Corsair K100 oyuncu klavyesi kontrol tekerleği ile dikkat çekiyor

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Oyuncu ekipmanları pazarında önemli bir yere sahip olan Corsair, şimdiye kadar geliştirdiği en pahalı oyuncu klavyesi olma özelliğine sahip K100 modelini duyurdu. Model ilgi çekici bir kontrol tekerleği ile geliyor.

Corsair K100 özellikleri ve fiyatı

Corsair K100 modeli üst seviye oyunculara hitap ediyor. Firmanın yeni OPX optik anahtarları 1mm tepki mesafesine sahip. Sıfır geri tepki ile de temiz ve akıcı elektrik sinyalleri iletiliyor. 3.2mm tuş seyahat mesafesi rahat bir kullanım sağlıyor. Tuşlar 150 milyon basış ömrü sunuyor.

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Klavyede 44 adet RGB LED aydınlatma bölgesi bulunuyor. Kenar kısımlarındaki şeritler de aydınlatma tecrübesini daha yoğun hale getiriyor. Sağ üst kısımda ses kontrolü için bir tekerlek yer alıyor.

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Klavyenin dikkat çekici kısmı ise sol üst kısımdaki kontrol tekerleği. iCue Dial adı verilen bu tekerlek kontrolleri kolaylaştırmak için tasarlanmış. Şarkı geçişi, aydınlatma parlaklığı, yakınlaştırma, sayfa kaydırma veya uygulamalar arasında geçiş gibi pek çok fonksiyon atanabiliyor. Ortadaki tuşa bastığınızda fonksiyonlar arası geçiş sağlanıyor ve bu da kullanıcıya renk değişimi ile bildiriliyor.

8MB dahili hafızası ile özelleştirdiğiniz profilleri saklayabildiğiniz Corsair K100 klavyesi kullanımı kolaylaştıran alt ayaklar ve bilek modülü ile geliyor. USB 2.0 geçiş portu da olan Corsair K100 için 230$ fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.theverge.com/2020/10/1/21494314/corsair-k100-gaming-mechanical-keyboard-optical-switches-opx

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