisini de sunulacak.

    Şu an için Corsair Xeneon Flex'in hangi bölgelerde satışa sunulacağı veya fiyatının ne kadar olacağı bilinmiyor. Ancak OLED panele sahip diğer oyuncu monitörlerinin fiyatı düşünüldüğünde yeni monitörün yüksek bir fiyat etiketine sahip olacağını söyleyebiliriz.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    kraix 18 saat önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 2 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 2 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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