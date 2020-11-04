Corsair HS70 Bluetooth oyuncu kulaklığı tanıtıldı

Yeni nesil konsolların geri sayıma başladığı dönemde ekipman üreticileri de vites arttırmış durumda. Corsair hem kablolu hem de Bluetooth üzerinden bağlantı kurabilen yeni bir oyuncu kulaklığı tanıtıldı.

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Corsair HS70 Bluetooth özellikleri ve fiyatı

Corsair HS70 Bluetooth oyuncu kulaklığı Bluetooth ve 3.5mm/USB girişinden bağlantı kurabiliyor. Böylece Android, iOS, Switch, PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/Series S veya PC gibi geniş bir yelpazeye hitap edebiliyor.

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Kulaklık 50mm neodim ses sürücüleri ile üst seviye ses kalitesine odaklanan kulaklık Windows Sonic uygulaması sayesinde düşmanın nereden geldiğini anlamanıza yardımcı olacak. USB ile bağlantı kurarsanız iCUE yazılımı ile ses profillerini de ayarlayabiliyorsunuz.

Atanmış tuşlar ile ses kontrolü yapabildiğiniz kulaklık mikrofonu üzerinden de ortam seslerini azaltabiliyor. Corsair HS70 Bluetooth oyuncu kulaklığı 100$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

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