Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Corsair K100 oyuncu klavyesi kontrol tekerleği ile dikkat çekiyor

    Amiral gemisi seviyesindeki Corsair K100 oyuncu klavyesi yenilikçi optik anahtarları, iCue Dial kontrol tekerleği, 150 milyon basış ömrü, 44 adet RGB LED aydınlatma bölgesi gibi özelliklere sahip.
    2 hf.
    3b
    1
    5
    Çevre Birimleri
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Corsair K100 oyuncu klavyesi kontrol tekerleği ile dikkat çekiyor
    Tam Boyutta Gör

    Oyuncu ekipmanları pazarında önemli bir yere sahip olan Corsair, şimdiye kadar geliştirdiği en pahalı oyuncu klavyesi olma özelliğine sahip K100 modelini duyurdu. Model ilgi çekici bir kontrol tekerleği ile geliyor.

    Corsair K100 özellikleri ve fiyatı

    Corsair K100 modeli üst seviye oyunculara hitap ediyor. Firmanın yeni OPX optik anahtarları 1mm tepki mesafesine sahip. Sıfır geri tepki ile de temiz ve akıcı elektrik sinyalleri iletiliyor. 3.2mm tuş seyahat mesafesi rahat bir kullanım sağlıyor. Tuşlar 150 milyon basış ömrü sunuyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Corsair yeni KATAR PRO oyuncu farelerini duyurdu

    Ayrıca Bkz. "Amiral gemi katili Xiaomi Mi 10T ve 10T Pro tanıtıldı"

    Klavyede 44 adet RGB LED aydınlatma bölgesi bulunuyor. Kenar kısımlarındaki şeritler de aydınlatma tecrübesini daha yoğun hale getiriyor. Sağ üst kısımda ses kontrolü için bir tekerlek yer alıyor.

    Corsair K100 oyuncu klavyesi kontrol tekerleği ile dikkat çekiyor
    Tam Boyutta Gör

    Klavyenin dikkat çekici kısmı ise sol üst kısımdaki kontrol tekerleği. iCue Dial adı verilen bu tekerlek kontrolleri kolaylaştırmak için tasarlanmış. Şarkı geçişi, aydınlatma parlaklığı, yakınlaştırma, sayfa kaydırma veya uygulamalar arasında geçiş gibi pek çok fonksiyon atanabiliyor. Ortadaki tuşa bastığınızda fonksiyonlar arası geçiş sağlanıyor ve bu da kullanıcıya renk değişimi ile bildiriliyor.

    8MB dahili hafızası ile özelleştirdiğiniz profilleri saklayabildiğiniz Corsair K100 klavyesi kullanımı kolaylaştıran alt ayaklar ve bilek modülü ile geliyor. USB 2.0 geçiş portu da olan Corsair K100 için 230$ fiyat etiketi belirlenmiş.



