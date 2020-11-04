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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Corsair HS70 Bluetooth oyuncu kulaklığı tanıtıldı

    Corsair HS70 Bluetooth oyuncu kulaklığı hem kablolu hem de Bluetooth bağlantısı ile geniş bir cihaz desteği sunuyor. Ayrıca düşmanın nereden geldiğini de duyabiliyorsunuz.
    1 hf.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Corsair HS70 Bluetooth oyuncu kulaklığı tanıtıldı

    Yeni nesil konsolların geri sayıma başladığı dönemde ekipman üreticileri de vites arttırmış durumda. Corsair hem kablolu hem de Bluetooth üzerinden bağlantı kurabilen yeni bir oyuncu kulaklığı tanıtıldı.

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    Corsair HS70 Bluetooth özellikleri ve fiyatı

    Corsair HS70 Bluetooth oyuncu kulaklığı Bluetooth ve 3.5mm/USB girişinden bağlantı kurabiliyor. Böylece Android, iOS, Switch, PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/Series S veya PC gibi geniş bir yelpazeye hitap edebiliyor.

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    Kulaklık 50mm neodim ses sürücüleri ile üst seviye ses kalitesine odaklanan kulaklık Windows Sonic uygulaması sayesinde düşmanın nereden geldiğini anlamanıza yardımcı olacak. USB ile bağlantı kurarsanız iCUE yazılımı ile ses profillerini de ayarlayabiliyorsunuz.

    Atanmış tuşlar ile ses kontrolü yapabildiğiniz kulaklık mikrofonu üzerinden de ortam seslerini azaltabiliyor. Corsair HS70 Bluetooth oyuncu kulaklığı 100$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.



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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    37 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    54 dakika önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    renega (Ömer C. IŞIK) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    anker soundcore 2 kullanan birisi olarak buna bu parayı vermezdim. Benim kulaklıkta 40mm neodim sürücü var hi-res var bass-up var hemde 300tl
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    MelanjAddict 6 gün ( Mesaj Silindi ) renega
    Ürünün linki var mı?
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    bulduren (Süleyman Konur) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Corsair HS70'in normal versiyonunu kullanıyorum, gayet güzel bir kulaklık tavsiye ederim.
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    Steelo (Fatih Koyuncu) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) bulduren
    Müzik konusunda nasıl? basslar nasıl?
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