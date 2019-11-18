Corsair iCue QL RGB PWM aydınlatmalı fanlar duyuruldu

Bugün RGB aydınlatmalı bilgisayar bileşenleri başta oyuncular olmak üzere rengarenk bir sistem kurmak isteyenlerin ana tercihi olmuş durumda. Üreticiler pek çok bileşeni RGB aydınlatma ile donatıyor.

Corsair iCue QL RGB PWM özellikleri ve fiyatı

Corsair tarafından tanıtılan iCue QL RGB PWM fanları her açıdan etkileyici bir aydınlatma efekti sunmasıyla dikkat çekiyor. 25mm kalınlık değerine sahip olan fanlar tekli, çiftli veya üçlü setler halinde satılacak.

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120mm veya 140mm çapa sahip olan fanlar, optimize edilmiş çerçeveler sayesinde hoş bir görünüme sahip. Her fanda 4 adet aydınlatma bölgesi ve toplam 34 adreslenebilir LED yer alıyor. Üçlü pakette ise toplam 102 LED mevcut.

Fanların aydınlatma ayarları ve optimizasyonları Corsair iCue yazılım üzerinden yapılıyor. Corsair uyumlu diğer RGB bileşenleri ile ahenkli çalışan fanlar ayrıca belirli oyunlarda da sahneye göre değişim gösteriyor.

120mm fanlar 1500RPM, 140mm fanlar 1250RPM dönüş hızına sahip ve özel tasarım sayesinde daha verimli hava akışı sağlıyor. 18-26 desibel arasında gürültü yapan fanlar 40 bin saate kadar hatalar arası zaman dilimine sahip. Corsair iCue QL RGB PWM fanların tekli paketi 50$, ikili paketi 120$, üçlü paketi 140$ olarak satılıyor. İkili ve üçlü paketlere USB 2.0 ve SATA bağlantılarına sahip bir kontrolcü de dahil.

https://hexus.net/tech/news/cooling/136856-corsair-announces-icue-ql-rgb-pwm-fans-kits/