    https://www.theverge.com/2020/10/1/21494314/corsair-k100-gaming-mechanical-keyboard-optical-switches-opx Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    47 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    AnadoluEfes 2 hf.
    Birde utanmadan Corsair, şimdiye kadar geliştirdiği en pahalı oyuncu klavyesi olma özelliğine sahip demişler Türkiye'de zaten herşey pahallı birde pahallı ürün çıkartıp iyice geçirecekler hayırdır Corsair'e akp'li çalışan mı aldılar ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AtiMX4 (Ati ) 2 hf.
    Bi caciga benzemiyor. 2 dugme koymuslar baska birsey yok
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Galatas4ray (ENVER A.) 2 hf.
    Kontrol tekerleğini genelde sağ üste koyuyorlardı ve çok kullanışsız.Sol tarafa koyulması iyi olmuş elinizden mause bırakmadan sol elle kontrol.
    Eksi olarak şu en soldaki G tuşlarını oldum olası sevmedim parmagım yanlışlıkla oraya gidiyor :D
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    seckinim 2 hf.
    Tasarım güzel ancak bana göre en sol üst kısımda ESC olmalı her zaman.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 2 hf.
    Kontrol tekerleği oldukça yararlı olmuş. Üstünde biraz durulursa klavyeler için vazgeçilmez özellik haline gelebilir. Logitech de bir zamanlar benzer yöntemle ses kontrolü sağlıyordu, şuan sadece birkaç modelinde mevcut.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Nöbet ataklarını erken tespit edebilecek cihaz geliştirildi 2 hf. Monster Hunter filminin tanıtım fragmanı yayınlandı 2 hf. Oda sıcaklığında saklanabilen kulak damlası geliştirildi 2 hf. Tenet gişede bekleneni veremedi: Sinema sektöründe büyük kriz 2 hf. Intel Tiger Lake-H ve Alder Lake-S/P işlemcileri detaylandı 2 hf. AMD RX 5700/5600 XT serisinin üretimini durdurdu 2 hf. Apple yine zirveye oynuyor: İşte A14 Bionic'li yeni iPad Air'in performans testi sonuçları 2 hf. Tesla kuşbakışı park özelliğini ekstra paket olarak sunacak 2 hf. Volvo elektrikli modellerinin arasına XC20 adlı küçük bir SUV ekleyecek 2 hf. Marmara Park Xiaomi mağazasını gezdik "Çekiliş var!" 2 hf. Nokia'dan iki yeni akıllı TV geliyor 2 hf. Samsung Galaxy S serisi S Pen'le buluşuyor 2 hf. OnePlus 8T'nin kamera tasarımı ortaya çıktı 2 hf. iOS 14 için ikon satan tasarımcı, bir haftada 100 bin dolar kazandı 2 hf. Sınırsız güç üreten grafen devresi yapıldı 2 hf. Windows 10'a ekran kaydetme uygulaması geliyor 2 hf. PUBG Mobile,küresel DDoS saldırıları altında 2 hf. Oppo, Realme Narzo 20 modeline benzer bir akıllı telefon tasarlıyor 2 hf. RTÜK'ten Spotify'a lisans uyarısı: Erişim engeli gelebilir 2 hf. Pandemi süreci Rusya’dan dev bir oyun şirketi çıkardı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Corsair K100 oyuncu klavyesi kontrol tekerleği ile dikkat çekiyor Sonraki Snowl adlı parmak boyutunda fare çok yetenekli 2 hf. NASA, Perseverance gezgininin Mars yolculuğunu izleyebileceğiniz bir uygulama yayınladı 2 hf. RTX 2080Ti’a yakın performans sunması beklenen Mobil RTX 3070 GPU görüntülendi 2 hf. Kobra Kai’ın 3. sezon yayın tarihi açıklandı 2 hf. UV LED'ler potansiyel tedavi yöntemini oluşturabilir 2 hf. iPhone SE 3 sızdırıldı 2 hf. iPhone 12 çıkmadan iPhone 13 sızıntıları başladı 2 hf. Bütçe dostu Samsung Galaxy A3 Core tanıtıldı 2 hf. Nvidia, RTX 3070’in performans verilerini yayınladı 2 hf. Windows 10, SSD'niz bozulmak üzereyse sizi uyaracak 2 hf. RTX 3070 bekleyenlere kötü haber: Ertelendi 2 hf. Lenovo Legion Duel, Avrupa'da satışa sunuldu: İşte fiyatı 2 hf. Huawei Mate 40 serisi, Kirin 9000 yonga seti ile bu ay piyasaya sürülecek 2 hf. Tizen akıllı telefonların Facebook, WhatsApp Instagram ve Messenger desteği sonlandırıldı 2 hf. Samsung Galaxy S20 FE kutunda çıkıyor | Amiral gemisi katiliyim diyor 2 hf. Google Takvim mobil uygulaması artık daha işlevsel 2 hf. AMD işlemcilerin, Steam kullanıcıları arasındaki payı yüzde 25'i aştı 2 hf. Twitter, iOS uygulamasına 'paylaşmadan önce oku' özelliğini getiriyor 2 hf. Elektrikli Polestar 2 otmobiller, aniden durma sebebiyle geri çağırılıyor 2 hf. Yeni BMW 4 Serisi Coupe Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız