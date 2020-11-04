Corsair HS70 Bluetooth oyuncu kulaklığı tanıtıldı

Yeni nesil konsolların geri sayıma başladığı dönemde ekipman üreticileri de vites arttırmış durumda. Corsair hem kablolu hem de Bluetooth üzerinden bağlantı kurabilen yeni bir oyuncu kulaklığı tanıtıldı.İlginizi Çekebilir BiONtech aşı adayı Ocak ayında ülkemize gelebilir
Corsair HS70 Bluetooth özellikleri ve fiyatı
Corsair HS70 Bluetooth oyuncu kulaklığı Bluetooth ve 3.5mm/USB girişinden bağlantı kurabiliyor. Böylece Android, iOS, Switch, PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/Series S veya PC gibi geniş bir yelpazeye hitap edebiliyor.
Ayrıca Bkz. "AirPods Pro ses problemi nedeniyle değişim programına alındı"
Kulaklık 50mm neodim ses sürücüleri ile üst seviye ses kalitesine odaklanan kulaklık Windows Sonic uygulaması sayesinde düşmanın nereden geldiğini anlamanıza yardımcı olacak. USB ile bağlantı kurarsanız iCUE yazılımı ile ses profillerini de ayarlayabiliyorsunuz.
Atanmış tuşlar ile ses kontrolü yapabildiğiniz kulaklık mikrofonu üzerinden de ortam seslerini azaltabiliyor. Corsair HS70 Bluetooth oyuncu kulaklığı 100$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.